Nová Škoda Superb oblékla policejní uniformu, k mání je takto i v pancéřovaném provedení

Není to úplně typické auto pro nasazení v policejních službách, k dispozici je ale nyní strážcům zákona též. Ti se mohou těšit nejen na 265 koní, ale i na obří zavazadelník o objemu až 1 920 litrů, upravenou verzí je totiž kombík.

včera | Petr Prokopec

Nová Škoda Superb oblékla policejní uniformu, k mání je takto i v pancéřovaném provedení

Foto: Škoda Auto

Není to úplně typické auto pro nasazení v policejních službách, k dispozici je ale nyní strážcům zákona též. Ti se mohou těšit nejen na 265 koní, ale i na obří zavazadelník o objemu až 1 920 litrů, upravenou verzí je totiž kombík.

Škoda je dlouhodobě jedním z dvorních dodavatelů aut pro policejní sbory z celého světa. V dubajské flotile sice její produkty nenajdete, na mnoha jiných místech ale mladoboleslavská automobilka boduje daleko více než většina její zavedené konkurence. Dáno je to tím, že její vozy jsou nejen praktické a široce použitelné, ale také relativně levné. Nezatěžují tedy příliš veřejné rozpočty, zatímco obstarat s nimi lze kdeco.

Český výrobce je velmi dobře zaháčkován u britských strážců zákona, kterým dodává auta pro jejich služební účely už víc než dvacet let. Během té doby se na silnicích v policejních barvách objevily mnohé modely, naposledy to pak byla faceliftovaná Octavia RS. Nyní došlo na Superb, přesněji jeho praktičtější kombi verzi. Ten přitom standardně pobere 690 litrů nákladu, po sklopení sedadel však jeho kapacita narůstá na 1 920 l.

Britové budou Superb Combi využívat pro dálniční účely, pod kapotu se proto nastěhoval přeplňovaný dvoulitr naladěný na 265 koní. Jejich přenos na všechna čtyři kola dostal dvouspojkový automat, se kterým kombík zvládá zrychlení na stovku za 5,7 sekundy. Nejvyšší rychlost je elektronicky omezena na 250 km/h jako u všech ostatních Superbů.

Ten policejní kvůli certifikaci prošel náročnými testy, hlavně pak v případě brzd. Zda ovšem zůstalo u použití standardních kotoučů a destiček, nebylo upřesněno. Je ovšem skoro jisté, že minimálně v některých případech na instalaci neoriginálních komponentů dojde - Superb Combi si totiž bezpečnostní sbory mohou objednat i v pancéřované verzi, jejíž hmotnost zamíří minimálně o stovky kilogramů výš.

V rámci konverze přitom došlo nejen na nalepení grafických polepů, ale také na instalaci střešní rampy s majáky. Další diody se nachází za přední maskou, zatímco dovnitř se nastěhovalo policejní rádio. Další vybavení pak záleží na konkrétním poslání vozu, v jeho zavazadelníku se tak klidně může objevit i speciální klec pro policejní psy. Tato variabilita pak jen dále přispívá k oblibě Škody u policie.

Dodat už jen lze, že kombík pro strážce zákona vychází z verze SportLine, která počítá s adaptivním podvozkem DCC Plus a standardně jí nechybí ani třízónová klimatizace, zpětná kamera nebo monitoring aut ve zpětném úhlu, který dokáže posádku upozornit i při pouhém otevírání dveří. Pokud byste přitom tento vůz, jen bez úprav, chtěli rovněž, pak u nás vás vyjde na 1 390 000 Kč. To už snad není ani ona relativní láce...


Nová Škoda Superb oblékla policejní uniformu, k mání je takto i v pancéřovaném provedení - 1 - Skoda Superb Combi 2025 britska policie
Superb Combi je nejnovějším příspěvkem pro flotilu britské policie. Jestli si tuto Škodu Britové vyberou (a zaplatí), ukáže teprve čas. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

