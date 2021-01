Nová Škoda Fabia ukázala možný vzhled, nové tvary ji snad vrátí ztracený výraz dnes | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Příchod nové Fabie je na spadnutí a po silnicích už se prohání jen lehce maskované prototypy. Jak by mělo vypadat hotové auto? Podívejte se právě na to na nových ilustracích.

Škoda Fabia si nikdy nedělala čáku na to stát se nejemotivnější volbou svého segmentu, útočila spíše na zdravý rozum. Tomu odpovídalo i její designové pojetí, které se snažilo spíše nedráždit než provokovat. Když v roce 2014 dorazila její třetí generace, dočkala se konečně trochu výraznějšího a přitom nerušivého pojetí, to ale podle nás o pár let později zase ztratila.

Na vině je facelift, který se pokusil přiblížit Fabii ostatním novějším modelům značky a dopřát ji ostřeji řezané přední světlomety. Co ovšem funguje na Scale, Octavii nebo i Superbu, příliš nefunguje na jinak pojaté Fabii. Výsledek tak považujeme za přesný opak toho, čím měl být - auto vypadá od té doby spíše mdle a tupě než výrazněji a atraktivněji. Na spadnutí je ale příchod další generace, který podle všeho situaci opět změní k lepšímu.

Že se nová Fabia blíží, není žádné tajemství, hovoří o tom otevřeně i nový šéf značky. Před pár dny se ale vůz podařilo poprvé nafotit na silnicích do detailu jen s drobnou kamufláží v provozu a vždy pohotoví kolegové z webu Kolesa.ru se na jejich základě rozhodli namalovat pravděpodobnou konečnou podobu. A podle nás budou realitě velmi blízko.

Přistižené prototypy měly v podstatě jen jinak stylizovaná světla, aby více připomínaly současné provedení, z prosvítajících prvků skutečné podoby vozu si ale lze o designu udělat slušný obrázek i tak. Že vůz znovu vsadí na světla blízká modernějším modelům, jako je už zmíněná Scala, nelze pochybovat, tentokrát by ale vše mělo být sladěno se zbytkem karoserie tak, abychom neměli dojem, že každý kus Fabie IV dělal někdo jiný.

Výsledek posuďte sami s pomocí ilustrací níže, my přidáváme pro srovnání podobu současné Fabie v podobném barevném provedení. Řekli bychom, že předek bude realitě velmi podobný, na zádi bychom spíše než na světla podobná Karoqu sázeli na „octavioidní” řešení ovšem podobných tvarů.

V případě techniky není mnoho co řešit, auto dorazí na nové platformě MQB A0 a nabídne v podstatě to samé, co nynější VW Polo a Seat Ibiza. Oproti nim ale přidá i karoserii kombi, to už je jisté, jen čekat na ni budeme déle. Jako hatchback by se ale auto mělo oficiálně odhalit ještě letos v létě a do konce roku se i dostat do prodeje.

Současná Fabia po faceliftu je podle nás mdlá, ilustrace níže zachycují pravděpodobnou vizáž nástupce, který by měl dorazit v horizontu několika měsíců. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Kolesa.ru@Instagram

Petr Miler