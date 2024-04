Nová naděje Alfy Romeo dostala hodně bizarní příď. Na oficiálních fotkách ji Italové maskují, na živých až šokuje před 5 hodinami | Petr Prokopec

O tomto autě se dlouho hovořilo jako o pouze elektrickém, nakonec si ani Alfa Romeo netroufla předem zabít jeho prodejní potenciál. 4,2 metru SUV ale nakonec nejvíc zaujme něčím jiným, oficiální fotky to ale jen naznačují.

Jednou značek, které doufají, že je spasí elektromobilita, je Alfa Romeo. Ta posledních pár desetiletí zoufale bojuje o své přežití. Její někdejší velkou nadějí měly být modely Giulia a Stelvio, které dokonce vyfasovaly šestiválcový motor s kořeny u Ferrari. Ovšem ani to nestačilo na okouzlení davů, nezabodoval ani pohledný zevnějšek či obecně vyšší kvalita, než s jakou Alfa Romeo dříve byla spojována. Je tedy vskutku otázkou, proč si Italové myslí, že zabodují s vozy, které z podstaty nemohou nabídnout víc

Nechápejte mne špatně, nechci ani v nejmenším automaticky hanit vše, co dostalo baterie místo objemného motoru. Nicméně v nově odhaleném SUV Milano nevidím nic, co by mělo vést k enormním prodejům. Koncern Stellantis u něj totiž použil stejnou techniku, jakou jsou již osazeny už vozy jako Jeep Avenger či Fiat 600. Verze od Alfy Romeo je pak sice líbivější, zároveň však bude také dražší. V té chvíli ale již bude cílit na publikum, které se o auta měřící 4 170 milimetrů na délku příliš mnoho nezajímají.

Je ale samozřejmě možné, že nás Milano nakonec překvapí. Proto zanechme úvah a zaměřme se na fakta. Na vrcholu nabídky této novinky bude stát verze Ellettrica Veloce, jejíž jediný elektromotor roztáčí přední kola 240 koňmi. Krotit tento výkon mají silnější brzdy, jež vpředu disponují kotouči o průměru 380 mm a čtyřpístkovými třmeny. Kromě nich se sportovně laděný vrchol dočkal podvozku sníženého o 25 mm či nejpřímějšího řízení v daném segmentu.

Co se baterií týče, ty mají kapacitu 54 kWh, což odpovídá zhruba 13,5litrové nádrži na naftu. Dojezd této verze automobilka nezmiňuje, základní provedení Milano Ellettrica však má zvládnout na jedno nabití 410 km. To je pochopitelně nereálné, na nabití navíc budete i u veřejných stanic čekat poměrně dlouho, neboť maximální dobíjecí výkon činí pouze 100 kW. Znovu je tak třeba se ptát, čím chce vlastně Alfa Romeo kromě již několikrát zmíněného vzhledu zabodovat?

Odpověď nejspíš není jasná ani Italům, a tak nakonec nezůstanou je u této verze. Do prodeje tedy rovnou posílají také spalovací variantu Milano Ibrida. Je to mild-hybridní provedení, jak už její jméno naznačuje, u nějž přední kola roztáčí přeplňovaná jedna-dvojka naladěná na 136 koní, jíž bude asistovat 28koňový elektromotor integrovaný do šestistupňového automatu. Toto provedení je ve své domovině k mání od 31 900 Eur (cca 810 tisíc Kč). Za elektrický základ ale musíte složit o poznání více, a to minimálně 41 500 Eur (asi 1 055 000 Kč).

Vážně tedy nepředpokládáme, že by se Milano stalo prodejním hitem. Šéf koncernu Stellantis Carlos Tavares by tak možná měl přehodnotit slova, která pronesl během prezentace novinky. Uvedl totiž, že žádná z jím spravovaných značek není na prodej, zvláště za předpokladu, že by kupec měl pocházet z Číny. „Ti, co přivedli čínské výrobce do Itálie, jsou ve stejném táboře s lidmi, kteří prodali Volvo značce Geely a MG další čínské automobilce. To se s Alfou Romeo nestane,“ uvedl.

Tavares tak začíná připomínat zesnulého Sergia Marchionneho, který měl taktéž v tuto značku nemalou víru a soustavně do ní sypal další peníze. Tak tomu zjevně bude i nyní, Stellantis totiž hodlá do její renesance nalít dalších více než 5 miliard Eur (127,06 mld. Kč). Díky tomu by se druhé generace měly dočkat jak Stelvio, tak i Giulia, přičemž SUV má dorazit již příští rok a sedan pak ten následující. Oba vozy využijí architekturu STLA Large.

Vrátit se pak na skok musíme ještě k SUV Milano, které se dočkalo vskutku bizarní přídě. Na oficiálních fotkách to není příliš vidět, část masky ale svým tvarem vyobrazuje firemní erb. V červené nebo černé nepůsobí rušivě, sotva si ho všimnete, ale podívejte se na auto na prvních živých fotkách v bílé barvě níže. Je to najednou laciné až odpudivé. Pro Alfu Romeo jde přitom o nový prvek, který by měly vyfasovat i veškeré její další novinky. To nad naděje spojené s návratem na výsluní přidává jen další otazník.

Nové SUV Milano bude k mání ve dvou elektrických a jedné mild-hybridní verzi. První dvě zmíněné dostanou zaslepenou čelní masku, do které byl promítnut firemní erb. Jak se můžete přesvědčit na vlastní oči níže, v závislosti na zvolené barvě to může být hodně velká podivnost. Foto: Alfa Romeo

