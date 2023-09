Nová Škoda Superb odhalila další detaily, liftback bude opravdu poslední pravověrná škodovka před 5 hodinami | Petr Prokopec

Mohlo se zdát, že nám mladoboleslavští řekli o novému Superbu už vše. A co neřekli oni, to přidal VW odhalením nového Passatu. Jenže ten bude k dispozici už jen jako kombík, Superb si i jako liftback pár nechává pár es v rukávě.

Pokud jste v uplynulých dnech zavítali na IAA v Mnichově, mohli jste tam narazit na šéfa mladoboleslavské automobilky Klause Zellmera. Ten v Bavorsku mluvil v superlativech hlavně o chystaných elektrických novinkách a nepřekvapivě je prezentoval jako to nejlepší s logem Škody, co si budete moci koupit. Nicméně i on musí vědět, že zájem o elektrifikaci není až tak velký, jak si koncern VW spolu s politiky vysnil. Reflektovat to bude také Superb čtvrté generace, který bude plně odhalen během příštích dvou měsíců.

Dosud byl totiž s touto novinkou zmiňován nejen benzinový a dieselový pohon, ale také ten plug-in hybridní. Aktuálně však automobilka přišla s tiskovou zprávou, která přibližuje jen liftback a ve které lze narazit na jedno podstatné překvapení. V sekci věnované motorům se Škoda o kombinaci přeplňované jedna-pětky, elektromotoru a lithium-iontové baterii vůbec nevěnuje. Tento pohon tak bude spojen pouze s kombíkem a z liftbacku se stane opravdu poslední pravověrná škodovka postavená kolem racionality a vysoké hodnoty za peníze, kterou dobíjecí hybridy či elektromobily neskýtají ani omylem.

Je to přitom hlavně liftback, který boduje u správců firemních flotil. Pokud tedy Škoda mluví o elektrifikaci s takovým nadšením, jaké v Mnichově prezentoval Zellmer, bylo by jen logické, aby plug-in hybrid byl k mání i v této formě. Nicméně značka nejspíš tuší, že zájem o takové provedení nebude tak velký jako o ta dieselová. Zdá se to zvláštní, protože ale nový Volkswagen Passat bude k dispozici jen jako kombík, rozpočet na vývoj plug-in hybridního provedení byl odklepnut jen pro tuto karosářskou verzi.

Méně praktickou variantu tedy bude možné pořídit jen s mild-hybridním 1,5litrovým čtyřválcem, který bude na přední kola posílat 150 koní, stejně jako s motory 2,0 TSI a 2,0 TDI. V obou případech bude možné volit mezi dvěma stupni naladění, z nichž vždy ten slabší bude zaměstnávat pouze jednu nápravu. V případě vyššího výkonu ale již dorazí pohon všech kol. Benzinový agregát nabídne 204 a 265 koní, ten dieselový pak 150 a 193 koní.

Na druhém konci vozu, tedy v zavazadelníku, bude možné standardně počítat s 645 litry objemu, což je o 20 víc než u předchůdce. Za tím stojí nárůst vozu do délky o 43 milimetrů (na 4 912 mm) a o dvanáct do výšky (na 1 481 mm). Šířka 1 834 mm a rozvor 2 841 mm však zůstávají nezměněny. Optimalizace čelních partií, strmější čelní sklo či přepracovaná vnější zpětná zrcátka však zlepšila aerodynamiku, koeficient Cd klesl na 0,24.

Zajímavý je i pohled na výbavu, v tiskové zprávě totiž značka zmiňuje hlavně nový stupeň Selection, jenž má nahradit dosavadní úrovně Ambition a Style. Kromě toho bude možné Superb pořídit ještě ve verzích Sportline a Laurin a Klement. Otázkou je pak základ zvaný Essence, v tomto případě ale Škoda dost možná nebude rozlišovat mezi jednotlivými karosářskými styly. Místo toho se nabídka bude lišit trh od trhu - Češi tedy zřejmě zapláčou.

S bližšími detaily se automobilka jistě vytasí ještě před onou listopadovou premiérou, a tak aktuálně jen dodáme, že uvnitř bude možné počítat s 13palcovou obrazovkou multimédií, head-up displejem a také třemi multifunkčními ovladači Smart Dials, které disponují malými digitálními obrazovkami o průměru 32 mm. Ty Passat nedostal, tuzemský zástupce se tak nejen díky tomu možná stane králem své třídy.

Superb jakožto liftback dost možná nedostane plug-in hybridní ústrojí. Když si přitom uvědomíme, že právě tato verze je vyhledávána správci firemních vozových parků a že značka o elektrifikaci mluví od rána do večera, pak je daný krok překvapivý. Souvislost má ale nejspíše s vysokými náklady, s nimiž by nekorespondovaly prodeje. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

