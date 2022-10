Nová pneumatika má zvládnout ujet 500 000 km bez výměny, přezouvání učinit minulostí před 5 hodinami | Petr Prokopec

Vypadá jako obutí na traktor nebo náklaďák, jde ale o pneumatiku na silniční auto, která se chlubí extrémní výdrží. Obě sezóny tedy nezvládne, jinak ale její životnost překročí životnost většiny aut.

Pneumatiky jsou pro automobil důležitější než pro člověka boty. Bez nich totiž své obydlí opustit můžete, jakkoliv přitom budete konfrontováni se udivenými pohledy ostatních. Pokud jste nicméně otužilí a zvládáte se vyhýbat ostrým předmětům, nic vám nehrozí. Zkuste ovšem garáž či parkovací místo opustit pouze na ráfcích...

Problémem nicméně je, že náklady spojené s pneumatikami soustavně rostou. U nových aut se totiž standardem stalo 16- či 17palcové provedení, u větších modelů prémiových značek už nelze počítat s ničím menším než s 19palcovou velikostí. Sada nových gum, jenž reflektuje výkon a hmotnost daného vozu, ovšem v takové chvíli stojí snadno několik desítek tisíc. S těmi se pak dle nájezdu můžete klidně rozloučit i několikrát za rok. Jak jsme tedy zmínili již mnohokrát, vlastnictví auta opravdu nemusí být levnou záležitostí.

Do hry se nicméně rozhodl vložit Goodyear. Tento pneumatikářský gigant totiž osadil nový koncepční elektromobil Citroën Oli novým typem Eagle GO. Společnost uvádí, že vydržet má až 500 tisíc kilometrů, což je porce, kterou většina aut neujede za celý svůj život. Znamená to tedy, že při volbě těchto pneumatik byste již nikdy v životě nemuseli do pneuservisu, tedy pokud nepotřebujete zimní pneu. I když pohled na detaily naznačuje, že všechno nemusí být až tak růžové, jak se na první pohled zdá.

Za svou odolnost totiž pneumatiky vděčí 11 milimetrů tlustému běhounu, který lze dvakrát obnovit. Na kolik tato činnost vyjde a kolik stojí samotné obutí, zatím nebylo specifikováno. Rozhodně ale půjde o nižší částku, než jakou byste při ujetí půl milionu kilometrů museli zaplatit za třeba 10 sad konvenčních gum. Nemluvě o času, který strávíte návštěvami v pneuservisech. To nicméně nejsou jediné výhody, výrobce se pochopitelně chlubí i snížením ekologické zátěže.

Nová pneumatika je totiž vyrobena z obnovitelných nebo recyklovaných materiálů, mezi něž patří slunečnicový olej, oxid křemičitý z popela rýžových slupek, borovicová pryskyřice a přírodní kaučuk. Tyto materiály přitom nahrazují syntetické oleje na bázi ropy. Vše pak ještě umocňuje spojení pneumatik s novými koly, u nichž byla použita směsice hliníku a oceli. Díky tomu jsou ráfky levnější, vůči ryze ocelovým nicméně snižují hmotnost o 15 procent.

Pneumatika je navíc osazena technologií Goodyear SightLine, jenž monitoruje různé parametry po celou dobu životnosti. Sledován je přitom jak stav běhounu, tak třeba tlak. Systém vás tak zvládá informovat jak o nutnosti oné obnovy, tak třeba o případném píchnutí. Na první pohled zde tak máme jen samá pozitiva. Jeden zádrhel se ale najde, francouzský koncept totiž používá 20palcovou velikost. Úvodní investice tedy rozhodně nízká nebude.

Kdy se pneumatika Eagle GO objeví v prodeji, zatím nebylo upřesněno. Goodyear pouze uvedl, že do roku 2040 hodlá zcela nahradit ropné produkty těmi obnovitelnými. Na menší revoluci v branži nicméně dojde již dříve, do roku 2027 chce totiž společnost „znovu vynalézt pneumatiku a služby s tím spojené“. Stav obutí tak má být hlídán vícero senzory, které si dost možná zvládnou zažádat o servis i bez vašeho přičinění. No, uvidíme, co z toho bude.

Jako první se pneumatikami Goodyear Eagle GO pochlubil Citroën Oli, jenž pro tu příležitost dostal i speciální kola. Samotné obutí přitom profituje z unikátního běhounu, který je možné dvakrát obnovit. I díky tomu má pneumatika vydržet půl milionu kilometrů bez kompletní výměny. Foto: Citroën, Goodyear

