Nová Škoda Fabia nebude, automobilka celý projekt odpískala těsně před premiérou před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Už jen pár týdnů mělo trvat, než Škoda odhalí novou, už čtvrtou generaci Fabie, nakonec se ji ale nedočkáme nikdy. Němci sází vše na elektrickou budoucnost a čistě benzinová škodovka se nehodí.

Před pár týdny jsme mohli poprvé vyzkoušet novou generaci Škody Fabia v podobě kamuflovaného prototypu. Řekli jsme vám o ní tehdy mnohé a jako o hotové věci se o ní i sama automobilka zmiňovala na své výroční tiskové konferenci. Do éteru navíc v mezičase pustila několik menších upoutávek lákajících na její brzké oficiální odhalení, toho se ale nakonec nikdy nedočkáme. Projekt už čtvrté generace stále většího mladoboleslavského mini byl na poslední chvíli odpískán a sériovou výrobu nepozná.

„Přišlo to z Německa, okamžitá stopka,” říká k věci tiskový mluvčí Škody, že nejde o odklad nebo dočasný stav, ale konečné řešení. VW Group chce podle jeho slov dále zintenzivnit přechod koncernu k elektrické mobilitě a děsí se představy modelu s čistě spalovacími motory přicházejícího na trh v roce 2021. Vzhledem k obvyklým životním cyklům aut by to znamenalo, že VW bude ještě v roce 2028 či 2029 podepsán pod autem bez elektrického pohonu. A to nemíní dopustit.

Fabia tak do značné míry kráčí ve stopách druhé generace Roomsteru. I ten byl svého času zcela hotový, mateřská firma nakonec ale z velmi podobných důvodů řekla ne. V době, kdy byl tento model dokončován, už trendy tíhly k SUV, nikoli k MPV a poslat toto auto na trh by znamenalo velmi pravděpodobný neúspěch. Stejně to nyní Němci vidí s benzinovou Fabií - když její vývoj započal, této třídě nikdo elektrickou budoucnost nevěštil, teď to zkrátka vypadá jinak.

„Fabija? Fabinein!” měl podle našeho zdroje uvnitř automobilky k celé věci říci udivenému německému šéfovi škodovky Thomasi Schaferovi v jeho rodném jazyce sám doktor Diess, hlava VW Group. Je to nakonec on, kdo hoří pro co nejrychlejší posun k elektrické mobilitě a Fabia IV mu prý už delší čas byla obzvláště velkým trnem v oku. Mohla totiž ukázat, že elektrická auta nejsou řešením pro každého a to se při jeho současných snahách nehodí.

Škoda pochopitelně ze segmentu menších aut nezmizí. Po nějaký čas bude dále doprodávat třetí generaci Fabie, kterou následně nahradí novinkou s prozatímním pracovním označením Kleinkayak. A kdyby se vám tohle i všechno výše zmíněné trochu nezdálo, nezapomeňte se podívat na datum v kalendáři...

Toto měla být nová Škoda Fabia, byla prakticky hotová. Ale nebude, tedy alespoň pro dnešní den. Foto: Škoda Auto/Lukáš Dittrich, Autoforum.cz

Zdroj: Škoda Auto

