Nová Škoda Superb byla nachytána při testech v Alpách, její rozvor musí děsit i výrobce limuzín

Foto: Škoda Auto

Již stávající provedení tuzemské vlajkové lodi oslňuje vnitřním prostorem, její nástupce však zjevně hodlá zajít ještě dál. A přestože bude stylovější, v případě praktičnosti prý značka nepřistoupila k žádnému kompromisu.

Současná generace Škody Superb je minimálně v případě rozměrů mezi auty své třídy vskutku majestátním vozem. Na délku jí naměříme 4,86 metru, v případě rozvoru pak 2,83 metru. Daleko podstatnější pro posádku jsou však data týkající se interiéru. Liftback totiž na zadních sedadlech nabízí 980 milimetrů pro hlavu, kombík je pak ještě velkorysejší. Kromě toho lze počítat se šířkou 1 520 mm v oblasti loktů. A aby toho nebylo málo, cestující okupující druhou řadu sedadel mají k dispozici 157 mm pro kolena. To je pomalu dvojnásobek toho, co nabízí někteří konkurenti.

Není žádným tajemstvím, že Škoda už usilovně pracuje na nástupci, sama o tom otevřeně hovoří. A vlastně nejen na něm. V rámci koncernu VW bylo totiž rozhodnuto, že mladoboleslavská automobilka se postará jak o Superb čtvrté generace, tak o zcela nový Passat. Ten na rozdíl od českého vozu ovšem dorazí pouze jako kombík. Liftback s okřídleným šípem na přídi se tak logicky stane bestsellerem ve svém segmentu, neboť mu neubyla pouze vnitřní konkurence, ale i ta vnější - po smrti je jak Ford Mondeo, tak třeba Opel Insignia.

Automobilka však evidentně nehodlá ponechat nic náhodě, a proto zjevně došlo na další posun rozvoru i délky. Patrné je to při pohledu na stávající testovací prototypy, které byly špionážními fotografy nachytány v oblíbeném „výcvikovém středisku“ nejen české značky, tedy v Alpách. Obě karosářské varianty již evidentně nosí svou karoserii s dosud nejmenším maskováním, a tak je zjevné i to, že Škoda přistoupila pouze k evoluci dosavadního vzhledu. Zatímco ovšem kombík v této podobě již důvěrně známé, liftback dosud k vidění příliš nebyl.

Naši pozornost zaujal hlavně zadní sloupek, konkrétně pak zalomení bočního okna, které naznačuje snahu o sportovní vzezření. Spíše než sedan by tak Superb mohl evokovat tvary čtyřdveřového kupé. S prosklenou linií nicméně nekoresponduje jak linie sloupku, tak i střechu. Znamená to, že Škoda nehodlala stylu nikterak obětovat praktičnost, prostor pro hlavu tak zjevně bude ještě velkorysejší než dosud. Novinka by tak znovu mohla zastínit i mnohé limuzíny.

Co se opačného konce vozu týče, značka již prozradila, že Superb bude spolu s Kodiaqem posledním vozem se spalovacím ústrojím. To si zákazníci budou moci koupit i po roce 2030, kdy chce Škoda prodávat 70 procent veškeré své produkce s bateriovým pohonem. Takový nicméně nyní nevyfasuje ani Superb, ani Kodiaq, ani Passat. Plug-in hybrid nicméně dorazí, přičemž SUV dostane tuto technologii poprvé. Na podrobnosti však zatím musíme vyčkat.

Momentálně tak jen dodáme, že výroba obou karosářských verzí Superbu se přestěhuje z východočeských Kvasin do slovenské Bratislavy, kde bude montován rovněž Passat Variant. Jeho domovinou byl dosud německý Emden, ten se však stane jedním ze stěžejních elektrických center značky. V Kvasinách se pro změnu budou tlačit hlavně SUV, u nichž Škoda očekává navýšení výrobní kapacity.

Škoda nový Superb sama ukázala s maskováním, níže jej můžete vidět s ještě menším za lepších světelných podmínek. Ač už současná generace vozu nabízí pomalu stejný prostor jako výrazně dražší limuzíny, ta nová hodlá zajít v tomto směru ještě dál. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Carscoops

