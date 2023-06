Nová největší výletní loď světa vyplula. Je to monstrum pětkrát větší než legendární Titanic před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Royal Caribbean International, tiskové materiály

Tento stroj jen stěží snese srovnání s čímkoli, co dosud poznal náš svět. Ostatně pokud bychom na každý metr čtverečný usadili jednoho člověka, pak jich na dvacet palub naskládáme takřka půl milionu.

Před pár dny jsem na sociálních sítích narazil na zajímavé video, které odhalovalo skutečnou velikost předmětů, jež vnímáme poněkud nerealisticky. Třeba takový semafor při pohledu zdola působí drobným dojmem, ve skutečnosti má ovšem na výšku takřka dva metry. Ještě větší zkreslení je spojeno s lopatkami větrných elektráren. Ty jsou reálně 70 metrů dlouhé, což znamená, že přesahují i šířku pražského Václavského náměstí.

My si nicméně dnes nehodláme posvítit na pouhé náměstí, i když opravdu velké a slavné. Místo toho bude řeč o menším městě, a to dokonce plovoucím. Společnost Royal Caribbean International totiž spustila na vodu nový přírůstek ve své flotile. Loď zvaná Icon of the Seas do služby vstoupí v lednu příštího roku, a to jako vůbec největší výletní plavidlo historie. Její výtlak činí 250 800 tun, čímž největší loď amerického námořnictva USS Gerald R. Ford a vůbec největší válečný kolos všech dob překonává 2,5krát.

Snad ještě více vynikne srovnání s legendárním Titanicem, o kterém se momentálně mluví častěji než obvykle. I když ve své době šlo o naprostého rekordmana, vedle Icon of the Seas by loď se čtyřmi komíny, z nichž funkční byly pouze tři, působila jako rybářská bárka. Její výtlak byl pouhých 50 tisíc tun, tedy pětkrát méně. O trochu lépe pak již vychází srovnání délky, potopená ikona totiž měřila 269 metrů, zatímco novému „králi světa“ od přídě po záď naměříme 365 m, což je půlka délky Václaváku.

Icon of the Seas má nicméně dvacet palub, na kterých se mimo jiné nachází sedm bazénů a šest vodních skluzavek. O lodi tak skutečně lze mluvit jako o plovoucím městě, pojmout totiž zvládá 2 350 členů posádky a 5 610 hostí za standardního stavu. Jejich počet však může klidně vzrůst i na 7 600. Ani poté navíc nebude hlava na hlavě, neboť loď má na šířku 65 metrů. Pokud bychom tedy s pevnými rozměry 365x65 m počítali v rámci všech dvaceti palub, a každému člověku vyhradili metr čtvereční, pak Icon of the Seas pobere 474 500 hostů a členů posádky.

Společnost Royal Caribbean se držitelem titulu stává již posedmé v řadě, přičemž všech šest bývalých největších výletních lodí světa stále zůstává v provozu. Icon of the Seas navíc dostane ještě dva sourozence, kteří mají dorazit v letech 2025 a 2026. V obou případech se nicméně počítá s výtlakem 200 tisíc tun, o rekord tedy aktuální novinka nepřijde. Celá trojice pak jako první dostane do vínku pohon na zkapalněný zemní plyn, který pojmou dvě vskutku rekordní nádrže. Každá váží 307 tun a měří 27 metrů na délku.

V důsledku toho má hnací ústrojí vypouštět „prakticky nulové emise síry“, stejně jako má dojít na „výraznou redukci oxidů dusíku“. V době, kdy bude loď zakotvena v přístavu, pak má využívat pozemní energie, což dále sníží její uhlíkovou stopu. Stejně jako pokročilé systémy využívající odpadní teplo hnacího ústrojí. Royal Caribbean tak Icon of the Seas bere jako významný mezník v cestě za plně bezemisní zaoceánskou dopravou. Sloganu „plavba jako žádná jiná“ tak lze v tomto případě bez problémů věřit.

Icon of the Seas má za sebou první panenskou plavbu, cestující nicméně začne vozit až od ledna příštího roku. Foto: Royal Caribbean International, tiskové materiály



Blíže nám ovšem kolos určený až 7 600 cestujícím, o které se stará 2 350 členů posádky, přiblížily již dříve oficiální vizualizace. Foto: Royal Caribbean International, tiskové materiály

Zdroj: Royal Caribbean International

Petr Prokopec

