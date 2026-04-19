Nová levná značka Audi je zatím totální propadák. Zachránit se zkusí tím, že bude konkurovat skutečnému Audi
Petr Prokopec
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Pro Audi, podobně jako pro ostatní automobilky, představuje Čína klíčový trh. V roce 2023 tam Němci prodali takřka 730 tisíc nových vozů, tedy víc než třetinu z 1,89 milionu celosvětových dodávek. Jenže hned následující kalendářní rok přišel sešup, který se značka pokusila řešit stvořením nové levné značky, jež by mohla s nižšími cenami lépe soupeřit s domácími výrobci, aniž by kazila „prémiovou image” drahého Audi.
Co Němci vymysleli, dodnes bere dech, ale nikoli v dobrém. Na jejich nápadu se dokonale projevuje kreativní zácpa Němců, neboť nedokázali přijít s ničím lepším, než že zintenzivnili spolupráci s čínským SAICem, jeho techniku zahalili do bizarně střižené karoserie a na auto naplácli nápis AUDI psaný takto kapitálkami bez loga čtyř kruhů. To je panečku nová značka...
Mateřské Audi se nad prvním modelem s podobně „nápaditým” jménem E5 Sportback rozplývalo a veřejnosti se pokoušelo namluvit, že jde o fenomenální úspěch. Jenže pohled pozdější na prodejní statistiky odhalil pravý opak. Automobilka proto letos musela přijít se slevami, kromě toho navíc odhalila i druhý model AUDI zvaný podobně nápaditě E7X. To znovu počítá pouze s elektrickým pohonem, ve srovnání s prvotinou jej doprovází snad leda ještě rozporuplnější zevnějšek. Nepočítáme tedy s ničím jiným než s dalším fiaskem.
Němci to ovšem nechtějí zabalit, místo toho budou štěstí zkoušet do třetice. Fermin Soneira, který má spolupráci Audi a SAIC na povel, totiž agentuře Reuters prozradil, že „další model je už na cestě“. Podle něj má jít o sportovní limuzínu, která by se měla zaměřit na vyšší patra trhu. To samo o sobě zarazí. K tomu navíc dodal, že AUDI jede dle čínského receptu, pročež vývoji nových aut věnuje pouze dva roky, tedy o 30 až 40 procent míň času, než bylo zvykem.
Co Soneira jednoznačně potvrdil mezi řádky, je naprostá bezradnost německé automobilky. Svou novou divizi totiž stvořila proto, aby mohla oslovit klientelu z nižších pater trhu, aniž by se jakékoli negativní přijetí odrazilo na mateřské automobilce. Do toho ale zapíchlo první vidle už tím, jak se značka jmenuje. A nyní pod její hlavičkou chystá vůz, který by měl konkurovat skutečnému Audi? Nedává to žádný smysl. Chystá se bratrovražedný boj, ze kterého nevzejde vítěz, jen poražení, a těmi budou právě Němci.
Přitom by vlastně stačila jen špetka zdravého rozumu, tedy obě značky naopak víc oddálit vším od jména po ceny. Ta levná by zůstala zaměřená na níže postavenou klientelu, kvůli čemuž by ale musela ještě víc zlevnit - aktuální startovní cena 205 900 CNY neboli 625 000 Kč je na fakticky čínský elektromobil stále vysoká. Zvláště když třeba spřízněné IL M6 přímo od SAICu je k mání levněji. I když je však daleko hezčí než E5 Sportback, o bestseller taktéž nejde, neboť konkurence je cenově ještě níž.
Jakožto masovka by pak tento model mohl vzbudit větší zájem i o značku Audi, která by se soustředila jen na prémiový segment. Musela by ovšem vrátit do hry špičkovou kvalitu a rovněž i spalovací ústrojí, které je v Číně považováno za pohon pro bohaté. Dá se sice předpokládat, že prodeje by asi nevzkvétaly, ale Němci by si drželi své pozice a svou působnost na trhu rozšiřovali skrze skutečně novou značku.
Něco takového chce ovšem všech pět pohromadě a dlouhodobé plány. A něčeho takového Audi v současné době není schopno. Evidentně totiž neposlouchá zákazníky, nýbrž „experty“, kteří na počátku ledna zvolili E5 Sportback Čínským autem roku 2026. V reakci na to šéf značky Gernot Döllner uvedl, že ocenění jen potvrzuje, kterak se Němci vydali správnou cestou. Tak hodně zdaru, víc se k tomu říct už nedá...
AUDI (sic) E5 Sportback letos sice zlevnil, na Čínu je však i nadále drahý. Němci tak s třetím modelem levné značky chtějí zamířit do vyšších pater trhu, kde už je Audi. Něco takového už opravdu vyžaduje mentální deficit jako Brno. Foto: SAIC/AUDI
Zdroj: Reuters
