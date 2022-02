Nová největší loď světa dělá i z Titanicu bárku, nabídne mimořádný luxus i zajímavé atrakce před 3 hodinami | Petr Prokopec

Při vyslovení jména Titanic se kdysi celému světu tajil dech, šlo o největší pohybující se objekt, který lidstvo kdy poznalo. Dnešní poměry jsou úplně jiné, nová největší loď světa je v klíčovém ohledu mnohonásobně větší.

Již dva roky se svět učí žít s koronavirem. Pandemie zasadila rány mnoha odvětvím, tím asi úplně nejpostiženějším je ale turistický ruch. Řada států uzavřela hranice a minimalizovala letecký provoz, neboť stísněný prostor byl pro přenos viru ideálním. Stejně tak ovšem musely do přístavů i výletní lodě, z nichž mnohé lze považovat za plovoucí města. Některé plavby jsou totiž jen jednodenní či třídenní, což je na projevení nákazy příliš krátká doba. K přenosu epidemie do všech koutů světa však zcela stačí.

Momentálně se ale zdá, že svět se začíná vracet do původních kolejí. Nové mutace koronaviru míří stejným směrem jako mnohá další infekční onemocnění, a klesá tedy jejich nebezpečnost. Znamená to také, že se na oblohu vrací letadla a na světová moře a oceány zase lodě. Tou největší z nich se v rámci hrubé tonáže stane Wonder of the Seas, za kterou stojí společnost Royal Caribbean.

Než se nicméně dostaneme dále, je třeba vysvětlit onu hrubou tonáž, která se skrývá za zkratkou GT. Nejde totiž o hmotnost lodi či její výtlak, nýbrž o celkový objem uzavřený vnějším povrchem, a to od kýlu až po komín. Právě od tohoto údaje se pak odvíjí výše regulací a poplatků, jež společnosti platí třeba za využívání přístavů. V případě Wonder of the Seas se pak majitelé skutečnou prohnou, neboť hrubá tonáž činí neskutečných 236 857 GT.

Pokud potřebujete srovnání, můžeme se obrátit k asi nejznámější lodi světa, k Titanicu. Pro něj známe pouze hrubou rejstříkovou tonáž (GRT), která je o trochu vyšší než GT. Přesto u Titanicu činila „pouze“ 46 328 GRT. Dáno je to i tím, že ve srovnání s Wonder of the Seas působil jako David proti Goliáši. Novinka totiž měří 362 metrů na délku a 64 metru na šířku, zatímco loď, která se potopila před sto lety, měřila 269,1, resp. 28,2 metru. Díky tomu ale nabídne mimořádný prostor a luxus.

Nesrovnatelný je tedy i počet lidí, kteří mohou na palubu. Wonder of the Seas pojme až 6 988 hostů, o které se může postarat 2 300 členů posádky, zatímco Titanic pobral 2 435 pasažérů a 892 členů personálu. Doufejme přitom, že novinka bude mít více záchranných člunů pro případ katastrofy, neboť potopená loď jich měla k dispozici jen 20, na které se vešlo 1 178 lidí. Není tedy divu, že po srážce s ledovcem došlo k velké tragédii.

Tolik ale srovnávání, nyní již přistupme k atrakcím. Těch je opravdu mnoho, přičemž hosté budou moci vyzkoušet jak ledové kluziště, tak tobogán Ultimate Abyss, který je nejvyšším na moři. Chybět nebude ani lezecká stěna, mini golf či surfový simulátor. S těmi automobilovými se pak můžete setkat v herně, kde naleznete jak moderní hrací automaty, tak i ty z 80. a 90 let. Opomenout pak nesmíme ani koncertní halu.

Samozřejmostí je rovněž řada restaurací a nočních klubů, postaráno je tedy o vše. Wonder of the Seas aktuálně dorazila do Spojených států, na první plavbu vyráží již 4. března z floridského Fort Launderdale. Cena lístků pak startuje na 805 dolarech (cca 17 400 Kč), respektive na 782 dolarech (16 900 Kč), pokud Karibik vyměníte za Středozemní moře. Do Říma a Barcelony nicméně loď dorazí až v květnu.

Wonder of the Seas je skutečným plovoucím městem, kde vám nebude chybět naprosto nic. Na délku má totiž o sto metrů více než slavný Titanic. Foto: Royal Caribbean

