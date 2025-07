Nová levná Lada odhalila všechny své ceny. Je skoro tak laciná, jak od začátku měla být včera | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Mnozí AvtoVAZu nevěřili, že ceny udrží skutečně tak nízko, jak se spekulovalo, nakonec je ale jeho nejdůležitější novinka za mnoho posledních let jen o 50 tisíc rublů dražší, než měla být. Ze zahraničního pohledu se nicméně vzhledem k posílení ruské měny z poslední doby zase tak levná nezdá.

My, kterým ve škole ještě vtloukali do hlavy hesla typu: „Jiskra, pionýr, svazák, komunista!” budeme na tohle auto vždy koukat trochu skrz prsty. Ono na jiskře samotné není nic špatného, naše oblíbené zážehové motory by bez ní nedaly ránu, ale v souvislosti s Ruskem tohle slovo prostě vyvolává nevhodné konotace. Jsme tedy přesvědčeni, že Lada měla svůj klíčový nový model Iskra nazvat jinak, ale neudělala to a od loňského června na něj láká právě pod tímto jménem.

Od té doby jsme se k Iskře mnohokrát vrátili, naposledy v souvislosti s jejím crash testem. Po celou tu dobu jsme ji titulovali jako „levnou”, protože takto byla ze strany AvtoVAZu od začátku koncipována, její ceny jsme ale do tohoto týdne neznali, auto se za celý rok a něco nezačalo prodávat. Spekulovalo se po celou tu dobu o tom, že bude stát okolo 1,2 milionu rublů v základu, což na přelomu rok znamenalo naší optikou cenu okolo 250 tisíc Kč. To by byly pěkné peníze na takové auto, proto také mnozí nevěřili, že se taková cena stane realitou. Skutečnost je ale nakonec velmi podobná.

Novinka tento týden vstoupila do prodeje, a to hned ve všech třech karosářských variantách - jako sedan, kombík a i jakýsi allroad SW Cross. Motory budou k dispozici dva, oba o objemu 1,6 litru. Ten první bude mít 90 koní a bude spojen s 5stupňovou manuální převodovkou ten druhý pak dává 106 koní v kombinaci s 6stupňovou manuální převodovkou nebo s automatem CVT.

Vůz bude k dispozici ve čtyřech úrovních výbavy - Comfort, Life, Enjoy and Techno. Cena úplného základu, tedy 90koňové jedna-šestky v základní výbavě Comfort činí 1 249 000 rublů, je tedy jen o nějakých 50 tisíc rublů (asi 13 tisíc Kč dražší), než se spekulovalo. To je pozitivní, ale v tuto chvíli (auto se ale zatím stejně nedá legálně dovézt do EU, takže je to fuk) jen pro Rusy - rub za poslední měsíce posílil o desítky procent, takže na koruny to znamená asi 335 tisíc. To už tak zajímavé není, byť vysoká cena to pochopitelně také není. V této variantě k vozu dostanete jen nejnutnější bezpečnostní výbavu a komfortní prvky typu elektrická okna a autorádio, je to vážně holátko.

Vyšší variantu Life lze ale zakoupit už od 1 319 000 rublů, což je asi 355 tisíc Kč. Tady už lze mluvit o jakémsi komfortu, když ve výbavě nechybí věci jako manuální klimatizace, vyhřívaná přední sedadla a zrcátka. Verze Enjoy stojí od 1 439 000 RUB, což znamená 387 tisíc Kč. S ní už dostanete mj. vyhřívané trysky ostřikovačů, alarm, tempomat, chlazenou přihrádku v palubní desce, nastavitelný volant a nový palubní multimediální systém Lada Enjoy Evo s přístupem k online službám.

Nejvyšší konfigurace Techno stojí od 1 579 000 rublů (425 tisíc Kč) a přináší už i docela rozmarné věci jako vyhřívání zadních sedadel, volantu a čelního skla. K dispozici jsou také parkovací senzory, zadní kamera a mlhová světla s možností přisvícení do zatáček. Pokud byste pak chtěli úplně nejvíc kombík SW Cross se 106koňovým motorem je k dispozici v provedení Enjoy od 1,63 milionu RUB (439 tisíc Kč) s manuální převodovkou a od 1,72 milionu RUB (463 tisíc Kč) s CVT. Verze Techno stojí od 1,71 milionu resp. 1,8 milionu rublů, i nejvyšší možné provedení se tedy vejde do 485 tisíc Kč. Lada navíc pro zahájení prodeje slibuje na Iskru slevy až do výše 20 %, což ceny dál sníží.

Jak už padlo, pro Rusy to bude zajímavá nabídka, pro potenciální kupce mimo Rusko ne až tak, tedy aspoň do chvíle, než rubl zase ztratí část své hodnoty. Též jsme ale zmínili, že Iskra bude zatím k mání jen ve své domovině a výhledově ve spřátelených zemích. K těm se Česko - pokud víme - aktuálně opravdu neřadí...

Lada Iskra vypadá dobře a nestojí moc, teď už je reálně v prodeji. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ

Petr Miler

