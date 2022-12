Nová ruská auta se znovu prodávají v zahraničí, ač je to formálně zakázané. Mezera se opět našla před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Při soustředění se na dění s Rusku mají lidé tendenci zapomínat, že sankce jsou obousměrné a omezují nejen dovoz aut do Ruska, ale i vývoz aut z něj. V Japonsku lze přesto znovu koupit nově dovezené Lady, legálně. A totéž se děje i jinde.

Již mnohokrát jsme se zmiňovali o tom, že mezinárodní sankce uvalené na Rusko mají minimálně v případě automobilové branže velmi nepřesvědčivé dopady a spíše než dění v zemi mění výkazy zisků a ztrát západních automobilek. Své o tom může vyprávět tuzemská Škoda, která přišla o svůj druhý největší trh na světě. A nepřímo to dopadá i na zákazníky, kteří s Ruskem nemají nic společného - pokud automobilky mohou rozprostřít své vývojové náklady mezi méně četnou produkci, logicky to omezuje úspory z rozsahu a zdražuje produkci.

Je tu nicméně ještě jeden aspekt sankcí, kterému jsme se dosud nevěnovali. Nejde pouze o import evropských, japonských, korejských či amerických aut do Ruska, ale rovněž o export ruských aut do zahraničí. Pro řadu lidí jsou vozy jako Lada Niva či UAZ Buchanka stále atraktivním zbožím, ať už kvůli stylu, užitným vlastnostem nebo cenám. V důsledku sankcí je ale jejich vývoj zastavil. Ale všeho do času, neboť stejně jako se oklikou dostávají zahraniční auta do Ruska, míří tamní vozy zase do zahraničí.

Nejnověji se v Japonsku začaly znovu prodávat výše zmíněná Niva a Buchanka, stejně jako Hunter pocházející rovněž od značky UAZ. Stojí za tím společnost Le Parnass, která tato auta do Japonska dovážela do července a pak s tím logicky přestala. Nyní ale našla mezeru - sankcemi byl zakázán přímý import ruského zboží do Japonska k 18. červenci 2022, jenže Niva a spol. se montují rovněž v Kazachstánu, a to v továrně Saryarka AvtoProm. A pokud jde o auta vzniklá tam, omezení se na ně nevztahují.

Výroba pochopitelně beztak probíhá z dílů vyrobených v Rusku, pravidla pro to, co stačí k tomu, aby byla výroba považována za kazašskou, jsou ale dávno daná a Niva a spol. je splňují. Že o tyto vozy je v zahraničí dál zájem, potvrzuje fakt, že Kazachstán jen za první letošní pololetí zvýšil jejich výrobu o jednu třetinu. Vývoz pak ve stejné době vzrostl o 23 procent - některé jiné země zavedly obdobné sankce dříve.

Data za druhé pololetí zatím ještě nejsou k dispozici, logicky se nicméně dá počítat s dalším růstem, už jen kvůli zavádění dalších omezení. V továrně Saryarka AvtoProm přitom nedochází jen na sestavování aut Lady a UAZu, firma má navázanou spolupráci také s Chevroletem, Kiou, Renaultem či JAC. Vozy Hyundai se pak sice montují jinde, nicméně pro změnu jde dokonce o dvě továrny, z nichž jedna má na starosti osobní a druhá nákladní auta.

Le Parnass navíc nedováží do Japonska pouze celá auta, ale rovněž náhradní díly. Znovu se tak musíme ptát, zda by nebylo dobré nad pravidly více přemýšlet, aby se ve výsledku nestala jen papírovou hrozbou pro ty, kterým mají škodit, ale skutečným problémem pro řadu ostatních. Něco nám ovšem říká, že současný stav se hned tak nezmění.

Lada Niva Legend je znovu k mání v Japonsku, a to i jako zcela nový vůz. Stačilo, aby finální montáž vozu proběhla v Kazachstánu a už nejde o ruské zboží. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: Drom

Petr Prokopec

