Nová Škoda Elroq poodhalila svá tajemství, pro škodovku to bude další velký krok do neznáma

Česká automobilka vstupem na neprobádaná území riskuje a novinka jménem Elroq nebude výjimkou. Ta bude nejen o zhruba 20 cm kratší než Enyaq, ale i levnější. Jako taková by mohla zaujmout víc lidí, problémem pro ni ale může být vnitřní i vnější konkurence.

Do konce roku zbývá už jen pár dní, zakrátko si tedy budeme moci procházet nespočet celoročních prodejních statistik. Taková Škoda bude nejspíše zmiňovat jen samá pozitiva a sociální jistoty, neboť již za prvních devět letošních měsíců měla na kontě oproti stejnému období loňského roku 17,9procentní zlepšení. Největší procentní posun je pak spojen s elektromobilem Enyaq, který má na kontě 47,6procentní meziroční zlepšen. Na celkových prodejích značky (642 200 ks) se ale pořád podílí jen z osmi procent (54 400 ks).

Zda je to úspěch, posuďte sami. Celkové číslo není špatné, stará se o něj ale jen pár trhů s mohutnou umělou preferencí elektrických aut, na tom se dost dobře nedá stavět. Zájem o elektrický pohon po uspokojení první vlny zájmu za odeznívání nejvíce velkorysých dotací vázne a víc než další podpora jsou na obzoru spíš nové daně a poplatky.

Značka však i tak doufá, že s elektromobily osloví davy, a proto nadále počítá s expanzí, která nám již příští rok přinese zhruba 4,5metrové elektrické SUV zvané Elroq. Ten bude ve srovnání se Škodou Enyaq přibližně o 20 centimetrů kratší, působit však bude robustněji a jako pravověrné SUV, ne jako mix několika karosářských stylů. Očekávat se pak u něj dá i nižší cena, dojezd by ale naopak díky posunu v technologiích mohl vzrůst. Kdo si ale poté koupí Enyaq?

Škoda Elroq tituluje jako elektrického nástupce SUV Karoq. Ten má za prvních devět letošních měsíců na kontě 75 800 registrací, tedy o 40 procent více než Enyaq. Něco takového lze přetavit v elektrický úspěch, jenže znovu jen na úkor již nabízeného vozu. Automobilka jej ovšem hodlá v roce 2025 faceliftovat, stejně jako v daném období přivede na svět také malý elektromobil. A o rok později má dorazit také elektrický kombík, stejně jako velké elektrické SUV.

Právě tato expanze by ale mohla být problematická, neboť omezená skupina zákazníků se rozprostře mezi větší portfolio, které nemusí být výdělečné ani za předpokladu, že dostane sourozence s německým či španělským logem. Mimo to je třeba zmínit také konkurenci, která je podobně aktivní. Příští rok má totiž dorazit Ford Explorer využívající stejnou techniku, stejně jako můžeme očekávat Kiu EV5 ve verzi od Hyundai či nový Peugeot e-3008.

V daném segmentu tedy bude našlapáno, přičemž třeba francouzské SUV má ve verzi Long Range nabídnout dojezd přes 700 km, a to díky bateriím o kapacitě 98 kWh. S tak velkým paketem se však u koncernu Volkswagen nepočítá, zákazníci místo toho budou moci volit mezi 58 a 77 kWh. Takový krok sice povede ke snížení ceny, ta však stále nebude tak nízká, aby šlo Elroq považovat za dostupný pro široké masy. Realitu ale jako vždy ukáže jen čas - pro škodovku je to další velký krok do neznáma, kdy nestaví prakticky na ničem z toho, co dosud reprezentovala.

