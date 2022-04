Nová Škoda Fabia nezvládla losí test ani minimální požadovanou rychlostí, měřítka jsou ale dnes jinde před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Mladoboleslavský hatchback byl vyvinut zejména s ohledem na přísnější emisní limity. Nepřekvapí tak rezervy mezi kužely, změna smýšlení u lidí stojících za těmito testy ale překvapit může.

Z losího testu se v posledních letech stal strašák moderních aut. Stojí za tím zejména fakt, že pro výrobce se stěžejním stala spotřeba a na ni navázané emise. A jelikož jde často o desetinky či dokonce jen setiny litru, je pozornost věnována pomalu každému detailu. Tedy i pneumatikám, které musí klást co nejnižší odpor, neboť i díky tomu může být odvrácena hrozba likvidačních pokut EU. Čím více se nicméně automobilky zaměřují na ekologii a efektivitu, tím více trpí dynamika, a to i ve chvílích, kdy si konstrukční základ zaslouží ovace.

Typickým příkladem výše zmíněného je nová Škoda Fabia. Mladoboleslavská automobilka překvapila již během jejího představení, když sice pod kapotu napěchovala maloobjemové motory, tím však její zelené snahy skončily. Nedošlo tedy ani na implementaci hybridní techniky, ani na příchod plně elektrické verze. Místo toho bylo potřeba dosáhnout limitů jinak, třeba zmenšením palivové nádrže. I díky tomu triku totiž emise základní varianty osazené atmosférickým tříválcem klesly na 113,9 gramu CO2 na kilometr.

Právě verzi 1,0 MPI nyní poslali naši kolegové z KM77 mezi kužely. Fabii pak hodnotí spíše pozitivně, přestože nezvládla po léta minimálně požadovaných 77 km/h bez ztráty květinky. Nejlepším počinem bylo 75 km/h, vysněný cíl tak mladoboleslavským unikl o citelné 2 km/h. Španělé nicméně již při úvodním rozjezdu, kdy měli na tachometru dokonce 79 km/h, zmiňují nemalou jistotu plynoucí z platformy MQB. S ní pak dorazila i řada elektronických berliček, z nichž třeba ESP zasahuje poměrně nenápadně a nerušivě.

Škoda nicméně u vozu použila pneumatiky Continental EcoContact 6, které sice nabízí o 15 procent nižší valivý odpor a o 20 procent delší dojezd než předchozí typ EcoContact 5, ovšem díky tomu logicky poněkud trpí ona dynamika. Zvláště když tu máme jen 185 centimetrů široké pláště s vyšším 65procentním profilem, které skutečně nebyly stvořené na rychlou jízdu. Dost by nás proto i zajímalo, jak by si vedla třeba verze Monte Carlo nahrazující patnáctky šestnáctkami s obutím o rozměru 195/55.

Lze už pak jen dodat, že právě Fabia je důkazem, jak moc se vše za posledních pár let změnilo. Ještě poměrně nedávno by na ni totiž Španělé nahlíželi negativně, 77 km/h bylo minimem, ne optimem. Nicméně poté, co mezi kužely nedokázali projet ani se sportovními vozy s daleko širším a lepivějším obutím, nejspíše své hodnocení poněkud pozměnili. Je to opravdu smutné, ale nejspíše nám nezbývá nic jiného, než udělat totéž. Kvůli stále přísnějším emisním normám se totiž výrobci zaměřují primárně jen jedním směrem.

Nová Škoda Fabia startuje na 339 900 korunách, za což dostáváte hatchback osazený atmosférickým litrovým tříválcem o výkonu 80 koní, ocelovými 15palcovými koly a pneumatikami o rozměru 185/65. Prioritou pro automobilku byla zjevně hlavně co nejnižší spotřeba a odpovídají emise CO2, nikoliv dynamika. Foto: Škoda Auto

Zdroj: km77.com@Youtube

Petr Prokopec

