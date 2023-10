Nová obluda od BMW odrazuje snad vším, čím odrazovat lze, nahradit má hned dva současné modely před 7 hodinami | Petr Prokopec

V případě nových BMW jsme si v posledních letech zvykli na různé divočiny, tohle auto ale překonává všechny dosavadní meze. Snad ani nechceme urážet Číňany přirovnáváním jeho designu k něčemu čínskému, auto má navíc krom současné X2 nahradit i větší X4.

Tento článek musíme uvést varováním. Jeho součástí jsou totiž snímky nové generace BMW X2, které vám mohou nejen zhoršit náladu, ale také vám způsobit úzkosti, dávivé pocity a vést k nenávratné poškození vašeho zraku. A to dokonce i za situace, kdy velikost předních ledvinek zůstává relativně v normálu. Jejich výplň je však již lehce podivná, pod nimi pak trůní značné vybrání čelního nárazníku umožňující snadný přístup vzduchu k přednímu chladiči. BMW přitom stejným způsobem stylizovalo i elektrické provedení iX2, které má v této oblasti více plastu než kterékoli jiné auto, a tak působí ještě odporněji.

Čelní partie si ale tentokrát zaslouží „jen“ rychlý palec dolů. Je to především záď, která bude cloumat vaším žaludkem tak dlouho, až se podruhé shledáte se svou snídaní. Není tu totiž naprosto nic, nač lze pohlédnout se zalíbením, ať již jsou to podivná světla, ploché víko zavazadelníku nebo nárazník tvářící se jako produkt garážové tuningové tuningové firmy. Elektrická verze iX2 znovu vše ještě umocňuje absencí výfuků, kvůli čemuž se do každého rohu znovu nastěhovala halda zbytečného plastu.

Je nám jasné, že pohled na design je čistě subjektivní věcí. Jenže tohle auto se snad ani nemůže líbit jeho autorům, natož pak klientele. Jasně patrné je to z komentářů, které BMW po premiéře zaplavily. Nadšení projevuje jen málokdo, místo toho spíše ze všech stran zaznívá kritika. Něco takového může mnichovské automobilce zasadit nepříjemnou ránu, neboť druhá generace X2 nemá nahradit pouze tu první. Zároveň jde také o nepřímého nástupce dosluhující větší X4.

Právě z těchto důvodů dostala novinka výrazně zešikmenou zadní část střechy a narostla ve všech podstatných ohledech. Při 4,55metrové délce překonává předchůdce o podstatných 20 centimetrů, 2,69metrový rozvor je však jen o chlup větší. Zároveň došlo na drobné rozšíření a poněkud značné navýšení. I to jen umocňuje rozporuplnost designu, vůz se tím navíc dostal do vyšší hmotností ligy - verze sDrive20i váží 1 645 kg, v případě M35i tu máme dokonce 1 770 kilo.

Při pohledu na tato data vás asi ani nepřekvapí, že iX2 pod dvě tuny nezamířila. Kvůli bateriím o kapacitě 64,7 kWh je třeba počítat minimálně s 2 095 kilogramy, což je na 4,5metrové SUV-kupé prostě nářez. I proto vlastně novinka nedisponuje zrovna enormním dojezdem, dle cyklu WLTP byste s ní měli zvládnout maximálně 449 km. V zimě tak zapomeňte na to, že byste bez dobíjení zvládli zpáteční cestu z Prahy do Brna. To je vážně pokrok par excellence.

S maximálně 313 koňmi přitom iX2 zvládá stovku za 5,6 sekundy, jeho rozlet však omezovač zastavuje na 180 km/h. To je nicméně pro elektromobil stejně poněkud vražedné tempo, při kterém kapacita baterií klesá jako šílená. Spíše tedy počítejte s tím, že majitelé tohoto nesmyslu se po dálnicích budou loudat stovkou jako většina ostatních lidí sedlajících elektromobily. Snadno je tak může porazit i základní benzinová verze sDrive20i, které 170 koní stačí na maximálku 213 km/h, stovku za 8,3 s a prakticky nekonečný dojezd, dotankování bude vždy otázkou pár minut.

Provedení M35i mění 1,5litrový tříválec a pohon předních kol za dvoulitrový čtyřválec a systém 4x4, počítat tak lze s 300 koňmi, 5,4sekundovým srprintem a nejvyšší rychlostí 250 km/h. Jde tedy o nejrychlejší model v nabídce, tím nejúspornějším je pak 1 675 kilo vážící dieselová předokolka sDrive18d. Ta dostala do vínku dvoulitrovou jednotku naladěnou na 150 koní, s nimiž je spojena akcelerace na stovku za 8,9 s, maximálka 210 km/h a spotřeba 5,1 l/100 km.

Pro všechny spalovací verze je standardem sedmistupňový automat, iX2 dostala do vínku jednorychlostní skříň. Do zavazadelníku pak elektromobil pobere 525 až 1 400 litrů nákladu, zatímco u X2 je možné počítat s 560 až 1 470 litry. Slabší spalovací verze navíc automobilka osadila 18palcovými koly, zatímco M35i již standardně fasuje dvacítky. V případě iX2 se ale v základu musíte spokojit se 17palcovými ráfky a úzkými pneumatikami.

V podstatě tedy vlastně neexistuje rozumný důvod, proč kráčet elektrickým směrem. Značka sice uvádí, že iX2 má potenciál snížit celkové emise oproti základní benzinové verzi sDrive20i o 30 procent, respektive až o 60, pokud je napájena z obnovitelných zdrojů, neupřesňuje však již, jak se k daným číslům dostala. Nicméně stěží budou úplná, neboť životnost spalovacích modelů je pomalu nekonečná, na rozdíl od bateriových elektromobilu.

Lze už jen dodat, že prodej novinky odstartuje v březnu příštího roku, přičemž spalovací X2 startuje na částce 46 400 Eur (cca 1,14 milionu Kč), zatímco za iX2 je třeba vysázet minimálně 56 500 Eur (asi 1,4 milionu Kč). Během léta pak nabídku rozšíří ještě jedno elektrické provedení, stejně jako má dorazit výkonnější diesel. S americkým trhem je pak spojen ještě benzinový model xDrive28i s 245 koňmi pod kapotou, bateriová varianta do zámoří vůbec nedorazí.

Nová generace BMW X2 se ukázala ve své spalovací i elektrické variantě. Z designu se člověku chce plakat, při pohledu na techniku pak vlastně rovněž. Nic více než dvoulitr totiž nedostanete, zapomenout lze i na manuál či pohon zadních kol. A elektrická verze, to je tragédie sama o sobě. Foto: BMW

