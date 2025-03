Nová levná Lada kompletně odhalila svůj finální interiér a poprvé i kufr. Při jejích cenách to bude obrovský hit před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Není to poprvé, kdy můžeme dovnitř auta nahlédnout, až teď se nám ale novinka Lady ukazuje v produkčním provedení do detailu. Na svou cenu vypadá opravdu velmi dobře, má zaděláno na úspěch.

Nebýt geopolitická situace taková, jaká je, byla by to vyhlížená novinka i jinde. Takto hlavně svět na východ od hranic Evropské unie se zájmem hledí na to, co během pár následujících týdnů pustí do prodeje Lada. Ta obecně nepřichází s novými modely každý den, tím méně pak s takovými, které mají šanci stát se opravdu masově oblíbenou záležitostí.

Nová Lada Iskra, jakkoli svérázně se jmenuje, je přesně takovým vozem. Nepřímý nástupce velmi levné Granty, vedle níž bude po nějaký čas dál k dispozici, se nám postupně odhaluje už déle než půl roku, a tak jsme dokonce mohli vidět její sportovní provedení a variantu kombi. Známe ke všemu i rozsah cen, za které se bude prodávat, přesto nám dosud automobilka nenabídla komplexní pohled do nitra vozu. Pár záběrů se objevilo, šlo ale o předprodukčních provedení a měly daleko k pohledům na vše podstatné.

To se mění až nyní, kdy můžeme vidět hotové auto nejen zvenčí, ale spatřit také jeho celý vnitřek s prostorem pro cestující vzadu a poprvé i kufr. A na levné auto působí velmi dobře. Za pozornost stojí nejen architektura palubní desky s neobvykle pojatými výdechy ventilace či překvapivý rozsah zkrášlujícího obložení, ale také řešení ovládání ventilace, výstup infotainmentu nebo tvarování opěrek hlavy. Je jasné, že se díváme do bohatě specifikovaného provedení, které nebude tak levné jako základ, ale i tak.

Standardní výbava Iskry prý navíc nebude úplně marná a nebude obsahovat jen klíčové bezpečnostní systémy od ABS po airbagy, na detaily si ale musíme počkat. Automobilka dále zdůrazňuje důkladné odhlučnění včetně prostoru kufru a atermální skla s 25% odstíněným v základu a s ještě vyšším u bohatších výbav. Když jsme u kufru, ten má u sedanu skýtat 500 litrů prostoru, pochopitelně s omezenou využitelností. Kombík bude použitelnější, ale objem zavazadelníku je u něj jen 480 litrů.

Techniku už nějakou chvíli známe - platforma Renault-Nissan CMF-B-LS v ruském pojetí s motory 1,6 8V (90 koní) a 1,6 16V (106 koní). Převodovky budou manuální pěti- resp. šestistupňové, popř. bezestupňový automat (CVT od Číňanů). Ceny se mají pohybovat od 1,2 do 1,6 milionu rublů, tedy od asi 320 tisíc Kč. Tohle by opravdu mělo prodejně fungovat.

Nová Lada Iskra vypadá na levné ruské auto dobře, uvidíme ale teprve, jak bude fungovat v praxi. A jak si skutečně povede prodejně. Foto: AvtoVAZ

