Nová Škoda Superb poprvé pořádně ukázala svůj vzhled, asi nebude tak otřesná jako spřízněný Kodiaq včera | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Zatím se zdá, že další kreace Olivera Stefaniho by vzhledem nemusela odrazovat, jakkoli podobnou naději kdysi dávaly oficiální ilustrace Kodiaqu 2024 též. Superb ale - zvlášť jako kombík - nikdy velké čínské ambice neměl, a tak by měl vypadat více evropsky.

Premiéra čtvrté generace Škody Superb je již za rohem, liftback i kombík totiž mladoboleslavská automobilka odhalí již 2. listopadu. Manažeři tedy začínají pořádně přikládat pod marketingový kotel, načež si obě karosářské verze můžeme prohlédnout na výmluvných oficiálních ilustracích. Šéfdesignér automobilky Oliver Stefani k nim dodal, že „Superb tradičně utvářel designový jazyk značky Škoda a čtvrtá generace v tom bude pokračovat“. Zároveň zmínil, že ji definují „ostře řezané linie a moderní skulpturální a krystalický styl“.

Když nově publikované skice porovnáme s fotogalerií spřízněné nové Škody Kodiaq, je patrné, že Stefani oba vozy navrhoval v tandemu. Něco takového by za normálních okolností jistě nevadilo, ovšem SUV se dočkalo velmi negativního přijetí, a to právě kvůli svému vzhledu. Ten je takový nemastný neslaný a dává vzpomenout hlavně na moderní asijskou produkci. Pro značky z Číny je to jistě pochvala, v případě Škody ale může jít o problém, který ji obere o některé zákazníky. Zvláště když se nový Kodiaq v Číně prodávat nebude (vyvíjen ovšem mohl být ještě s opačným cílem).

Na finální hodnocení Superbu si pochopitelně ještě týden počkáme, ony ilustrace nicméně přináší jistou naději - zdá se, že tato novinka zůstává více svá. Tedy více evropská, potažmo česká. Respektive česko-německo-slovenská, neboť výroba se stejně jako v případě sesterského Volkswagenu Passat Variant stěhuje do továrny koncernu VW v Bratislavě. Tamní montážní linky by již měly chrlit předprodukční prototypy, možná se tak nějakého neoficiálního odhalení dočkáme s předstihem.

Už teď víme, že ve srovnání se stávajícím provedením novinka narostla do délky, liftbacku totiž naměříme od nárazníku k nárazníku 4 912 milimetrů, zatímco kombík je o 10 mm kratší. Rozvor 2 841 mm pak zůstává oproti třetí generaci nezměněn, v případě výšky tu ovšem máme posun na 1 481 mm. Došlo tedy v podstatě na stejné změny jako u Škody Kodiaq, jenž v tomto ohledu kráčel ve šlépějích Fabie druhé generace. Zrovna té ale většině lidí z designového hlediska dala palec dolů.

Uvnitř nicméně tyto změny vyústí ve více prostoru pro posádku i její zavazadla, objem kufru se totiž u liftbacku zvětšil o 20 litrů na 645 l, zatímco v případě kombíku bude možné počítat dokonce s 690 litry. Praktičnost vozu pak ještě dále bude umocňovat osmadvacet prvků a řešení Simply Clever. Mimo ně pak lze uvnitř počítat také s novými multifunkčními ovladači Smart Dials s integrovaným displejem či multimediálním systémem doplněným 13palcovou obrazovkou.

Co se techniky týče, kromě evoluční verze platformy MQB dorazí benzinové, dieselové a hybridní motory. Liftback se ale dle dostupných informací bude muset obejít bez kombinace přeplňované jedna-pětky a elektromotoru, jenž bude produkovat 272 koní. Vrcholem se tedy v jeho případě stane dvoulitrový benzinový čtyřválec naladěný na 265 koní. Všechny jednotky budou spojené s automatickou převodovkou, vůbec poprvé se tedy Superb bude muset obejít bez tří pedálů a „fofrklacku“.

Superb čtvrté generace se ukázal na oficiálních skicách. Zatím se zdá, že bude více evropský než spřízněný Kodiaq, který se vzhledově opravdu nepovedl. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.