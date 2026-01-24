Nová Mazda prý krade zákazníky Volkswagenu a dalším konkurentům, ti si toho ale asi ani nevšimli
Petr Prokopec
před 10 hodinami | Petr Prokopec
Je to od Japonců zajímavý pokus přitáhnout pozornost, je ale třeba podívat se na celou realitu. A ta ukazuje, že i pokud se to skutečně děje, neznamená to prakticky vůbec nic, auto kupuje nevýznamné množství lidí u nás i v celé Evropě.
Evropský trh pro Mazdu nikdy nebyl tím nejdůležitějším, v uplynulé dekádě se jí však dařilo získávat na něm stále větší podíl. Stál za tím jak posun v kvalitě, tak ve výbavě. Kromě toho značka nešla s davem, nýbrž zamířila proti němu. Kde tedy konkurence nabízela jeden přeplňovaný motor za druhým, tam jste u Mazdy stále mohli koupit atmosférickou jednotku. Elektromobilita pak byla spíše jen doplněním nabídky, místo aby ji Japonci tlačili na první místo. V roce 2019 se tak dostali těsně na dostřel 300 tisíc ročních prodejů.
S příchodem koronaviru ovšem přišel propad odbytu, ze kterého se Mazda dosud nevzpamatovala - třeba předloni dosáhla jen na 175 665 registrací, což představuje ztrátu víc než 100 tisíc zákazníků během pouhých pěti let. Nejsme si přitom jisti, že by něco takového mohl zvrátit bateriový pohon, jak naznačil evropský šéf značky Martijn ten Brink pro Auto News. Podle něj je nová Mazda 6e úspěch, kvůli kterému klientela opouští výrobce jako Volkswagen či Nissan.
„Předpokládali jsme, že 75 až 80 procent kupujících budou zákazníci Mazdy, kteří přešli na elektřinu, ale místo toho jsme víc než 50 procent získali od ostatních. Zlákali jsme klientelu tak trochu od každého, ať už jde o lidi, kteří vlastnili VW e-Golf nebo Nissan Leaf, a kupují si své druhé elektrické auto, nebo o firemní zákazníky, kteří od spalovacího Passatu přešli na elektromobilitu,“ uvedl ten Brink, z jehož slov se může zdát, že konkurence má velký problém. Podle nás má ale problém Mazda.
Ten Brink nevědomky přiznává, že automobilka téměř zcela minula terč v podobě svých tradičních zákazníků, kteří o takové auto zjevně nestojí. Místo toho loví - jako všichni - mezi hrstkou poněkud promiskuitních příznivců elektrických aut. V této podobě zaklínadlo „oslovujeme novou klientelu” moc dobře nepůsobí, hlavní problém je ale jinde - kolik takové klientely je.
Kdyby šlo o davy, které by pomohly vykompenzovat ztrátu oněch víc než 100 tisíc zákazníků, bylo by to fajn, jenže u nás loni vůz oslovil 95 lidí a napříč celou Evropskou unií jen 5 185. Ne snad, že by konkurence byla v jiné dimenzi (VW v Česku prodal loni směšných 204 kusů modelu ID.3 a 287 kusů ID.7), aspoň celoevropsky je ale „někde”. Mazda se moc daleko nedostala.
A není divu. Při pohledu na první cenu 1 069 900 Kč působí auto ještě relativně lákavě, jenže při dalším zkoumání zjistíte, že jde o vůz čínského původu s bateriemi o kapacitě 68,8 kWh, která je směšnější než jeho odbyt. Dopřát si pak sice můžete i paket s 80 kWh, v jeho případě však nízký dobíjecí výkon klesá ze šnečích 165 na lenochodích 90 kW. Za nás prakticky neprodejná věc.
Mazda 6e patří mezi ty vizuálně atraktivnější elektromobily, ale to je tak všechno. Že oslovuje kupce jiných elektrických aut, je možné, „mazdisty” ale neloví a celkově se prodává po hrstkách. Foto: Mazda
Zdroj: Auto News
