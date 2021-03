Nová nejpraktičtější Dacia nahradí hned několik aut, konečně dostojí spekulacím před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Hodně se namluvilo o tom, co s ní bude, teď máme k dispozici dosud nejpřesnější a nejrozsáhlejší informace. Realitou by se měla stát většina spekulací - z MPV se stane SUV, které nezaskočí jen za jeden model.

Když se v roce 2017 klubala na světlo světa Dacia Duster druhé generace, mnoho lidí předpokládalo, že kromě základního pětimístného provedení dorazí i sedmimístné. Takový krok by jistě dával smysl, neboť SUV byla a nadále jsou na vzestupu. Nicméně rumunská automobilka nakonec zůstala jen u méně praktického provedení. Loni se však v kotli spekulací znovu začala vřít voda, tentokráte ovšem v souvislosti s modelem Lodgy, v současnosti až sedmimístným MPV, které je nejpraktičtějším modelem značky. A jak se zdá, nově by již veškeré zvěsti měly vycházet z reality.

Lodgy druhé generace by se mělo objevit nejpozději na počátku příštího roku a následovat má moderní trendy. To znamená, že již nedostaneme klasické MPV či dodávku, nýbrž vůz, který se tváří více jako SUV. Vizuálně by tedy novinka mohla oslovit mnohem širší okruh lidí, což je pro Dacii nadmíru důležité - Lodgy totiž nemá posloužit jen jako náhrada za stávající generaci, posloužit by mělo i zákazníkům, kteří dosud sahali po Loganu MCV. Ten se tak definitivně již nevrátí.

Novinka dostane do vínku platformu CMF-B, kterou používají třeba Renaulty Clio a Captur nebo Nissan Juke. Pro potřeby rumunské značky však bude patřičně prodloužena. A kromě toho se Lodgy pochlubí i výraznějším zadním převisem, a to kvůli třetí řadě sedadel. Stejně tak se ovšem navýší i jeho nákladní kapacita, zvláště pak v užitkové verzi, která pochopitelně nabídne pouze sezení vpředu a vzadu na bocích nejspíše vsadí na plechy místo oken.

S novou platformou dorazí nové asistenční i bezpečnostní systémy, stejně jako moderní pohonné jednotky. Aktuálně se však zdá, že i rumunská automobilka již odepsala diesely a na jejich místo nasadí hybridní agregáty. Po stránce cenové by se nicméně měla nadále držet při zemi, alespoň v případě základního modelu, který má startovat pod 15 tisíci Eury (cca 392 tisíc Kč). Je nicméně jisté, že pohánět jej v té chvíli bude čistě benzinový pohon.

Spodní část nabídky by tak měla být tvořena litrovým tříválcem, který nabídne 100 koní. Ten ovšem dorazí i ve verzi Eco-G, která byla uzpůsobena spalování LPG. Podstatné přitom je, že toto provedení by mělo dostat 50litrovou nádrž na benzin a 32litrovou na plyn. Teoreticky by tedy mělo zvládnout až 1 300 kilometrů na jeden zátah, a to navíc při relativně nízkých provozních nákladech, načež by si na diesel nikdo nemusel ani vzpomenout.

O patro, či spíše o několik pater výše, alespoň po stránce cenové, se pak usadí Lodgy E-Tech 140. Tedy plug-in hybridní model, který dostane do vínku benzinovou jedna-šestku (91 koní) a elektromotor (49 koní). Celkově by pak soustava měla nabídnout 140 koní, respektive až 158, pokud Rumuni sáhnou i po výkonnější variantě, jejíž elektromotor má výkon 67 koní.

Mezi tyto dva mantinely se postaví ještě mild-hybridní jednotky, které budou používat baterie japonské firmy Hitachi o kapacitě 1,2 kWh a hmotnosti pouhých 45 kilogramů. S nimi by měly zvládnout i čistě bezemisní pohyb, ovšem jen na nějaké čtyři kilometry a při maximálce 75 km/h. Také u těchto motorizací se přitom počítá s tím, že výkon bude směřovat pouze na přední kola jako u zbytku nabídky.

Lze pak už jen dodat, že navzdory nízké ceně by se do standardu měla nastěhovat diodová světla či řada zmíněných bezpečnostních a asistenčních systémů. S vyššími úrovněmi výbavy pak bude spojeno mimo jiné vyhřívání volantu a sedadel, navigace či spárování vozu s vaším mobilem. Jak se tedy zdá, Dacia opětovně míří za dalším úspěchem, až čas ale ukáže, zda tomu tak opravdu bude.

Současná Dacia Lodgy není zrovna ideálem pro soukromou klientelu, jakkoliv obchodníci na ni nedají dopustit. Nová generace tak má uspokojit oba tábory, načež bude nejen praktická, ale více bude připomínat i SUV. Foto: Dacia

Zdroj: Focus

Petr Prokopec