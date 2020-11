Nová Octavia se poprvé ukázala v barvách policie, bizarně v jiné verzi, než preferuje vláda před 2 hodinami | Petr Miler

Čtvrtá generace Škody Octavia je na světě už skoro rok a bylo jen otázkou času, než si ji pořídí některý z významných policejních sborů. Nepřekvapivě to jako první udělali Britové, a to hned ve verzi RS. Ovšem ne RS iV.

Něco nám říká, že Škodu Octavia čekají s jejími aktuálními cenami trochu těžší časy, než na jaké je zvyklá. O to více bude muset automobilka zatlačit na prodeje všemožným státním institucím, protože ty žádné vlastní peníze nemají a vydávání cizích je trápit nebude. Poslat vůz do služby u policie se tedy vyloženě nabízí a právě na tomto poli hlásí Škoda první úspěch.

Stalo se tak ve Velké Británii, kde má značka už dlouhou tradici dodávek policejních speciálů všeho druhu. Nejnověji tam míří do služby právě nová Octavia ve verzi RS, a to v provedeních liftback i kombi. Automobilka k tomu zveřejnila jen jednu ilustraci vozu s tradičním britskou kombinací barev a reflexních prvků, není ale těžké domyslet si, jak bude auto vypadat in natura.

Co je pozoruhodné, Octavia RS nemíří do služby v provedení, které byste ve Velké Británii čekali. Vzhledem k tomu, že tamní vláda už počítá se zákazem prodeje aut se spalovacími motory od roku 2030 a plug-in hybridů od roku 2035, by bylo na místě předpokládat, že státní instituce budou sahat jen po elektrifikovaných autech ještě dříve. V případě nové policejní Octavie tomu tak ale není - zatím se počítá jen s verzemi 2,0 TSI DSG, třebaže škodovka vyrábí i hybridní iV. Zřejmě i policie zjistila, že přes stejný papírový maximální výkon tohle auto nejede zdaleka tak dobře jako obyčejný benzin.

Krom toho může být auto vybaveno obvyklými vychytávkami. O majácích nemá smysl hovořit, systém automatického rozeznávání registračních značek nebo klec pro psy do kufru kombíku ale za zmínku stojí. Za jaké peníze Britové taková auta nakupují, zatím nemáme zprávy, i to ale bude dříve nebo později známo.

