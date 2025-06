Nová motorka oslavující nejlepšího motocyklového jezdce všech dob má výfuky jako z rakety. Je to ale klíček, co ji činí výjimečnou včera | Petr Prokopec

Jednostopé stroje dokázal krotit jako nikdo jiný, o čemž svědčí nejen počet jeho mistrovských titulů, ale také fakt, že je dodnes naživu a těší se neobyčejnému zdraví. U příležitosti jeho třiaosmdesátin tak MV Agusta přichází se vskutku výjimečnou motorkou.

Pokud byste měli zvolit nejlepšího motocyklového závodníka, kdo by jím byl? Předpokládáme, že spousta lidí zmíní Valentina Rossiho a Marca Márqueze, dost možná padnou i jména jako Jorge Lorenzo, Max Biaggi, Dani Pedrosa či Cayey Stoner. Jsou to jistě výjimeční jezdci, sláva všech z nich ale podle nás bledne vedle Giacoma Agostiniho. Ten byl jako vůbec první zapsán do Síně slávy MotoGP, a rozhodně oprávněně. Na kontě má totiž neskutečných 15 titulů, z čehož osm získal ve vrcholné třídě, sedm pak s v kategorii „třistapadin“.

Možná největší Agostiniho úspěch ale je, že se ve zdraví dožil dnešních dní. To na první pohled nepůsobí převratně, je ale třeba si uvědomit, že tento Ital začal závodit v 60. letech minulého století. Tedy v době, kdy šlo o velmi nebezpečný sport. Jen mezi léty 1960 a 1969 zahynulo na okruzích 27 špičkových jezdců světové třídy včetně Čechoslováka Františka Bočka. Agostini si přitom několikrát střihnul i slavnou Tourist Trophy na Isle of Man, tedy závod, který si mezi roky 1907 a 2023 vyžádal 156 životů. Italský závodník jej ovšem zvládnul desetkrát vyhrát.

Řeč je tedy o legendě legend, která před pár dny oslavila své 83. narozeniny. Toho využila značka MV Agusta, se kterou vyhrál 13 titulů (zbývající dva pak s Yamahou). Italská společnost totiž vyrukovala s novou limitovanou sérií motocyklu Superveloce 1000 nazvanou Ago. Tím je odkázáno na Agostiniho, a to poprvé. Podruhé se tak děje v rámci počtu dostupných exemplářů, vyrobeno bude totiž jen 83 strojů. Každý pak bude stát 83 tisíc Eur, tedy 2,05 milionu korun.

Není to pochopitelně málo, na druhé straně ovšem málo také nedostáváte. Samotný motocykl se totiž dočkal unikátní karbonové kapotáže, u které jsou použity odstíny Fire Red Matt a Magnum Silver Matt, které dříve zdobily Agostiniho závodní stroje. Mimo to nechybí ani číslice „1“ na žlutém pozadí, přičemž ve stejné barvě je i obroučka předního světlometu. Sedačka je pak čalouněná Alcantarou a ozdobený „rychlými“ pruhy, kdežto nádrž pro změnu zdobí kožený pásek.

Pod fešnou kapotáží se skrývá litrový čtyřválec, který produkuje 211 koní v 13 000 otáček a 117 Nm točivého momentu při 11 000 ot./min. Dýchání motoru pomáhá i čtveřice koncovek výfuků umístěná pod sedadlem, které podtrhují ambiciózní vzhled stroje. Přenos výkonu na zadní kolo pak má na starosti stará šestistupňová převodovka, přičemž jezdec může počítat se čtyřmi jízdními režimy a osmi úrovněmi trakčního systému. Mimo to vpředu i vzadu nechybí ani elektronicky stavitelné tlumiče Ohlins a adekvátní brzdový sysgém.

Spolu s motorkou pak při koupi můžete očekávat také zakázkovou kombinézu Dainese a helmu AGV Pista GP RR. Tím možná nejcennějším pro každého majitele ale bude klíček, neboť do každého byla zasazena mosazná mince, která vznikla z trofeje, jíž Agostini vyhrál v Imole. Dá se tak předpokládat, že letošní edice zmizí rychleji než pára nad hrncem, a to přes neskromnou cenu každého stroje.

