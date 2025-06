Nová nejlevnější Lada prošla crash testem. 84 interních zkoušek skončilo na jedničku, toto byl ten 85. před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Do prodeje stále teprve míří, tohle by ale měl být zlom, na který se čekalo. Ruská novinka absolvovala crash test ARCAPu, který odpovídá úrovni místních zkoušek Euro NCAP.

Ladu Iskra v nabídce ruské automobilky stále nenajdete, stejně tak se nenachází v jejích showroomech. A to i když od premiéry uběhl už víc než rok. Takové čekání sice není v branži neobvyklé, v tomto případě ale situaci ovlivnila současná pozice Ruska. Sankce na něj uvalené sice nemají takový efekt, v jaký přinejmenším Evropa doufala, i tak Rusům zkomplikovaly život, v tomto případě hlavně přístup k elektronickým komponentům, které museli sehnat jinde.

Start sériové výroby i prodejů je ale podle všeho za rohem, nově totiž automobilka do svého puzzle vložila další důležitý dílek. Iskra se totiž pochlubila svou bezpečností, když prošla crash testy ARCAP. Za tím stojí tamní magazín Autoreview, který od roku 1996 poskytuje nezávislá hodnocení. Ta původně neměla velkou váhu, v roce 2001 však byla podoba testů sladěna s metodikou bruselské organizace Euro NCAP. Dochází však pouze na jeden náraz, a to čelní při rychlosti 64 km/h, a to 40 procenty přídě do překážky.

Na boční crash testy či zkoumání elektroniky už Autoreview nemá ani finance, ani kapacity. Přesto však překonává národní standardy, neboť Rusové svá auta při čelním nárazu 40 procenty přídě do překážky testují při rychlosti 56 km/h. Jakkoli ovšem rozdíl osmi kilometrů v hodině na první pohled nevypadá jako tak velký, je hodně významný, při rychlosti 64 km/h již musí deformační zóny pohltit o 30 až 35 procent více energie. Test ARCAP tak pro Iskru mohl skončit fiaskem, 84 interních testů při vývoji totiž proběhlo při nižším tempu.

Nová Lada nicméně i náročnější zkoušku zvládla, dle automobilky byla veškeré energie při nárazu ideálně pohlcena a na jedničku fungovaly jak předpínače bezpečnostních pásů, tak airbagy. Senzory osazené figuríny pak prokázaly, že posádka na předních sedadlech by utrpěla maximálně odřeniny, na žádné vážnější zranění by nedošlo. Tyto výsledky jsou o to působivější, že jich dosáhl off-roadový kombík Iskra SW Cross, který je z celé modelové řady nejtěžší.

Čtyřhvězdičkové hodnocení ovšem mluví za vše, stejného výsledku pak ostatně před lety dosáhla první vyloženě nová Lada po letech, a sice Vesta. Oproti ní ovšem Iskra bude o poznání levnější, byť na úroveň Granty, kterou má nejprve doplnit a posléze nahradit, novinka nesestoupí. Startovat by totiž měla na zhruba 1,2 milionu rublů, tedy na přibližně 325 tisících korunách. To by pro nás byla velká láce, pro Rusy ovšem už půjde o trochu vyšší hladinu. Na druhou stranu by stále mělo jít o atraktivní částku, uvidíme ale, jak si Iskra reálně povede.

Iskra prošla crash testem ARCAPu, který je náročnější než interní zkoušky automobilky. Přesto všechno ale Lada hlásí skvělé výsledky. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.