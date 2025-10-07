Nová levná Lada je zatím fiasko, za tři měsíce od začátku prodejů si ji převzalo jen 57 lidí a 71 dealerů
Petr ProkopecSe slibnější automobilovou novinkou Rusové dávno nepřišli, Iskra ale zatím plamen vysokých prodejů nezažehla. Problémem není poptávka, tady drží Lada v rukou všechny trumfy, ale výroba. Ani po takové době nedokáže vůz produkovat jinak než po kusech.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Nová levná Lada je zatím fiasko, za tři měsíce od začátku prodejů si ji převzalo jen 57 lidí a 71 dealerů
před 10 hodinami | Petr Prokopec
Se slibnější automobilovou novinkou Rusové dávno nepřišli, Iskra ale zatím plamen vysokých prodejů nezažehla. Problémem není poptávka, tady drží Lada v rukou všechny trumfy, ale výroba. Ani po takové době nedokáže vůz produkovat jinak než po kusech.
Na představení nové levné Lady, modelu Iskra, došlo už loni v červnu. Letos v březnu nám pak Rusové nabídli detailní pohled na interiér i zavazadelník. V ten moment navíc už nebyl znám jen sedan, ale také kombík. A stejně tak i sportovní varianta. Kromě toho automobilka přišla s nástřelem cen a potvrdila, že za sebou již má pilotní várku předprodukčních prototypů. Zároveň oznámila, že čistě sériové vozy začnou z montážních linek sjíždět 22. dubna a jejich prodej bude odstartován 20. července.
Tato data nebyla vybrána nikterak náhodně, v prvním případě jde totiž o odkaz na zahájení výroby vůbec prvního vozu AvtoVAZu, který přišel na den stého výročí narozenin Vladimíra Iljiče Lenina. Ve druhém případě tu pak máme narozeniny ruské značky. Jde tedy o významné milníky, které dost možná i byly dodrženy. Ovšem jen proto, aby vzniklo pár fotek prvních aut, s reálnými prodeji je to složitější.
I když auto je formálně v prodeji tři měsíce, dosavadní odbyt lze spočítat na prstech rukou hrstky lidí. V červenci si totiž novou Ladu Iskra mohl koupit jeden soukromý zákazník, v srpnu došlo na druhého a v září na dalších 55 lidí. Celkově má tedy vůz na kontě po necelých třech měsících v prodeji jen 57 registrací ze strany koncových kupců. Problémem nejsou ceny ani povaha vozu, nýbrž faktický nedostatek aut - nemají je ani dealeři, ti za stejnou dobu obdrželi celkově jen 71 vozů.
Když se lidé z Dromu vydali na prohlídku showroomů Lady, zjistili, že na prodejní ploše je v případě Iskry nejčastěji prázdno. Tak tomu bylo hned ve dvanácti dealerstvích, čímž se jen potvrzují potíže s výrobou. Dáné jsou nejspíš i tím, že jde o produkt předchozí spolupráce s Renaultem. Vůz se tak jako jediná Lada dočkal platformy CMF-B, která měla být po roce 2022 výrazně přepracována, aby zahraniční komponenty byly nahrazeny lokálními.
Dle automobilky pouze 10 procent dílů pochází od neruských dodavatelů, ty francouzské či německé navíc měli nahradit Číňané. Jak je tomu ale doopravdy, asi nikdo mimo továrnu. S ohledem na to, že od července do září továrnu dle všeho opustilo pouze 128 aut, se ovšem zdá, že přinejmenším nájezd skutečně výroby některých dílů je velmi pomalý.
Je pak jen otázkou, jak moc si z dosavadních dat můžeme udělat obrázek o nejžádanější verzi. S ohledem na nedostatek volných aut je totiž možné, že kupující podobně jako kdysi Češi při čekání na Škodu 120 berou to, co je zrovna k dispozici. Z oněch 57 privátních aut tak 11 mělo slabší 90koňový motor, u zbytku lidé zvolili silnější jedna-šestku se 106 koňmi. Pro tu se pak rozhodla i většina dealerů, pouze tři exempláře mířící na showroom tak měly nižší výkon.
Ze všech 128 prodaných aut pak 46 dostalo automatickou převodovku, a to vždy ve spojení se silnějším motorem. Vypadá to tedy, že základní provedení je tu jen do počtu, ale tak to v úvodu výroby bývá i u aut jiných značek.
Iskra měla bodovat, zatím se ale prodává po kusech. A není to tím, že by o ni lidé nestáli, Lada jí zatím neumí vyrobit víc. Foto: AvtoVAZ
Zdroj: Drom
Bleskovky
- 73 tisíc jen za nové pneu? A každých 10 tisíc km znovu? Ženu zaskočilo, jak moc „žere gumy” její těžké ošklivé BMW
před 8 hodinami
- Zlatan Ibrahimovič si k narozeninám nadělil další nové Ferrari, stálo ho přes 90 milionů Kč
5.10.2025
- Ironie osudu: Údajně terénní Kia selhala a zůstala uvíznutá v oblasti, po které je pojmenována
4.10.2025
Nejčtenější články
- Zátah na migranty v obří továrně Hyundai udělal čáru přes rozpočet elektrickým snům Korejců, 475 lidí bylo zatčeno
7.9.2025
- Řidič elektromobilu dostal pokutu za příliš hlučný výfuk, i to je v roce 2025 možné. Policista o tom odmítal diskutovat
7.9.2025
- Z „echt rakouského” vzhledu nového Audi si utahuje polovina internetu, sériová verze přesto nebude jiná
7.9.2025
- Dělníci v továrně Hyundai jdou do stávky, chtějí - čtete správně - vyšší věk odchodu do důchodu
7.9.2025
- Porsche odhalilo novou 911 Turbo S a je to další hybridní nesmysl vážící pomalu 2 tuny, přesto bude vyžadovat péči jako kojenec
7.9.2025
Živá témata na fóru
- BMW Divize 10.07. 16:58 - pavproch
- VZKAZY 10.07. 16:05 - řidičBOB
- Fiat a vše kolem nich 10.07. 15:43 - pavproch
- IT poradna 10.07. 11:07 - pavproch
- Rychlodotazy 10.07. 10:26 - pavproch
- Kia EV9 10.06. 23:20 - lukasak12
- Politický koutek 10.06. 18:01 - řidičBOB
- Přepis auta z Německa 10.05. 19:15 - stenly11