Nová Škoda Superb ukázala svůj možný vzhled dlouho před premiérou, pojetí zádě posílá fanoušky do kolen

Že by se škodovka přece jen odvázala? V případě čelních partií to můžeme prakticky vyloučit, záď ale dosud zůstávala skryta pod nánosy kamufláže. Její pojetí v tomto stylu by jistě rozvířilo spoustu debat.

Česká automobilka svého času slibovala, že čtvrtá generace Superbu bude designová rána, ze které se hned tak nevzpamatujeme. Uběhla ale už drahná řádka let od chvíle, kdy škodovka něco takového naznačovala, dnes si můžeme být prakticky jisti, že realita bude jiná. Zda tehdy značka přeháněla v touze po pozornosti, z obav o reakce publika zmírnila svůj přístup anebo pod tíhou okolností přijala zvolila jiný směr, zůstává otázkou. Prostor pro překvapení ale přesto pořád existuje.

Však se stále nacházíme měsíce před oficiálním odhalením vozu a byť dosavadní oficiální i neoficiální záběry maskovaných aut naznačují, že Superb IV bude v prvé řadě větší facelift trojky, není třeba zase tolik, aby se z velké nudy stalo nekonečné téma hospodských debat. Stačilo by pořádně sáhnout třeba do pojetí zádě.

Právě takový scénář maluje - zde prakticky doslova - člověk, který na internetu vystupuje pod značkou Digimods Desing. Dává dohromady spekulativní ilustrace budoucí podoby některých aut a ani čtvrtý Superb neunikl jeho pozornosti. Na rozdíl od většiny svých kolegů se nedržel zkrátka a byť je to nyní s největší pravděpodobností on, kdo tu poněkud přehání, „jeho” nový Superb je aspoň zajímavý.

V případě přídě nestaví vzdušné zámky, neobvyklé je jen pojetí předních světel s velmi úzkými zdroji, kterých se ve skutečnosti stěží dočkáme. Užší jistě budou, ale až takto úzká? Je to prakticky vyloučené. Pozoruhodná je ale hlavně záď s protáhlými světlomety ve tvaru písmene T, které se dalece vzdalují všemu, co jsme dosud na škodovkách viděli.

Je to hodně odvážné, ale znovu - je to také své. Fanoušky už to teď posílá do kolen, v dobrém i zlém. A byť nepředpokládáme, že by Škoda s něčím až tak progresivním přišla, na výsledek si pořád musíme počkat. Třeba Superb IV bude přece jen odvážnější, než většina současných indicií naznačuje.

Škoda už nový Superb párkrát ukázala na vlastních „špionážních” fotkách, revolučnímu designu nic nenasvědčuje. Prostor pro překvapení ale pořád existuje. Co kdyby auto vypadalo jako na videu níže? Foto: Škoda Auto

