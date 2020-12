Nová Škoda Fabia část Čechů zklame, svůj největší trumf si nechá dlouho v rukávu před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Šéf Škody už dříve potvrdil, že nová Fabia zůstane ve svém segmentu už zcela unikátní nabídkou, neboť jako jediná nabídne vedle hatchbacku i karoserii kombi. Na to si ale pěkně dlouho počkáme.

Škoda bude mít v příštím roce opravdu napilno. Faceliftu by se měl dočkat jak Kodiaq, tak i Karoq. Mimo to dorazí také „Lamborghini pro chudé“, jak zahraniční tisk překřtil stylovou verzi elektrického SUV Enyaq. Snad nejpodstatnější je však premiéra Škody Fabia čtvrté generace, kterou značka oproti původním plánům uspíšila. Dáno je to do jisté míry i tím, že vůz stojí na platformě PQ26, jež byla zastaralá v podstatě již v době premiéry. Oproti tomu VW Polo o dva roky později již přišel s architekturou MQB A0.

Na stejné základy se tedy od příštího roku konečně postaví i Fabia, pro níž Škoda vybojovala největší rozvor ve své třídě. Logicky tedy můžeme očekávat hlavně bezkonkurenční vnitřní prostor, který bude v případě kombíku ohrožovat i vozy o třídu výše. Že praktičtější verze jako velký trumf znovu dorazí, je stoprocentní, neboť Škoda novou generaci již opakovaně potvrdila. Nyní se na její adresu znovu vyjádřil i nový šéf značky Thomas Schäfer a jakkoliv dřívější slova nerozporuje, zejména české kupce příliš nepotěší.

Stávající Fabia Combi má v prodeji vydržet až do konce roku 2022, přičemž novou generací bude nahrazena až na jaře 2023. To znamená ještě 2,5 roku čekání a osmiletý životní cyklus pro starý model, což je troufalé a z pohledu zákazníka jistě nevítané. Během jeho závěru nicméně nemusí dojít na pokles prodejů, jak se v podobných případech stává. Právě naopak mohou registrace paradoxně i stoupat, což by hnalo vodu na škodovácký mlýn. Mladoboleslavská automobilka by totiž vydělávala daleko déle a daleko více na již dávno zaplacené technologii. A co je úsměvné, peníze by jí do kasy vháněla konkurence.

Pokud se totiž momentálně rozhlédnete po trhu a budete chtít pořídit menší kombík, víceméně máte smůlu. Z nabídky zmizel Peugeot 208 SW, stejně jako se minulostí stal Renault Clio Grandtour či Seat Ibiza ST. A jelikož nedávno skončila rovněž výroba Dacie Logan MCV, má Fabia Combi prakticky monopol. Je tak pochopitelné, že Škoda bude těžit tuto zlatonosnou žílu až do posledního zrníčka, neboť při tom příliš neriskuje.

Automobilka si tím navíc i otevírá dveře pro možné budoucí hrátky. Aktuálně totiž není jisté, jaké choutky budou mít zákazníci někdy na konci dekády. Je proto možné, že chystaný kombík bude vůbec posledním svého druhu, neboť následně může převzít otěže elektromobilita, která si vyžádá zcela jiné tvary. Škoda by pak vyšla vstříc alternativnímu pohonu pouze s hatchbackem a namísto kombíku by dorazil crossover s prvky SUV.

Budoucnost ale raději nebudeme předjímat, neboť u Škody je zjevně možné cokoliv. Schäfer totiž opět uvedl, že automobilka chystá také Citigo druhé generace, třebaže dle dřívějších informací měl mladoboleslavský prcek skončit bez nástupce. Navíc značka jej hodlá osadit jen spalovacím ústrojím, jakkoliv letos ukončený model měl k dispozici již jen elektrický pohon - to je dokonalý obrat.

Škoda je v tomto ohledu velice odvážná, neboť ani taková auta už skoro nikdo dělat nechce. Zdá se tedy, že svět aut čekají další veletoče, které dění kolem koronaviru leda umocní. Jak příznačná tečka za chaotickým rokem 2020.

Stávající Škoda Fabia Combi zůstane v prodeji až do roku 2022 Nástupce nedorazí dříve než v roce 2023, i když premiéra nového hatchbacku je na spadnutí. Zejména pro českou klientelu bazírující na kombících to bude zklamání. Foto: Škoda

Zdroj: Auto Motor und Sport

