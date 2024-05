Novou Škodu Elroq poprvé nafotili při testech, zaujmout bude chtít i tak, že se bude tvářit jako spalovací auto před 6 hodinami | Petr Prokopec

Na první pohled bude vypadat jako auta ze „staré školy” a tušíme, že náhoda to nebude. Vzhledem k současným náladám není důvod upozorňovat na podstatu kamerami místo zpětných zrcátek nebo zapuštěnými klikami dveří.

Škoda již několikrát zmínila, že svou budoucnost vidí jen v elektromobilitě. Do roku 2026 tak má její portfolio čítat šest bateriových aut, přičemž vedle stávajících modelů Enyaq a Enyaq Coupe se bude jednat o malý městský elektromobil předznamenaný konceptem Epiq, kombík o velikosti Octavie, produkční verzi velkého SUV Vision 7S a kompaktní SUV Elroq, kterého se dočkáme ještě letos. Tyto vozy by se v Evropě měly do roku 2030 zasadit o 70 procent všech prodejů, což zní hodně bláhově.

Nechceme působit jako někdo, kdo má averze k čemukoli elektrickému, tak to není. Problém je v tom, že za současných technických limitů jde o těžce nekonkurenceschopné řešení, za které navíc máte platit víc. Být to nabídka, které může každý využít dle libosti, říkáme s Beatles: Let it be. Jenže v momentě, kdy má jít zanedlouho o jediné legálně prodejné řešení pro kohokoli, musíme se proti takovým snahám ostře ohradit.

A nejsme sami, kdo to má takto nastavené, patříme k mase lidí, která politiky tlačenou elektromobilitu odmítá z úplně stejných důvodů. Zmíněný Elroq přitom nemá šanci přinést jakoukoli revoluci už proto, že je postaven na modulární platformě MEB. Ta byla představena v roce 2019, přičemž již v té době nešlo o nic převratného, dnes to platí dvojnásob. Možná i proto Škoda počítá s tím, že se Elroq bude tvářit jako spalovací auto.

Dokládají to první pohled na vývojové prototypy zhruba 4,5metrového SUV, které bylo nachytáno špionážními fotografy. I když bylo oblepené maskovací fólií od podlahy až po střechu, některé detaily jsou jasně patrné. Překvapením mohou být klasické kliky dveří, neboť většina elektromobilů je osazena zapuštěnými kvůli snížení odporu vzduchu. Nedá se ale říci, že by benefity vyvážily horší praktičnost, pročež v tomto ohledu Škoda kráčí správným směrem. Tak jako u „analogových” zpětných zrcátek.

Jinak se zdá, že Elroq naváže na svého sourozence, a to u v interiéru, který je ale v tuto chvíli ještě větším tajemstvím než exteriér. Co se techniky týče, zde již s ohledem na onu platformu nic nepřekvapí. Počítat tedy můžeme s bateriemi o využitelné kapacitě 58 a 77 kWh, které budou spojeny s jednou či dvěma elektrickými jednotkami. Cena základního modelu pod milion korun nejspíš nezamíří, v případě vrcholu (ať již označeného písmeny RS či nikoliv) půjde o cca 1,5 mil. Kč.

Nevíme, jak je tomu u vás, nicméně nás by tato nabídka jen stěží oslovila. Zvláště když se dá očekávat, že základ více než 250 kilometrů reálného poklidného dojezdu nenabídne. Nepřekvapí pak, když naprostá většina lidí zůstane u levnějších spalovacích aut, která jsou násobně lépe použitelná a dotankování palivové nádrže je dílem okamžiku. V tomto směru bude Škoda realitu zastírat obtížně.

Elroq se ukáže ještě letos, přičemž po stránce designové nebude tak uhlazený, jak oficiální ilustrace značky mohly naznačit. Podívejte se na špionážní záběr níže, tohle bude na pohled spíš spalovací auto. Foto: Škoda Auto

