Nová Škoda Kodiaq je zklamání, vypadá jako čínská kopie sebe sama. Nemastný vzhled doprovodí „mastné” ceny před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Očekávali jsme, že škodovka jeden z drahokamů své nabídky jen vybrousí, ona ale místo toho obrousila jeho hrany a vzala mu výraz i osobitost. Zakryjte si masku chladiče a nepoznáte, že jde o Škodu. Problémy tím ale jen začínají.

Před pár dny jsem byl v kině na předpremiéře prvních dvou dílů druhé série Lokiho. Protože na obsah stále platí embargo, nemůžu vám o něm prozradit ani slovo. Pokud ale máte boha falše od studia Marvel rádi, rozhodně se máte nač těšit. Samotný seriál nicméně není tím, o čem chci nyní mluvit. Místo toho mne zaujal výstup jednoho českého kreslíře, jehož jméno jsem si bohužel nezapamatoval, ovšem který pro Disneyho nakreslil jeden z plakátů. Uvedl totiž, že svá díla tvoří již prakticky výlučně digitálně. Tedy bez tužky, bez štětců, bez barev, jen čistě v počítači.

Tato slova mi připomněla výrok mého oblíbeného designéra Franka Stephensona, autora takových aut, jako je Ferrari FXX, Maserati MC12 či McLaren P1, dle kterého jeho nástupci již pomalu ani neumí vzít do ruky právě papír a tužku. Místo toho svá díla stejně jako onen kreslíř vytvářejí s pomocí digitální techniky. Ta jim pochopitelně práci v mnohém usnadňuje, neboť příslušné programy dnes dokážou ihned spočítat třeba aerodynamický koeficient, a tedy i příslušnou spotřebu a emise. Daný člověk tak ihned ví, zde jím navržené tvary mají u vedení šanci projít či nikoli.

Do jisté míry na tom není nic špatného, jde jednoduše o evoluci daného odvětví. Problémem však je, že podobnému technicistnímu postupu chybí cit. V důsledku toho se moderní produkce začíná podobat jako vejce vejci, přičemž slovo „originalita“ začíná být pomalu až sprosté. Ostatně se jen podívejte na Škodu Kodiaq druhé generace, která konečně po měsících nekonečného lákání spatřila světlo světla. Jakmile pod palec skryjete logo a čelní masku, není tu naprosto nic, co by vám řeklo, že jde o české SUV. Spíše si začnete říkat, jaká novinka to vlastně z Číny nebo odjinud z Asie dorazila.

Když si uvědomíme, že největším trhem pro Kodiaq v rámci celkových čísel byla dosud právě Čína, daný posun vlastně nepřekvapí. Jenže v Říši středu se Škoda poslední dobou spíše trápí, éru blahobytu má nejspíše nadobro za sebou. A novinka na tom nic nezmění, i když její tvůrci mohli kdysi doufat v opak. Jenže vedle soupeřů jako Jetour Dashing nebo FAW Bestune T77, jenž vypadají jako Lamborghini Urus pro chudé, zkrátka Kodiaq nemá šanci. Zvláště když bude násobně dražší.

Design je ale pochopitelně čistě individuální záležitostí, proto od dojmů přestoupíme k pojmům, tedy k technickým údajům. Druhá generace přitom svého předchůdce na délku překonává o 61 milimetrů, naměřit ji totiž můžeme 4 758 mm. Zároveň je 1 864 mm široká, 1 657 mm vysoká a počítá s rozvorem 2 791 mm. Zákazníci budou znovu moci volit mezi pěti- a sedmimístným provedením, kdy první disponuje zavazadelníkem o kapacitě 910 litrů, u druhé pak lze v závislosti na sklopeném či vzpřímeném stavu třetí řady počítat s 340 až 845 l.

Posunout se můžeme na druhý konec vozu, tedy do motorového prostoru. Tam nás už žádné překvapení nečeká, Škoda totiž již dopředu anoncovala, že nový Kodiaq vyfasuje také plug-in hybridní ústrojí. A vedle spřízněného Superbu čtvrté generace má být posledním novým vozem značky se spalovacím ústrojím. To zní skoro jako jedna z posledních vět před smrtí, přičemž jen čas nám ukáže, zda politiky naplánovaná revoluce, s níž má většina lidí velký problém, klapne. Jasněji ale v tomto ohledu bude až někdy na konci dekády.

Co se týče onoho plug-in hybridu, ten tvoří kombinace přeplňované jedna-pětky, elektromotoru a baterií o kapacitě 25,7 kWh, jenž má vystačit na 100 km bezemisní jízdy. Toto ústrojí produkuje 204 koní, tedy stejně jako čistě benzinový dvoulitr. Výše se nejspíše podívá varianta RS, ta však zatím ani nebyla oficiálně potvrzena. Klientela si tedy dále bude muset vystačit už jen s mild-hybridní jedna-pětkou (150 koní) a dvoulitrovým turbodieselem (150 a 193 koní). Všechny motory už doplní jen automat.

Konec manuálu se projevil také v interiéru, volič převodovky totiž nově najdeme na sloupku řízení. To vedlo k vyčištění středového tunelu, který nyní hostí prostornější schránku na drobnosti. Nad ním pak trůní trojice otočných ovladačů Smart Dials s integrovanými displeji, ještě o patro výše pak najdeme 13palcovou obrazovku multimédií. Za volantem se pak skrývá 10palcový digitální přístrojový štít, vedle toho nebude v příplatkové výbavě chybět ani head-up displej či ergonomická sedadla s masážní funkcí.

Opomenuty pochopitelně nebyly ani tradiční prvky Simply Clever, ve dveřích řidiče lze tedy znovu počítat s deštníkem, tentokrát však již vyrobeným z udržitelných materiálů. Zmínit lze také bezdrátové dobíjení hned dvou mobilních telefonů, novou schránku pro drobnosti na zadních sedadlech či škrabku na led ve víčku nádrže. Multimediální systém je přitom konstantně připojen k internetu, softwarové aktualizace tedy budou probíhat online. Tím nám ale úvodní tisková zpráva v podstatě končí.

Zmínit už lze jen to, že prodej odstartuje na počátku příštího roku, první exempláře ovšem dorazí k zákazníkům až v létě příštího roku. Zájemci o nový Kodiaq se tedy budou muset obrnit nemalou trpělivostí. Přičemž je jisté, že budou muset být také „ve vatě“. Stávající provedení totiž nyní startuje na 1 069 900 Kč (bez legrace), byť s vyšší úrovní výbavy Style. S novinkou pak sice znovu dorazí i nižší stupně, ovšem ani u nich již nečekáme cenu pod milion korun. Lidové SUV s evropským vzhledem nám tak zřejmě dodají až Číňané, kterým Škoda chce konkurovat vozem, který se právě čínským autů podobá? To nám velký smysl nedává, je to prostě zklamání, promarněná šance posunout se o něco dál.

Nový Kodiaq po stránce designové působí tak nějak asijsky, což nejspíše byl i záměr ve snaze o návrat na čínské výsluní. Jenže k něčemu takovému již nedojde, místo toho automobilka riskuje odchod klientely v Evropě. Zvláště když pod milion korun již toto SUV stěží kdy nabídne. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.