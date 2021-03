Nová ruská značka levných aut ukázala svou prvotinu v akci, vyjde jen na 130 tisíc před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Zetta

Už už se zdálo, že o ni nikdy znovu neuslyšíme, nakonec ale napumpovala do vývoje dalších 166 milionů a výsledek se dostavil. S dalším posunem má pomoci stát, proto si s autem jako jeden z prvních sjel ministr průmyslu.

Budeme se opakovat, když řekneme, že Rusko není zrovna zemí, která by byla zaslíbená elektromobilům. Stojí za tím nejen klimatické podmínky, ale i značná rozlehlost, která již tak problematickou infrastrukturu dělá ještě problematičtější. Mimo to je třeba zmínit ekonomickou sílu tamního obyvatelstva, které je často rádo, že si může dovolit několik desítek let starou Ladu. Elektrický pohon má tedy jen malou šanci, aby masově prorazil, přičemž v nejbližších letech se na tom nic nezmění. Pokud vůbec kdy.

Neznamená to nicméně, že by Rusové na taková auta zcela zanevřeli. O slovo se již nějaký ten pátek hlásí značka Zetta, který vyvíjí malý městský vůz kategorie L7. Do té spadají i terénní čtyřkolky, pročež není překvapivé, že homologační nároky nejsou tak vysoké. Právě toho chtějí Rusové využít, neboť vůz by nemuseli osazovat tolika bezpečnostními systémy a pomoci si k nižší ceně.

Dalším efektem je nižší hmotnost, Zetta proto mohla použít baterie o kapacitě jen 10 kWh. Ty by normálně nestačily pomalu ani na cestu na druhý konec města, značka nicméně počítá s dojezdem 200 km. Čtveřice elektromotorů integrovaná do nábojů kol pak má vyprodukovat souhrnný výkon 98 koní, který je více než dvakrát vyšší než u chystané Dacie Spring. Nicméně kvůli limitům elektrické soustavy a možná i auta samého bude mít novinka maximálku omezenou na 120 km/h.

Chvíli to vypadalo, že jde o další automobilový sen, který míří do zapomnění bez toho, abychom se dočkali více než statické prezentace prototypu, Zetta se ale dál snaží prorazit. Dnes tak představila v akci dva prototypy své prvotiny ruskému ministrovi průmyslu a obchodu Denisi Manturovi, který je v Togliatti na služební cestě. Přesto situace není růžová - Zettě skutečně došly peníze, práce na projektu nyní nepokračují a firma nevyplácí mzdy svým zaměstnancům. Právě s tím má Manturov pomoci, neboť do vývoje bylo již napumpováno 570 milionů rublů (cca 166,2 milionu Kč), z čehož třetinu poskytlo právě ministerstvo obchodu.

Zetta pak uvádí, že k dokončení projektu a zahájení volného prodeje je třeba investice v podobě dalších 100 milionů rublů (29,2 mil. Kč), což by státu mohlo po dosavadních výdajích připadat jako snesitelná suma. Manturovovi tak byl představen nejen plně pojízdný prototyp s karoserií, tak i provedení bez venkovních panelů. Ministr si mohl prohlédnout nejen venkovní design či kabinu, ale rovněž jinak lidskému zraku nepřístupnou techniku.

Zetta hodlá v prvé fázi vyrábět 15 tisíc kusů ročně, přičemž cena by měla startovat okolo 450 tisíc rublů (asi 130 tisíc Kč), šlo by tedy o mimořádně levné auto. Na druhou stranu je třeba nezapomenout, že většina Rusů pobírá méně než průměrných 23 000 rublů (6 700 Kč), takže ani pro ně by nešlo o levný špás. Přesto by šlo jeden z nejlevnější vozů vůbec a Zetta by pro něj ráda našla zákazníky i mimo svou domovinu.

Zdroj: Drom

Petr Prokopec