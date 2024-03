Nová „ruská” auta od Solarisu jsou jen virtuální realita, k dealerům dorazila s logy Hyundai přelepenými páskou před 5 hodinami | Petr Miler

Tohle je stále větší komedie a nová zjištění nás jen utvrzují ve správnosti předchozích předpokladů. Žádný Solaris zjevně fakticky neexistuje, nemá ani fyzické znaky, které by na vyráběné vozy mohl nalepit. A tak na nich nechává loga Hyundai.

Teprve včera jsme probírali, jak obrovský šlendrián provází návrat lokálně vyráběných Hyundai a Kií na ruský trh. Také korejské značky sice z Ruska oficiálně zmizely, na místě si ale vybudovaly takové zázemí, že je v zemi možné vyrábět úplně nové vozy jako Hyundai Creta s místními zdroji a zásobami sankcionovaných dílů. Přímo Korejci to mohli udělat už dávno, nikdy nemuseli výrobu v zemi omezovat a mohli v ní dál pokračovat, zřejmě z diplomatických důvodů ale tak neučinili. A auta v Rusku nevyrábí ani dnes, tedy aspoň ne přímo.

Svou fabriku i s veškerými díly po dvou letech přešlapování na místě prodali firmě AGR Automotive Group, která mimo jiné provozuje jejich vlastní dealerství. To se v Rusku po vypuknutí války na Ukrajině nebylo poprvé, ostatní ale v bývalých továrnách té které automobilky nemohli dál vyrábět původní auta už proto, že nebyli schopni výrobu ani s veškerým vybavením řídit, viz. Renault a jeho moskevská továrna. Lidé z AGR ale do Petrohradu nakráčeli, prošli si sklady a znovu rozjeli výrobu těch samých aut, akorát s cílem prodávat je pod značkou Solaris.

Od začátku nám to smrdělo. Nevěřili jsme ani na chvíli, že se Korejci takto jen nevyhýbají potenciální negativní publicitě a ve skutečnosti produkci alespoň technicky zajistili oni. Výroba moderních aut není Lego, nemůžete vzít kufr kostiček a vykřesat z něj s trochou šikovnosti pojízdné auto, tím spíš ne za pár týdnů. Podle nás se vlk nažral a koza zůstává celá - Hyundai ani Kie dnes nelze nic vyčítat, protože v Rusku fakticky nic nedělá, jejich auta se ale dál prodávají v úplně té samé podobě u těch samých dealerů, akorát pod novou značkou a s novými logy. Anebo ani to ne?

Ve včerejším článku jsme byli zaskočeni, jak celý rebranding proběhl. K autům jsou dnes hory oficiálních prezentačních materiálů, které jsou ale ušité tak horkou a tupou jehlou, až to bere dech. Jde o staré oficiální fotky Hyundai narychlo upravené v nízké kvalitě, přitom na většině z nic není ani nedbale přišpendlené logo Solarisu. Není na nich nic, jde o automobilovou obdobu bratrů Timkových, je to „No Name”. Člověk si v tu chvíli musel klást otázku: Jak těžké by asi bylo vyrobit jedno auto, dát pár tisíc fotografovi a nechat ho udělat pár slušných prezentačních záběrů? Nyní ale máme odpověď: Bylo by to dost těžké, protože žádný Solaris fakticky evidentně neexistuje a „ruská” „automobilka” nemá ani ta loga. Nemá nic, jen skládá pořád ta samá Hyundai.

Jasně to dosvědčují záběry prvních dodaných aut k dealerům, které mají lidé z ruského Dromu a můžete je vidět také na prvních dvou snímcích v telegramovém příspěvku níže. Údajné Solarisy k prodejcům dorazily s přelepenými logy. A pod lepicí páskou je co? No znak Hyundai. Ve staré fabrice prostě pořád vzniká úplně to samé, i když - jak správné poznamenávají kolegové - aspoň nápis Creta z auta zmizel. Asi došel, nebo se už někomu zdálo moc lepit na vůz jméno, které fakticky nenese.

Vypadá to, že Solaris je opravdu jen jedna velká virtuální realita a „značka” se ani nebude obtěžovat s tím, aby auta obdařila vlastním logem. Prostě takto pošle do světa pár desítek tisíc aut (hovoří se asi o 70 tisících vozech, takže to není málo), která složí z dostupných dílů, a zavře krám. Že by se tohle všechno dělo bez vědomí Hyundai a Kie, je obtížné věřit.

Prezentační fotky „nových” modelů Solarisu, jako je HC, jsou jeden velký vtip. Jak ale můžete vidět na záběrech níže, je to jen internetová kamufláž toho, že se auto prodává dál s logem Hyundai. Mimochodem od 2 790 000 rublů, tedy asi 704 tisíc Kč v přepočtu, žádná láce. Foto: Solaris

