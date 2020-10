Nová Škoda Fabia nabírá jasné obrysy, prý nezopakuje chybu větší Octavie před 2 hodinami | Petr Prokopec

Nová Octavia se obecně vzato povedla, jedna věc ji ale fakticky znemožňuje konkurovat mainstreamovým soupeřům z Koreje nebo Francie - její příliš vysoká cena. Fabie touto cestu jít nemá.

Během léta se Škoda dočkala nového šéfa. Bernharda Maiera nahradil Thomas Schäfer, který hned na úvod oznámil, že hodlá věnovat pozornost hlavně elektrifikaci a digitalizaci. Zároveň ovšem z jeho vyjádření bylo patrné, že chce přinejmenším zastavit růst mladoboleslavské automobilky směrem k prémiové značce. To jsou však dva protichůdné směry, které se zdá být obtížné skloubit, cesta ale evidentně existuje.

Zatímco nový Enyaq kráčí onou cestou elektrifikace a cenově se pohybuje někde na úrovni BMW, chystaná Fabia by měla být tím vozem, který nadělá více starostí obyčejnějśím značkám. V případě tohoto modelu se totiž se zapojením alternativního pohonu vůbec nepočítá, přičemž ze hry jsou dokonce i mild-hybridní jednotky. Stejně tak nemáme čekat ani diesely, ostatně s těmi se rozloučilo již současné faceliftované provedení. Nová Fabia tedy víceméně vsadí pouze na litrové tříválce, které mají být na některých trzích k mání i bez turba.

Mimo to se mluví také o zapojení čtyřválcové jedna-pětky, nicméně je otázkou, zda na ni dojde také reálně. Varianta RS je totiž definitivně minulostí, přičemž takové Monte Carlo je spíše vizuální než mechanickou záležitostí. Jelikož ale daná výbava je mezi zákazníky poměrně oblíbená, je možné, že ji Škoda trochu okoření a přihodí do placu právě motor 1,5 TSI. V takové chvíli by totiž značka mohla šponovat cenu sportovní verze až do nebes, zatímco zbytek portfolia by zůstal patřičně u země.

S ohledem na tuto novou strategii by novinka neměla zopakovat chybu Octavia s růstem ceny až k nebesům a nestartovat podstatně výše než stávající generace - ta je s atmosférickým tříválcem k dispozici od 279 900 Kč. Za to přitom kromě litrového motoru nabídne platformu MQB, se kterou by nicméně neměly být spárovány výrazně větší rozměry. Současná Fabia je totiž jedním z nejprostornějších vozů ve své třídě, načež se Škoda s novou architekturou zaměří spíše na navýšení kultivovanosti a komfortu než místa.

Čekat lze tedy lepší odhlučnění, stejně jako dorazí navýšená konektivita a Schäferem slibovaná digitalizace. Fabia tedy dostane nejmodernější multimediální systémy, se kterými budou spárované větší obrazovky. Jelikož se přitom koncern VW snaží co nejvíce zredukovat náklady a omezit diverzitu začleněných značek, je pravděpodobné, že novinka již nenabídne analogový displej ani v základu. Místo toho dorazí pouze virtuální kokpit, byť v omezenější formě.

Právě kvůli škrtům ostatně VW Group představení nové Škody Fabia popohnal. Původně se totiž s vozem počítalo až v roce 2022, nicméně Němci i kvůli investicím do elektromobility již nechtějí mít na trhu dvě platformy, z nichž jedna je navíc zasvěcena pouze jedinému vozu. Čtvrtá generace tedy nakonec dorazí již v první polovině příštího roku, přičemž prodej odstartuje v té druhé.

