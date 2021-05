Nová Škoda Fabia Combi prvně ukázala svůj možný vzhled, už se i ví, proč se opozdí před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Není zase tak neobvyklé, když další karosářské verze nového modelu přichází na trh s jistým zpožděním, na novou Fabii Combi si ale počkáme několik let. Do té doby si musíme vystačit s tou starou.

Škoda minulý týden odhalila novou generaci Fabie a nezklamala. Na rozdíl od řady jiných novinek nepůsobí dojmem, že je dělaná více pro regulátory než pro zákazníky, zcela si odpouští elektrifikaci a i proto zůstává cenově na přijatelné úrovni. Podstatnou část Čechů ale přece jen zklamat mohla - nedorazila totiž jako kombík.

Jakkoli se o něčem takovém mluvilo již dříve, nyní jde o oficiální realitu. Nová Fabia Combi zatím není a na trhu se neukáže dříve než v roce 2023. To je ještě spousta čekání, které půjde překlenout pouze za pomoci současného modelu, jenž se bude dále vyrábět ve své praktičtější verzi až do konce roku 2022 a coby skladový jistě půjde koupit nový ještě o dost déle.

Proč Škoda vůbec takto riskuje přízeň nemalé části své tradiční klientely, která bude chtít jen kombík a starý model jí stěží okouzlí? Souvisí s tím konec výroby vlajkové lodi Škody v ČR, která dnes zaměstnává továrnu v Kvasinách. Dokud se to nezmění, má nový malý kombík smůlu. A protože přestěhování výroby Superbu do Bratislavy spolu s dalším Passatem je plánováno právě až na rok 2023, musí Fabia Combi počkat právě do té doby.

Ani tento stav ale nebrání tomu, abychom se už nyní podívali na to, co můžeme v budoucnu očekávat. Fabia IV bude za dva roky jistě nadále k dispozici v nezměněné podobě, takže o vzhledu jejích předních partií nemá smysl diskutovat, praktičtější záď autu přimaloval ilustrátor Theo Chin. A protože se s její stylizací držel pojetí nové „fabky” i dalších modelů Škody, jsme si téměř jisti, že realita se bude lišit jen nuancích.

Aby nový kombík dával smysl, bude muset nabídnout o dost více prostoru, což pro něj vzhledem k nárůstu rozměrů nové Fabie jako takové asi nebude problém. Jen pak bude moci nabídnout citelně více než dnešních 505 litrů v zavazadelníku, což není výrazně větší hodnota než u Scaly (467 litrů), od které se musí více vzdálit. Po technické stránce či jinde v interiéru zásadní odlišnosti nečekejme.

Nová Fabia už je venku a má dokonce své ceny... Foto: Škoda Auto



...jako kombík bude ale dále nabízeno dosavadní provedení. Jak by mohlo a mělo vypadat to nové, ukáží ilustrace níže. Foto: Škoda Auto

Zdroj: theottle@Instagram

