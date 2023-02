Nová Škoda Kodiaq poprvé nafocena ve své vlastní karoserii, přijde o svůj typický designový prvek před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Největší mladoboleslavské SUV je tu s námi už od roku 2016, a tak má nejvyšší čas na novou generaci. Dosud jsme mohli v provozu vidět pouze její muly, teď už se můžeme podívat i na hotové auto s maskovanou karoserií.

V loňském roce Škoda představila nový koncept Vision 7S. Ten dostal baterie o kapacitě 89 kWh, s nimiž je spojován udávaný dojezd 600 kilometrů. Jakkoli v případě elektromobilů lze již hovořit o poměrně slušné porci, otázkou je jeho reálná dosažitelnost - oněch 89 kWh je ekvivalentem jen asi 23 litrů nafty. A sami nejlépe budete vědět, jak složité bude ujet s tak velkým autem takové kilometry s takovým množstvím paliva.

Ve srovnání se spalovacími vozy tak jde stále o několik kroků zpátky. Ostatně s větší příplatkovou nádrží zvládá více než 1 000 km na jeden zátah i malá Fabia, jenž startuje na 369 900 Kč. Za produkční verzi elektrického SUV dáte nicméně daleko více než za Enyaq, který je k dispozici od 1 239 900 Kč. Nádrže spalovacích modelů navíc doplníte během pár minut, dobít 89kWh akumulátor už může být oříšek.

Ne zrovna oslňující praktickou využitelnost Škody Vision 7S nicméně ponechme stranou, pro nás je ostatně v tuto chvíli podstatný její vzhled. Mladoboleslavská automobilka totiž u konceptu vůbec poprvé použila nový designový jazyk Modern Solid, v jehož duchu mají být vyvedeny všechny její budoucí produkční modely. A jak se zdá, prvním z nich bude Kodiaq druhé generace. Naznačují to alespoň níže přiložené snímky, které pořídili špionážní fotografové v Laponsku. Právě tam se totiž povedlo poprvé zachytit nové velké SUV Škody takříkajíc ve své kůži.

I přes kamufláž je patrné, že oproti současnosti dojde na jednu zásadní změnu, kterou předznamenal právě výše popsaný koncept. Ani nový Kodiaq totiž zjevně již neozdobí prominentní boční linie zvaná Tornado, kterou disponují všechny aktuálně nabízené škodovácké vozy a jenž propojuje čelní světla se zadními. Místo toho novinka dostane do vínku oblejší boky, v důsledku čehož by mohla trpět podobným neduhem jako Fabia druhé generace ta působila jako úzká a vysoká.

Vše pochopitelně ještě změní hlavně koncové lampy, z nichž aktuálně vidíme pouze část. Jak se navíc zdá, Škoda v jejich případě naštěstí nepoužila tvar písmene „T“, s jakým je spojen koncept Vision 7S, nýbrž zůstává u dosud preferovaného „Céčka“. Pokud by totiž světla zamířila dolů a opticky protáhla koncový sloupek, bylo by zdání úzkého a vysokého vozu definitivní, jako je tomu ostatně při pohledu na čelní partie, kde stále výraznější čelní masku znovu doplňují dvojité světlomety.

Ačkoli se nedá předpokládat výraznější posun za stávající 4,7metrovou délku, díky změně stylu by cestující uvnitř mohli profitovat z více místa. To je dobrá zpráva hlavně pro zájemce o sedmimístné provedení, které se stoprocentně vrátí do hry. Stejně jako lze potěšit i ryzí pragmatiky, neboť na rozdíl od konceptu nový Kodiaq na ryzí elektrický pohon nevsadí. Plug-in hybridní ústrojí však u něj očekávat můžeme, přičemž s elektrickým agregátem bude spojena přeplňovaná jedna-pětka.

Škoda již dříve prohlásila, že Kodiaq a Superb, jenž se taktéž v nové generaci má ukázat ještě letos, budou její poslední modely nabízené se spalovacím ústrojím. Očekávat tedy můžeme i návrat dieselu, stejně jako benzinových jednotek. Dá se však předpokládat, že již nepůjde o čistě spalovací agregáty, nýbrž o mild-hybridní. Velmi pravděpodobně proto již nedorazí manuální převodovka, místo toho bude v nabídce pouze DSG a pohon předních či všech čtyř kol.

Kodiaq první generace stejně jako zbytek mladoboleslavského portfolia rovněž disponuje výraznou boční linií Tornado. Jak se nyní zdá, nástupce přijde s oblejšími boky ve stylu loňského konceptu Vision 7S. Foto: Škoda Auto

Zdroj: gtb.photography@Instagram

Petr Prokopec

