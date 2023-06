Nová Škoda Superb se ukázala odmaskovaná na ilustraci, její vzhled bude pro mnohé zklamáním před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Škodovka nás bude s odhalením nového Superbu napínat zřejmě ještě měsíce, obvykle šikovní ilustrátoři ale zbavili prototypy na počítači maskování. Ukázali tak její pravděpodobný finální vzhled, žádnou velkou pecku ale nečekejte.

Škoda letos na podzim ukáže už čtvrtou generaci Superbu, velmi živo kolem ní je ale už od jara. Důvod je prostý - půjde v podstatě o poslední „normální” auto značky šité ještě alespoň vzdáleně podle představ zákazníků. Pak už mají přijít jen trhem nevyžádané elektrické modely.

Je třeba dodat, že v podobný moment jako Superb tedy dorazí ještě obdobně střižený nový Kodiaq, to je ale SUV. Pokud tedy budete chtít konvenční liftback nebo kombík, bude Superb vaší poslední šancí - nová Octavia už má být elektrická, Karoq elektrický, Fabia žádná nebo elektrická, podobně na tom bude Scala, Kamiq... Nejsou to hezké vyhlídky pro někoho, kdo má ke Škodě emocionální vztah a rád by si od ní dál kupoval auta, na která je zvyklý, ale tak to zkrátka je.

Škodovka si je jistě vědoma, že tohle může být až do přelomu příští dekády její velká dojná kráva, ostatně většina konkurentů to na trhu s podobnými modely (Mondeo, Insignia, Talisman C5, nakonec ani Passat sedan už nepřijde) zabalila. Proto také auto různými způsoby předvádí v maskované podobě, jak bude ale vypadat bez kamufláže? Právě to se pokusili nakreslit lidé z webu Kolesa.ru, kteří to dělají dlouhodobě a jsou v tom velmi dobří. Obvyklé kamufláže totiž běžně nemají moc skrýt vše a pokud si k ruce vezmete i oficiální ilustrace a komentáře těch, kteří vůz viděli bez maskování, dá se s trochou umu přiblížit finálnímu vzhledu docela dobře.

Pokud ale v tuto chvíli čekáte bombu, zklameme vás. I autoři ilustrací říkají, že finální vzhled bude pro mnohé zklamání, neboť i když Škoda kdysi dávno prohlašovala, že Superb IV bude designovou revolucí, buď přeháněla, nebo změnila přístup. Důvodem ostatně může být už to, že nový Superb nebude tak úplně nový - podobně jako u Octavie IV půjde spíše o rozsáhlý facelift trojky, a tak byli designéři ve své práci nutně omezeni. Plánovala snad Škoda dříve úplně nově pojatý vůz a nakonec se rozhodla spíše „dojit” stávající koncept a maximalizovat tak své marže, které chce investovat do elektromobility? Kdo ví.

Posuďte sami, jak by se vám takto střižený Superb IV líbil. Za nás říkáme... nuda. Ale nikde pochopitelně není psáno, že se autoři ilustrací trefili přesně a vůz nakonec nepřijde s něčím zajímavějším. Jedním dechem je ovšem třeba dodat, že dosavadní oficiální i neoficiální špionážní fotky žádnou revoluci opravdu neslibují.

Škoda nový Superb ukazuje takto. Níže můžete vidět, jak by měl vypadat bez kamufláže. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Kolesa.ru

Petr Miler

