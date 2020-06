Nová luxusní chlouba Hyundai shořela před objektivy kamer, automobilka vše vyšetřuje před 2 hodinami | Petr Prokopec

Požáry moderních aut nejsou příliš obvyklé a když se nějaké vznítí necelé tři měsíce po premiéře, může to ukazovat na problém ve výrobě. Přesně do této situace se dostalo Huyndai se svým Genesis G80.

V Koreji zavládlo nemalé pozdvižení. Nikoliv však proto, že by se do země ve velkém vrátil koronavirus, důvodem byly záběry hořícího Genesis G80. Šlo totiž o zcela novou generaci vozu, který byl představen v závěru března. Automobilka si přitom byla jista, že se jí podařilo vyřešit problémy, jež trápily předchozí provedení. To muselo v loňském roce zamířit do servisů kvůli riziku samovznícení. Od novinky se tedy čekalo vše, jen ne plameny šlehající z pod kapoty. Zmíněný požár tak korejským manažerům vzal vítr z plachet.

Co přesně se stalo, zůstává zatím otázkou. Vycházet můžeme v tuto chvíli hlavně ze slov čtyřiapadesátileté majitelky vozu, která jela po dálnici Namhae Expressway směrem k Jinju. Když se přibližovala k tunelu Changwon 2, všimla si ve svém jízdním pruhu několika úlomků. Jelikož však byla silná doprava, rozhodla se, že je nebude objíždět. Následně se na přístrojovém štítu rozblikala ikonka nízkého tlaku v pneumatikách, kvůli čemuž se řidička rozhodla za tunelem zastavit. Zpod kapoty přitom již v mezičase začaly šlehat plameny.

Přivolaná požární jednotka dostala oheň za pouhých sedm minut pod kontrolu, ovšem i tak je zjevné, že zhruba měsíc staré Genesis G80 odešlo do věčných lovišť. Jestli se tak stalo vinou techniky, je předmětem dalšího vyšetřování, kterého se ujalo i samotné Huyndai. Existuje ale šance, že oněmi úlomky na vozovce byl pozůstatek velkého vzduchového filtru, jaký mají na svých bocích přilepený velké kamiony. Jeho ohořelé pozůstatky byly nalezeny pod vozem a právě tření mezi ním a podvozkem mohlo oheň pod kapotou zažehnout.

Zda je tato teorie správná, teprve uvidíme. Jak jsme již zmínili, na vyšetřování se nepodílí pouze policie a hasiči, ale i samotná automobilka, která si vyžádala i záběry z bezpečnostních kamer ostrahy tunelu. Zároveň oznámila, že až do vyřešení případu se k incidentu nebude jakkoliv vyjadřovat.

Uvidíme tedy časem, zda bude podobných incidentů přibývat či zda se opravdu jednalo o ojedinělou záležitost danou shodou okolností. Doufejme však, že jde o druhou možnost. Už jen proto, že nové Genesis G80 je opravdu zajímavě vypadajícím vozem, který s až 380 koňmi pod kapotou má šanci ohrozit zavedenější americkou, japonskou či evropskou konkurenci.

Nové Genesis G80 skončilo v plamenech...



...za nimiž podle všeho stojí úlomky vzduchového filtru kamionů

Zdroj: ZDNet

Petr Prokopec