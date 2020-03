Nová sezóna Formule 1 je v troskách, někde se nepojede poprvé po 66 letech 20.3.2020 | Petr Prokopec

Smutné dopady na veškeré aktivity mají současná opatření přijatá proti šíření koronaviru. Ačkoli Formuli 1 dosud nezastavily ani války a taková Velká cena Monaka se jela pokaždé, teď musí kapitulovat i ona.

Pojede se letos vůbec nějaký závod Formule 1? To je otázka, na kterou aktuálně nikdo nemá odpověď, jedna věc ale jistá je - nová sezóna F1 je v troskách, a to jsem v tuto dobu měli mít za sebou jen jediný závod. Za vším samozřejmě stojí pandemie koronaviru, kvůli níž už byly dříve zrušeny či na neurčito odloženy grand prix Austrálie, Bahrajnu, Vietnamu a Číny. Tím však rušení závodů nekončí, neboť mezinárodní automobilová federace FIA již dříve mluvila o tom, že by karanténní opatření mohla trvat až do konce května. To bylo nyní potvrzeno.

Co přesně to znamená? Zejména to, že ze hry je návrat do Zandvoortu, kde se mělo jet poprvé po více než 30 letech na začátku května. Stejně tak došlo na odložení španělské velké ceny a vůbec poprvé od roku 1954 nenastartují monoposty F1 své motory ani v Monaku, neboť knížectví akci zrušilo samo bez naděje na její uspořádání v pozdějším termínu. Jak se tedy zdá, nejdříve by sezóna mohla odstartovat 7. června v Baku. Pokud si však uvědomíme, že závod 24 hodin Le Mans, jenž se měl původně konat o týden později, byl přeložen na září, pak nejde dost dobře počítat ani s tím.

Pokud by se tato skutečnost potvrdila, můžeme zapomenout rovněž na závod v Kanadě, který měl původně být letošním devátým podnikem. Ač se tedy počet velkých cen letos měl vyšplhat na rekordní dvaadvacítku, nyní se zdá, že polovinu můžeme odškrtnout už nyní. Jakkoliv se totiž zatím mluví pouze o odkladech a nikoliv o rušení, není jisté, zda se povede podniky, které se v první polovině roku nepojedou, vtěsnat do zbývajících šesti měsíců. Logisticky jde totiž o extrémně náročnou věc.

Uvidíme tedy časem, kolik závodů se letos odjede a zda bude vůbec nějaký uspořádán. Ani odborníci se totiž aktuálně nedovedou shodnout na tom, kdy by mohla koronavirová epidemie opadat. Mluví se totiž jak o onom červnu, tak i o jaře 2021. A zazněly dokonce i hlasy, dle kterých bude světu trvat minimálně dva roky, než pominou veškerá bezpečnostní rizika a situace se bude moci vrátit do normálních kolejí. Že přitom nejde o pouhé tlachání, dokládají i kroky FIA, která již potvrdila odsunutí revolučních změn na rok 2022.

Jinými slovy tedy příští rok nedojde na nasazení monopostů s 18palcovými koly a další úpravy pravidel. Místo toho zůstanou v platnosti pravidla, jaká platí letos, a to z jednoho jediného důvodu - automobilová federace hodlá jednotlivým stájím napomoci zmírnit negativní finanční dopady způsobené současnou odstávkou. Kromě toho je třeba dodat, že se nejen nekonají závody, ale je pozastaven i provoz mnoha stájí. Realizován tedy nemůže být ani vývoj vozů Formule 1.

Koronavirus tedy se světem motorsportu neskutečně zamával a možná jedinou radost nyní mohou mít fanoušci Michaela Schumachera. Jakkoliv měl totiž Lewis Hamilton reálně nakročeno k tomu, aby rekord německého pilota vyrovnal, nyní je jeho sedmá koruna v ohrožení. A stejně tak i překonání této mety. Vše samozřejmě bude záviset na tom, kdy bude Brit vpuštěn za volant a s jakými následky se bude muset potýkat Mercedes. Tato značka byla totiž v problémech kvůli emisím již před epidemií a je stále otázkou, zda se příští rok bude seriálu účastnit.

Letos ve Formuli 1 došlo zatím jen na předsezónní testy, samotné závody jsou kvůli koronaviru odkládány. Ve většině případů ale dojde spíše na jejich zrušení než stanovení nových termínů

Zdroj: Formula 1

Petr Prokopec