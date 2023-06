Nová luxusní Lada pro ruské papaláše nenastartovala při první prezentaci, a tak aspoň pořádně ukázala vnitřek před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Když nové auto při první velké veřejné prezentaci místo samozřejmého startu nepředvede nic, je to vždy ostuda. Nepříjemný moment zaznamenal nespočet kamer, jak se ale později ukázalo, za selháním nestála technická závada.

Velcí ruští papaláši mají Auris, ti menší si budou muset vystačit s Aurou, chce se říci. Rusové se zkrátka pod tlakem sankcí západních mocností dostávají do izolace svého druhu, a tak si i takové věci jako auta pro své politické činitele musí nějak obstarat sami. V případě Putinovy limuzíny tedy ještě platí, že s vývojem i výrobou začali dávno před tím, než vysloveně museli, nová Lada Aura je ale skutečně z nouze ctnost.

Dříve uvažované a později odpískané prodloužené provedení Vesty určené zejména pro státní činovníky nižší úrovně se před pár dny vrátilo na scénu a poprvé se veřejně ukázalo na Mezinárodním ekonomickém fóru (SPIEF) v Petrohradu. To bylo v plánu, co se ovšem odehrálo přímo na místě prezentace, v plánu nebylo.

Vlastně pořád prototyp Aury byl zástupci Lady představen šéfovi Sberbank Germanu Grefovi a ruskému ministru financí Antonu Siluanovovi, moc toho ale nepředvedl. Do vozu se usadila vybraná společnost, kolem auta se seběhl hlouček novinářů včetně několika kameramanů a... Nic se nestalo. Auto přes opakované pokusy odmítlo nastartovat, a tak z jízdní prezentace nebylo nic. Následná kontrola motoru nic nepřinesla a přinést ani nemohla.

Jak se totiž později ukázalo, za selháním nestála porucha, ale skutečnost, že volič automatu nebyl v poloze P, ve které jediné nastartuje, ale v poloze D, v důsledku čehož auto správně zamezilo startu. Zda prototyp nedal tento stav jasně najevo (podobnou ochranu má snad každé modernější auto a když na pokus o takový start dojde, dá vám to zřetelně znát), nebo řidič zazmatkoval, nevíme. Na každý pád to jistě nebylo a není entré, které by si Lada přála, zvlášť když chce auto s cenou okolo 2 milionů rublů (asi 520 tisíc Kč) prodávat i širší veřejnosti.

Dodejme, že Aura je coby prodloužená verze modernizované Vesty delší o 250 mm a liší se tedy hlavně interiérem. Ten na SPIEF předvedla do detailu, jak též můžete - v o poznání lepším světle - vidět níže.

Lada Aura vzhledem ke své ceně vlastně nevypadá nezajímavě, při první veřejné prezentaci se ale v moc dobrém světle neukázala. Foto: AvtoVAZ

Zdroje: Secret Autochannel@Youtube, RG@VKonakte

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.