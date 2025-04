Nová levná Lada se konečně plně odhalila i jako kombík, zavazadelník skýtá hned dvě překvapení před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Na úplné oficiální odhalení jsme čekali skoro stejně dlouho jako na Godota, ale nakonec jsme se dočkali. Na začátek prodejů ale ještě čekat budeme, Rusové jej totiž spojí až s oslavou výročí zrodu AvtoVAZu.

O nové levné Ladě jménem Iskra se mluví hodně dlouho, ostatně na její první odhalení došlo už loni v červnu. To se ukázal výchozí sedan, jehož sériovou výrobu Rusové spustili až letos. Z montážních linek v tu chvíli sjel nejen červený sedan, ale také modrý kombík, který jsme si v tu chvíli mohli prohlédnout tak akorát na několika málo záběrech.

Nyní je oficiálně venku i s veškerými podstatnými detaily, a tak se k němu vrátíme. Než tak učiníme, připomeneme, že kromě zmíněné dvojice bude nabídku Iskry tvořit ještě varianta Cross Wagon. Na její odhalení ale bude třeba dál čekat, mnoho rozdílů se ovšem ve srovnání s právě představeným kombíkem čekat nedá - po stránce venkovní budou novinkou ochranné plasty karoserie, uvnitř pak lze čekat bohatší výbavu a pod kapotou silnější motory.

Co se týče sedanu a základního kombíku, obě verze měří identických 4 333 milimetrů na délku a 1 777 mm na šířku. První zmíněné provedení je o trochu nižší (1 507 mm vs. 1 517 mm), v případě světlé výšky 170 mm tu ovšem máme další shodu. V tomto ohledu přitom Cross Wagon nabídne rovných 200 mm, což má podtrhnout jeho off-roadový charakter. Je pak otázkou, kolik bude tato verze vážit, neboť sedan má na kontě 1,2 tuny, zatímco kombík je o zhruba 20 kilogramů těžší.

Zajímavé je, že kombi je při obsazení obou řad sedadel méně praktické, jeho zavazadelník totiž pobere 480 litrů oproti 500 litrům sedanu. To je první překvapení v zavazadelníku, jakkoli je třeba dodat, že jde o objem měřený po horní okraj opěradel zadních sedadel, takže reálně toho kombík pobere víc. A ještě větší kapacitou je možné počítat po sklopení zadních sedaček. I tak je menší základní objem neobvyklý. Druhým překvapením, tentokrát příjemným, je přítomnost plnohodnotného náhradního kola pod kapotou - to už se v našich končinách moc nenosí a i v Rusku je to stále měně obvyklé.

V případě motorového prostoru bude možné volit mezi jedna-šestkou s osmiventilovou a šestnáctiventilovou technikou. V prvním případě je u toho 90 koní a pětistupňový manuál, ve druhém 106 koní a šestistupňový manuál. Silnější verzi jedna-šestky bude možné spojit také s šestistupňovým automatem, slabší verze motoru pak není určena pro Cross Wagon.

Zatímco motor a ručně řazené převodovky jsou čistě ruským dílem, automat typu CVT pochází od čínské společnosti WLY. Bez ohledu na motorizaci ovšem standardem vždy budou 15palcová ocelová kola s pneumatikami o rozměru 185/65, Lada však na fotkách zatím prezentuje jen vyšší úrovně s litými šestnáctkami a obutím o rozměru 195/55.

Rusové se ovšem zatím nepochlubili exempláři v „plné palbě“, a to z prostého důvodu - zatím ještě nemají zajištěného dodavatele manuální klimatizace. Ten nejspíš bude pocházet znovu z Říše středu, domácí firmy s touto technikou patrně mají problémy. Přesto všechno se ovšem Lada v tiskové zprávě neopomněla pochlubit tím, že lokalizace komponentů je víc než 90procentní.

Automobilka slibuje, že další informace pustí do světa v následujících týdnech, přičemž zahájení prodeje sedanu a kombíku je naplánováno na 20. červenec letošního roku, kdy mateřský AvtoVAZ oslaví 59. narozeniny (zahájení sériové výroby pro změnu koresponduje s 55. výročím vzniku jeho prvního automobilu). Ceny jednotlivých verzí se dozvíme blíže k tomuto datu, čekejme ale láci, Iskra má být v prvé řadě levným autem pro masy.

Lada Iskra se plně odhalila i jako kombík, třebaže jeho sériová výroba byla zahájena spolu se sedanem. V obou případech bude možné volit ze třech motorizací, u třetí varianty Cross Wagon, na jejíž premiéru ještě musíme počkat, pak pouze ze dvou silnějších. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.