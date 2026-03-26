Nová levná značka Audi ukázala svůj druhý model, bude to stejný propadák jako ten první
Petr ProkopecMáte pocit, že tohle auto je atraktivní? Pak vám gratulujeme k vašemu vkusu, máme ale obavu, že mnoho dalších váš pohled sdílet nebude. Je to v podstatě jen nafouklý propadák jménem E5, proč by tedy model E7X měl dopadnout jinak?
„Quo vadis, Audi?” chce se zvolat při pohledu na trajektorii, jakou se tato automobilka posledních pár let ubírá. Odpověď se nabízí sama, ve vší slušnosti si ji ale v plném znění necháme pro sebe. Téměř všechna rozhodnutí firmy z posledních let se totiž ukázala být chybou, nebo jako chyba předem působí. Klíčové novinky jsou pak střelou mimo terč, což platí to ostatně také o prvotině její levné podznačky. Nad tou se nutně musíte smát či plakat už při pohledu na název. Němci byli totiž natolik nenápadití, že z jedné kapsy vytáhli velká písmena AUDI, a do druhé schovali čtyři navzájem propojené kruhy, to je celé.
Tato divize má působit pouze na čínském trhu, kde půda pod nohama hoří nejen Audi, ale celému koncernu Volkswagen. Proto došlo na spojení s místními výrobci, jejichž techniku Němci nabízejí jako vlastní, pouze zabalenou do trochu jiného kabátu. V případě zmíněné prvotiny E5 design ani v nejmenším nenaznačuje, že by šlo o zástupce německého výrobce. A když se zadíváte dovnitř, zjistíte, že z dříve nastavené laťky pro celý svět se stala pouze výkladní skříň tuctovosti a levnějších materiálů.
Audi si malovalo, že s AUDI E5 dosáhne nezměrného úspěchu, jenže Číňané tomuto vozu ukázali vztyčený prostředníček s nebývalou razancí. Prodeje jsou tak pomalu na nule a nezvedají je ani nemalé slevy. Je to skoro na ručník hozený do ringu, ale protože si Němci zjevně dostatečně nenabili čumák, raději do souboje posílají další novinku divize AUDI. Tentokráte jde o 5 049 milimetrů dlouhé SUV E7X, ze kterého znovu nepoznáte, že by mělo jít o dílo věhlasné německé automobilky, z té tu nezůstal ani stín.
Novinka bude k dispozici se dvěma pakety baterií o kapacitě 100 a 109,3 kWh, čímž AUDI překonává řadu konkurentů. Ovšem dojezd byl vypočítán jen na 615 a 751 km, což je na dnešní poměry při využití čínského cyklu CLTC hodně málo - ten realitu přestřeluje ještě zásadně víc než evropská metodika WLTP. Kvitovat pak sice lze 900voltový elektrický okruh a možností dobíjení výkonem až 400 kW, jenže ani to už dnes není nic výjimečného.
E7X zjevně nebude bodovat ani dynamikou, neboť verze se dvěma motory a 679 koňmi zvládne sprint na stovku za 3,97 sekundy. Základ s jednou vzadu usazenou jednotkou naladěnou na 408 kobyl navíc bude ještě pomalejší, přesný čas či maximálku však Němci zatím neupřesnili. Stejně jako nedali do placu ani snímky interiéru. Dá se ale předpokládat, že kromě více místa nad hlavou se SUV oproti zmiňovanému E5 příliš lišit nebude. I při rozvoru 3 060 mm pak nabídne jen 5 sedadel.
Cena je pak taktéž věcí neznámou, ovšem i kdyby došlo na její zveřejnění, spořit na E7X by asi začal málokdo. Znovu tu máme tuctový produkt a bizarní vizáží, který nenabízí jediný pádný důvod, proč jej chtít. Něčím takovým totiž bylo dříve Audi se čtyřmi kruhy, u kterého i řada Číňanů byla ochotna sáhnout hlouběji do peněženky, protože za to dostala originální design, kvalitní interiér a špičkovou techniku. Toho všeho se dnes Němci zbavují a pod hlavičkou AUDI toho nabízí jen míň.
Pokud Němci věří, že s tímhle vozem zabodují, čeká je opravdu velké zklamání. E7X totiž neohromuje ničím. Foto: SAIC/AUDI
Zdroj: SAIC/AUDI
