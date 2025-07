Nová Mitsubishi pro Evropu budou zjevně už jen předělané Renaulty, na tomhle to ale skoro není poznat před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mitsubishi

Nejsme zrovna příznivci tohoto způsobu „vývoje” nových modelů a doposud takto vzniklá Mitsubishi nás úplně nepřiměla názor na věc změnit. Nový Grandis ale ukazuje, že stačí sáhnout na pár významných vzhledových prvků a všimnout si podobnosti rázem není snadné.

Minulý rok o Vánocích jsem měl zapůjčené nové Mitsubishi Colt. Červeně lakovaný hatchback se tehdy dočkal nemalé pozornosti okolí, do řeči jsem se tak dával i s neznámými lidmi. Téměř všichni mu dávali palec nahoru, ovšem jen do chvíle, než jsem jim řekl, že se ve skutečnosti jedná o Renault Clio s odlišnými znaky. Původní francouzské emblémy nicméně zůstaly zachovány třeba pod kapotou. To mnohé rázem odradilo, neboť zatímco japonské vozy mají spojené s se spolehlivostí, o těch ze země galského kohouta už tak pozitivně nesmýšlejí.

V ten moment jsem na spolupráci obou značek začal nahlížet jinak než předtím. Kde mě totiž dříve napadala spojení jako lenost designérů či snaha maximálně ušetřit, tam se nově rýsoval pomalu až geniální tah. Je totiž třeba si přiznat, že lidé dnes často nenakupují na základě racionálních úvah, ale emotivní náklonnosti k jednomu či odporu k druhému.

Francouzská auta jsou přitom stejně jako ta italská spojená s nekvalitou, zatímco ta japonská naopak najdete na čele všemožných žebříčků spolehlivosti. Pokud tedy dáte logo Mitsubishi na Clio, můžete reálně oslovit jiné zákazník než dřív. I proto Japonci neotáleli a přišli také s novým ASX, což je pro změnu jen jinak označený Captur. A protože se jim v daných vodách zalíbilo, vstoupili do nich aktuálně potřetí, neboť pod názvem Grandis ukázali jinak značený Symbioz. Vypadá to, že všechna nová Mitsubishi pro Evropu budou teď už jen předělané Renaulty.

Můžeme to do jisté míry brát jako podfuk na zákazníky, na druhé straně by však bez této strategie Mitsubishi Evropu možná už opustilo. Takový byl aspoň plán z roku 2020, kdy značka čelila propadům prodejů a s tím souvisejícím ztrátám. Tento záměr byl ale nakonec přehodnocen, a to právě díky poměrně rychlému vybudování nového portfolia. To pak rozhodně dokáže zaujmout, ostatně v případě Coltu jsem byl spokojen vlastně se vším, tedy krom designu i s technikou či cenou.

Nemám tedy důvod novému Grandisu nedržet palce, zvlášť když tu oproti předchozí verzi nemáme MPV, ale pohlednější a populárnější SUV. Oproti Coltu jsou navíc změny oproti výchozímu vozu výraznější, byť podobně jako u ASX totiž dorazila nová maska i nárazník a světla zůstala identická. Ovšem i to málo od sebe Mitsubishi a Renault odlišuje dost na to, abyste si jedno auto s druhým nepletli. I když boky zůstávají téměř dokonale stejné, nebudete mít pocit, že koukáte na dávno známé auto.

Pomáhá tomu i záď, kde japonská značka zjevně dostala možnost přijít s vlastním pojetím. Máme zde tedy především jiná světla, která následně vyústila v trochu odlišné víko zavazadelníku. Zajímavé přitom je, že u ASX je v těchto partiích možné počítat s nápisem Mitsubishi, zatímco Grandis dostal do vínku klasické třídiamantové logo. Nárazník se ovšem zdá být už zcela shodný s tím, jakým disponuje Symbioz.

Tím nám změny končí, neboť uvnitř je možné počítat jen s odlišným středem volantu, na kterém trůní jiné logo. Vše ostatní ale již známe z loňska, kdy debutoval právě zástupce Renaultu. I Grandis tedy nabídne 10,4palcový displej multimédií či třeba zadní řadu sedadel posuvnou až o 16 centimetrů. Po jejich posunutí dopředu a sklopení přitom máte k dispozici zavazadelník, který místo základních 434 litrů pobere až 1 455 l.

Co se týče druhého konce vozu, tedy motorového prostoru, změny jsou pouze v detailech. Kde mild-hybridní jedna-trojka u Renaultu nabízí 140 koní, tam jich u Mitsubishi máte o tři míň. Větší rozdíl je pak u plug-in hybridní jedna-osmy, kdy ve francouzském voze soustava produkuje 160 kobyl, kdežto u japonského klonu jich dostáváte o sedm míň. Podstatný vliv na dynamiku či spotřebu to mít nebude.

Nový Grandis zamíří do prodeje na počátku příštího roku, přičemž tuzemské zastoupení do té doby upřesní detaily týkající se třeba spotřeby či jízdy čistě na elektřinu. Počkat si pak musíme i na oznámení cen, Symbioz nicméně aktuálně startuje na 629 tisících korunách. Verze s logem Mitsubishi by se tak mohla dostat i pod 600 tisíc, ostatně o chlup levnější ve srovnání s dárcovskými Renaulty jsou i Colt i ASX.

