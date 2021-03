Nová ruská značka ukazuje, o kolik rozumnější přístup Rusko k některým věcem má před 2 hodinami | Petr Miler

Nehodláme opěvovat Rusko pro jejich zacházení s vlastními občany, to skutečně ne. Ať už to ale zní jakkoli nepravděpodobně, k řidičům zaujímá rozumnější přístup než většina zbytku světa.

I s vědomím toho, že Rusko má mezi Čechy řadu příznivců, nemůžeme nekonstatovat, že svobodná a demokratická země to opravdu není. O to více překvapí, jaký přístup zaujímá řidičům, zejména pak k měření rychlosti na silnicích. Rusové už od roku 2019, zjevně z iniciativy Vladimira Putina, svůj přístup systematicky mění a zavedli pravidla hodná následování.

Detaily najdete ve výše odkazovaných článcích, ve stručnosti řečeno ale zamezují skrytému měření a sledování prohřešků řidičů vůbec, a jdou tedy přesně opačným směrem než třeba Austrálie. Sám Putin zastává názor, že více než skryté měření, které ve výsledku vede jen k tomu, že policie na přehledných úsecích rýžuje na nikoli nebezpečných prohřešcích, pomůže otevřené sledování takového chování v místech, která jsou statisticky nebezpečnější než jiná. Nikdy bychom neřekli, že tuto frázi se slovem „Putin” spojíme do jedné věty, ale... mluví nám z duše.

Důkazem budiž chování policie prakticky kdekoli jinde. Však řekněte, kolikrát jste viděli policii měřit rychlost u školy, v centru města, na nepřehledné křižovatce, na jakémkoli podobném místě? Nedělá to prakticky vůbec, protože na takových místech se chová naprostá většina řidičů rozumně a vyhledávat mezi nimi hrstku bezohledných vypadá neefektivně, protože pokut se rozdá málo. Právě to ale má být práce policie - vyhledávat a eliminovat těch pár nebezpečných z tisíce, víc jich ani není. V tabulkách to ale nevypadá dobře, a tak česká policie raději jezdí s neoznačenými Superby a Octaviemi po dálnicích a silnicích první třídy a pokutuje vesměs zbývající masu řidičů za jízdu o pár desítek km/h nad limit tam, kde taková rychlost neznamená významné riziko.

Říci policii, že by to měla dělat jinak, k úspěchu historicky nevede, a tak se nabízí jen změna pravidel. K té přistoupili v Rusku, kde je možné určité formy sledování řidičů provádět jen tam, kde je to opodstatněno statistikami nehodovosti a na aktivitu je třeba předem upozornit. Protože nachytat řidiče při nebezpečné jízdě nikoho neochrání, lepší je předem zajistit, aby se nebezpečně nechovali tam, kde na tom sejde nejvíc.

Také proto Rusové začínají ode dneška používat novou značku viditelnou na grafice níže. Upozorňuje na nahrávání jednání řidičů pomocí fotografií nebo videí a vlastně jen rozšiřuje možnosti dříve používané dodatkové tabulky. Tu bylo možné spojit jen s informací o rychlostním limitu či jinými značkami, což pochopitelně omezovalo možnosti dopředného upozornění na měření či třeba sledování průjezdu na červenou. Proto Rusové zavádějí tuto novinku, která je navíc viditelnější.

Smyslem je tedy rozšířit možnosti upozornění, aby lidé nepáchali přestupky tam, kde je to nebezpečné. Pravidla pro její využití jsou navíc docela striktní - může být nasazena pouze tam, kde nějaký dohled skutečně probíhá (to u nás neplatí a podobné značky zůstávají v místech, kde se dávno neměří), musí provázet pevné i mobilní formy dohledu a v neposlední řadě - musí být umístěna nejméně 150 a nejvíce 300 metrů před místem měření apod. Protože umístění těsně před by opět svádělo k měření formou překvapení a umístění příliš daleko by se míjelo účinkem.

Je to zkrátka rozumné a k dodržování pravidel tam, kde je to opravdu důležité, vedoucí. U nás můžeme o něčem takovém jen snít, zbytek světa na tom ale není lépe.

Nová ruská značka dále zpřesňuje povinnosti státních orgánů spojené s prováděním měření rychlosti a dalších forem dohledu. Smyslem je dále zamezit skrytým či jinak překvapivým formám dohledu a co nejvíce přimět řidiče k respektu k pravidlům tam, kde na tom opravdu záleží. Vpravo je dodatková tabulka, kterou ode dneška nahrazuje. Grafika: TASS

