Nová manuální převodovka s neobvyklým stupněm C láká, stojí o ni i spousta Američanů

O ručně řazených převodovkách se v poslední době mluví jako o technice, která jen dožije a bude zcela nahrazena automaty. Soudě podle nejnovějších zkušeností Fordu s novým Broncem to tak ale vůbec nevypadá.

Američany má spousta lidí zafixované jako obézní motoristy, jejichž lenost narostla do té míry, že s jinou než automatickou převodovkou v životě ani nepřišli do styku. O to překvapivější byla únorová tisková zpráva Porsche. Německá automobilka zrekapitulovala prodeje modelu GT3 generace 991.2 a oznámila, že provedení se třemi pedály a „fofrklackem“ milují především Američané. Ve Státech se totiž manuální verze podílela na celkových prodejích GT3 z neskutečných 70 procent, což je dvojnásobná míra v porovnání se zbytkem světa.

Nyní tu máme další překvapení, s obdobnou tiskovou zprávou se totiž vytasil Ford. Nikoli však v souvislosti se svým supersportem GT, ten je i nadále k mání pouze s automatem. Nemalý zájem o manuál je nicméně evidován u nové generace kultovního off-roadu Bronco, který disponuje neobvyklým ústrojím s rychlostním stupněm C. Značka totiž oznámila, že na celkové produkci se trojice pedálů podílí z 15 procent, v případě dvoudveřového provedení pak míra stoupá dokonce na 25 procent. To již rozhodně není množství, nad kterým by šlo mávnout rukou.

Celou situaci navíc umocňuje fakt, že manuál je spárován pouze s 2,3litrovým čtyřválcem, nikoliv však s 2,7litrovým šestiválcem. Po objemnější jednotce přitom dosud sáhlo 60 procent zájemců, což jen naznačuje, že pokud by Ford i tento motor spároval s manuálem, jeho podíl na celkových prodejích by byl ještě vyšší. Příchod trojice pedálů byl navíc oznámen teprve na počátku loňského roku, skutečný zájem tak nejvěrněji vykreslí až statistiky, které Ford vypustí někdy v půli ledna 2022.

Celkově je nicméně evidentní, že manuální převodovka Američany zajímá, a to dokonce větší měrou, než je tomu u zbytku světa. Tedy i u Evropanů, kteří směrem za moře hážou jen pohrdavé úsměvy. Je tak dost možné, že měnit se bude i budoucí nabídka značek působících ve Státech. Ostatně bez manuálu jsou momentálně nabízeny i takové ikony jako Chevrolet Corvette či Ford Mustang Shelby GT350. Zda ale aspoň jedna z nich trojici pedálů dostane, stoprocentně nevíme.

Lze tak jen zmínit, že s manuálem není spojeno jen větší zapojení do hry, ale také o poznání nižší cena. Základní Bronco Base totiž ve dvoudveřové verzi startuje na 28 500 USD (cca 612 tisíc Kč), což zahrnuje jak onen čtyřválec, tak sedmistupňovou ručně řazenou převodovku. Pokud ovšem chcete desetistupňový automat, je třeba připlatit 1 595 USD (cca 34 tisíc Kč) a v kombinaci se zmiňovaným šestiválcem dokonce 3 490 USD (asi 75 tisíc Kč).

Ford nabízí pro model Bronco manuální převodovku Getrag. Ta je ve skutečnosti šestistupňová, automobilka jí však tituluje jako sedmistupňovou, a to kvůli speciálnímu stupni C, který je určený ke šplhání v náročném terénu. Foto: Ford

