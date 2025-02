Nová levná Lada předčasně odhalila kompletní rozsah cen, pro Čechy jsou jako z říše pohádek před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

U nás a vlastně v celé západní Evropě nic takového za podobné peníze nekoupíte, i Dacie jsou vedle tohoto auta rázem drahé, a to přes posílení kursu rublu z posledních dnů. Problém je jen v tom, že optikou ruských zákazníků se věci zase tak hezky jevit nebudou.

O příchodu nové Lady Iskra se mluví s nemalým nadšením už od června loňského roku, kdy byl 4 333 milimetrů dlouhý sedan poprvé odhalen. Rusové již za sebou mají i zkušební výrobu, na zahájení té sériové se ale stále ještě čeká. Stejně jako venku nejsou oficiální ceny. Tamní portál Life ale říká, že je předem zná do puntíku. A uvádí, že základní Iskra bude startovat na 1,2 milionu rublů, ve vrcholné konfiguraci pak vyjde o 400 tisíc rublů dráž. Po nedávném vývoji, který rubl učinil nejdražším od loňského léta, by tedy Rusové měli za vůz platit v přepočtu 313 až 418 tisíc korun.

Z českého úhlu pohledu jde o částky jako z říše pohádek, ostatně si jen stačí uvědomit, co za ně u nás můžete pořídit. Třeba u Škody nedostanete za 313 tisíc nic a za 418 koupíte jen Fabii, navíc v základní výbavě a s atmosférickou verzí litrového tříválce naladěného na 80 koní. U takového Hyundai můžete volit mezi i10 a i20, jenže první zmíněný má na délku jen 3,7 metru. V případě druhého si pak také již nemůžete pořádně vyskakovat, maximem je buď 100 koní v nižší výbavě či 79 v trochu vyšší.

Iskra přitom v základu počítá s atmosférickou jedna-šestkou s 90 koňmi, kterým budou v rámci výbavy sekundovat třeba 15palcová ocelová kola, LEDky pro denní svícení, látkové čalounění, přední okna v elektrice, vyhřívaná zpětná zrcátka či audio systém. Na českém trhu by se tedy s danými cenami neztratila, ve své domovině to ale Lada bude mít složitější. Je totiž třeba si uvědomit, že Iskra je míněna jako nástupce Lady Granta, jenž startuje na 649 900 RUB (cca 170 tisíc Kč), třebaže se bude prodávat současně s ní.

Lze samozřejmě uznat, že tu srovnáváme archaický a moderní vůz, který těží z ukončené spolupráce s Renaultem, na jehož modifikované platformě CMF-B-LS stojí. Jenže klientela daný posun nebude vnímat tak jako automobilka. Zvlášť když v nabídce Lady trůní o dalších 10 centimetrů delší Vesta, která s tímtéž pohonným ústrojím a v podstatě s podobnou výbavou startuje na 1 239 900 RUB (asi 324 tisíc Kč), tedy pouze o chlup výš, než má začínat Iskra.

Ideálem by tedy pro novinku byl start okolo 1 milionu rublů, tedy na nějakých 260 tisících korunách, čímž by mezi Grantu a Vestu ideálně zapadla. První zmíněný model by pak nemusel na trhu pobývat déle, než by začalo být každému jasné jeho stáří. Lada by zároveň nemusela hýbat s dalšími cenami Iskry, tedy pokud vrchol bude za zmíněných 1,6 milionu rublů. Vesta totiž může být osazena i jedna-osmou, s níž stoupá až na 1 960 000 RUB (asi 512 tisíc Kč).

Na zveřejnění oficiálního ceníku jsme tedy zvědavi, pročež aktuálně jen dodáme, že Iskra bude kromě osmiventilové jedna-šestky nabízena také v šestnáctiventilové verzi. V té chvíli lze počítat se 106 koňmi a volbou mezi šestistupňovým manuálem či automatem. Po sedanu pak nabídku má rozšířit ještě kombík a jeho terénní verze Cross, u které se počítá s bohatým standardem již v základu.

Lada Iskra je moderním a docela líbivým vozem, která by při svých předem odhalených cenách v Česku rozhodně uspěl. Jenže ve své domovině to může mít složitější. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: Life

