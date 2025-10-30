Nová Mazda s Wankelem je zpátky, sází ale na kontroverzní techniku a snad ještě kontroverznější vzhled
před 3 hodinami | Petr Prokopec
K rotačnímu motoru mám i díky vlastnictví několika exemplářů Mazdy RX-8 velmi blízko. Proto ostatně pokaždé dychtivě vyhlížím každou zmínku, ve které je návrat Wankelu zmiňován. Zatím však japonská automobilka jeho fanoušky příliš netěší, neboť jediným vozem, který jej v současné době používá, je SUV MX-30 R-EV. V jeho případě však jednotka neroztáčí kola, nýbrž slouží jako mobilní generátor energie a prodlužuje tak dojezd jinak elektrického auta. A jakkoli tento model stejně jako RX-8 dostal zadní „sebevražedné“ dveře, nástupcem sportovního kupé zkrátka není.
I tak se zdá stále jistějším, že cosi jako RX-9 dorazí, ovšem ne v podobě, jakou bychom si já a další fanoušci Wankelu vysnili. Tedy že pohonná jednotka bude patřičně uječená a kola bude pohánět přímo, čemuž brání stále přísnější emisní normy. Ostatně i proto došlo na výše popsané spojení jednoho rotoru s lithium-iontovými bateriemi a vodou chlazené elektrické jednotky roztáčející nikoliv zadní, nýbrž přední kola.
V důsledku toho vlastně ani nejásám nad odhalením nového konceptu Vision-X Coupe, s nímž se automobilka pochlubila na autosalonu v Tokiu. Mazda jej totiž bere jako vizi pro rok 2035, takže produkční verze rozhodně není za rohem. Je pak sice hezké, že znovu došlo na použití přeplňovaného rotačního motoru, který se naposledy ukázal u RX-7, ovšem ten je součástí plug-in hybridního pohonu. A ten už o ohledem na elektrický dojezd až 160 km rozhodně nebude lehký.
Jízdní dynamika by se díky 510 koním celé soustavy nejspíše zlepšila, nicméně asi jen v přímce. V zatáčkách by již vůz trpěl na přidaná kila. Technické parametry jsou ale povětšinou přikryté rouškou tajemství, dále totiž Mazda zmiňuje už jen celkový dojezd vozu, který činí 800 km. Pomalu se tak zdá, že automobilka při jeho zrodu myslela především na ekology a nikoli nadšence, což je pořád stejný omyl - jsou to „benzinové palice”, nikoli „zelené mozky”, kdo by tato auta kupoval.
Nutno však uznat, že koncepci vozu ohleduplného k životnímu prostředí mají Japonci promyšlenou. Wankel je totiž uzpůsoben spalování uhlíkově neutrálního paliva, které pochází z mikrořas. Ty během svého života pohlcují CO2, které využívají k růstu. Zároveň ve svých buňkách skladují olej, který je použit na výrobu e-paliva. Zbytky mikrořas jsou přitom bohaté na další prvky jako protein, načež mohou být zpracovány jako jídlo pro lidi či krmivo pro zvířata.
Pokud se tedy Vision-X Coupe pohybuje, v podstatě funguje jako čistička vzduchu. I proto by vlastně ve finále mohlo v roce 2035 dorazit i s Wankelem pod kapotou. Je ale třeba si uvědomit, že by šlo o pořádný kus auta, neboť koncept narostl do délky na 5 050 milimetrů a počítá s rozvorem 3 080 mm. Mazda u něj přitom počítá s minimalistickým zadním oknem, z čehož se stal podivný designový trend, stejně jako z eliminace fyzických tlačítek a jejich nahrazování dotykovými displeji. Tohle jsou zbytečné kontroverze.
Minimalistická kabina jinak působí přitažlivě, což ale nelze říci o exteriéru. S výškou 1 480 mm totiž koncept není daleko od zmiňovaného MX-30 (1 570 mm). To je jistě dáno usazením baterií do podlahy, načež působí poněkud buclatě. I proto ostatně automobilka dodává, že písmeno „X“ v jeho názvu je zkratkou pro slůvko „cross“. Dost možná tak za pár let nejen že nedorazí vůz jen s Wankelem, ale namísto kupé nebo sedanu můžeme očekávat spíš SUV. Tohle nejde dobrým směrem, bohužel.
Vision-X Coupe sice těší použitím Wankelu i tím, že dokáže pomalu čistit vzduch, ovšem plug-in hybridní ústrojí navyšuje jeho hmotnost. Navíc je třeba vyhovět stále přísnějším emisním normám, mimo ně se pak design vozu blíží spíše k SUV. Tradiční nadšence tedy tento koncept vlastně ani už nemá čím oslovit. Foto: Mazda
Zdroj: Mazda
