Další nová Škoda se rýsuje, s odstupem nahradí jediný ztrátový model posledních let před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Zdánlivě nedávalo smysl, abychom takový vůz ještě někdy v nabídce Škody viděli, člověk ale míní a čarování s dotacemi mění. Nakonec tedy má přijít nový model, který nepřímo nahradí nešťastné Citigo.

Když se v roce 2011 poprvé ukázala tehdy zcela nová Škoda Citigo, jen málokdo propukal v nadšení. Přeci jen šlo o vůz, který se zcela vymykal zvyklostem mladoboleslavské značky. Její vývojové oddělení navíc s tímto modelem nemělo zrovna mnoho práce, neboť stejně jako u Seatu Mii šlo o kopii Volkswagenu up! s odlišným logem. Suma sumárum se tak nikdo nemůže divit šeptandě v zákulisí, dle které Škoda po tomto voze nikdy netoužila. A pokud by jí nebyl mateřským koncernem VW Group vnucen, nikdy by na jeho výrobu nepřistoupila.

Není tedy s podivem, že po devíti letech Citigo odešlo bez fanfár a pomalu nikdo si toho nevšiml. Automobilka navíc na závěr jeho existence udělala z tohoto modelu lék na pokuty za nadlimitní emise, a tak jeho elektrickou verzi prodávala s výraznou ztrátou na každém kuse, aby na oko snížila svou „uhlíkovou stopu”. Padala sice slova o velkém zájmu, ta ale byla dána jen produkcí naplánovanou tak, aby došlo ke kompenzaci emisí CO2 jiných modelů a dál nic.

Za této situace se nezdálo být pravděpodobné, že bychom podobné auto někdy v nabídce škodovky spatřili znovu, nyní ale právě k tomu vše směřuje. VW up! se totiž náhrady dočkat má, a to v podobě Volkswagenu ID.1. A jak se zdá, historie se má opakovat. Aby Němci co nejvíce stlačili náklady, pracují hned na dvou verzích, z nichž jedna ponese logo lidového vozu a druhá emblém okřídleného šípu. V té chvíli se již koncernu vyplatí úpravy platformy MEB, kterou musí patřičně zmenšit.

Budoucí nabídka by měla zahrnovat verze s kapacitou 24 a 36 kWh, jež mají nabídnout zhruba 200- až 250kilometrový dojezd. To je na danou třídu dostačující, navíc značka vůči současnosti zapracuje na dobíjení. Citigo-e bylo možné dobíjet s pomocí Wallboxu jen při výkonu 7,2 kW, případně u rychlonabíječek při výkonu 40 kW. VW nicméně chce přijít s domácím dobíjením o výkonu až 22 kW, jež by na plnou kapacitu potřeboval lehce přes hodinu.

Němci navíc evidentně začínají dávat projektu stále větší důležitost. Důvodem je skutečnost, že velkorysé vládní dotace na elektromobily ve výši až 9 000 Eur (cca 234 tisíc Kč) by měly být zachovány až do roku 2025. VW up! má přitom dorazit s cenou startující pod 20 tisíci Eury (520 tisíc Kč), což je sice absurdní suma, pro německého koncového zákazníka by ale takový vůz mohl být k dispozici od méně než 11 000 Eur (286 tisíc Kč). A Škoda být ještě levnější.

Bude tedy zajímavé sledovat v roce 2024, kdy by měla proběhnout premiéra, zda se veškeré spekulace potvrdí. Aktuálně tak už lze jen dodat, že i navzdory zkrácení platformy MEB nebude novinka tak malá jako Citigo, nýbrž by se měla více přiblížit Fabii. Oproti stávajícímu elektrickému prckovi pak bude výrobně levnější, neboť s úpravou předchozí architektury určené původně pro spalovací motor byly spojené o 40 procent vyšší náklady.

Dá se tedy předpokládat, že Škoda již na voze nebude prodělávat statisíce na každém prodaném kuse, konkrétní bilance se ale odvine od ceny akumulátorů, která může být tou dobou lecjaká. Výroba má na každý pád probíhat na tomtéž místě co dosud, tedy ve slovenské Bratislavě, a to znovu kvůli co nejnižším nákladům.

Škoda původně Citigo nechtěla a posléze prohlašovala, že nástupce nedostane, realita ale má být nakonec jiná. Již za tři roky by totiž měl dorazit ryze elektrický městský vůz zatím neznámého jména. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto Bild

