Nová Škoda za 165 tisíc Kč skutečně míří do Evropy, automobilka k tomu potichu nechala další vodítko

Tak dlouho jsme se mladoboleslavské automobilky ptali, proč sem tahle auta jednoduše nedováží, až s takovou myšlenkou začala sama koketovat. A nyní je zjevně o krok dál, na současném trhu musí tušit příležitost, kterou tu takový vůz bude představovat i při dvojnásobné ceně.

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Nová Škoda za 165 tisíc Kč skutečně míří do Evropy, automobilka k tomu potichu nechala další vodítko

včera | Petr Prokopec

Nová Škoda za 165 tisíc Kč skutečně míří do Evropy, automobilka k tomu potichu nechala další vodítko

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Foto: Škoda Auto

Tak dlouho jsme se mladoboleslavské automobilky ptali, proč sem tahle auta jednoduše nedováží, až s takovou myšlenkou začala sama koketovat. A nyní je zjevně o krok dál, na současném trhu musí tušit příležitost, kterou tu takový vůz bude představovat i při dvojnásobné ceně.

Škoda je dnes pomalu spásou celého koncernu VW, když generuje víc než třetinu jeho veškerého zisku. To je docela působivé, když si uvědomíme, že pod stejná křídla patří nejen samotný Volkswagen, ale také Audi nebo Porsche. Tedy automobilky, jejichž ziskové marže byly po léta velmi vysoké i při neskromných objemech produkce. Jenže v Ingolstadtu i v Zuffenhausenu zaveleli k nesmyslné elektrifikaci o hodně dřív než v Mladé Boleslavi, a tak na to teď doplácí. Škoda, že Češi si z toho neberou to správné ponaučení...

Ani tak ale nesází vše na jednu kartu a pokouší se hrát se všemi trumfy, které mají. Nedávno se tak začalo mluvit o kroku, který Škoda dříve rezolutně odmítala. Tedy že by do Evropy začala ve větší míře vozit i svá levná auta původně vyvinutá pro asijské trhy. Číslem jedna na seznamu je přitom Kylaq, tedy 3 995 milimetrů velké SUV, které debutovalo v listopadu 2024. O měsíc později se pak začalo prodávat, přičemž během úvodních 10 dnů měla automobilka na kontě více než 10 tisíc závazných objednávek. Stála za tím do značné míry i cena, v rodné Indii totiž vůz startuje na 759 tisících rupií, tedy na 165 tisících korunách.

Za tuto cenu se u nás Kylaq prodávat nebude, nicméně mezi danou sumou a 419 900 Kč, na kterých startuje Fabia, je obrovský prostor pro další model. A jakkoli lze počítat s vyššími náklady, zisková marže u tohoto vozu by mohla být enormní. Neměli bychom se tedy ani tak ptát, zda vůz dorazí na starý kontinent, ale kdy se tak stane. A odpovědí by mohlo být: „Dříve, než si myslíte!“ Škoda si totiž design vozu nechala 29. května zaregistrovat u evropského patentového úřadu, což běžně nedělá.

Pravda, VW si tímto způsobem v Německu registruje designy pro všechny své čínské modely. Jenže Škoda si patentovala Kylaq pro veškeré státy Evropské unie, což již naznačuje, že tady se s importem počítá o něco víc. Čeho přesně? Je jasné, že Evropská verze dojde projde jistým přepracováním, které jí přinese hlavně víc elektroniky. Krom toho zvědavi tak na případné čachry pod kapotou, neboť v Indii se Kylaq prodává pouze s přeplňovanou verzí litrového tříválce naladěnou na 115 koní. Fabia ovšem i přes dvakrát vyšší sumu startuje s atmosférickým provedením čítajícím jen 80 koní, stejně tak se dá ale koupit s motorem 1,5 TSI o 150 koních. I Kylaq by tedy zasloužil o něco víc výkonu, ale to už opravdu spekulujeme.


Nová Škoda za 165 tisíc Kč skutečně míří do Evropy, automobilka k tomu potichu nechala další vodítko - 1 - Skoda Kylaq 2024 2025 oficialni lepsi vse 01Nová Škoda za 165 tisíc Kč skutečně míří do Evropy, automobilka k tomu potichu nechala další vodítko - 2 - Skoda Kylaq 2024 2025 oficialni lepsi vse 02Nová Škoda za 165 tisíc Kč skutečně míří do Evropy, automobilka k tomu potichu nechala další vodítko - 3 - Skoda Kylaq 2024 2025 oficialni lepsi vse 03Nová Škoda za 165 tisíc Kč skutečně míří do Evropy, automobilka k tomu potichu nechala další vodítko - 4 - Skoda Kylaq 2024 2025 oficialni lepsi vse 04Nová Škoda za 165 tisíc Kč skutečně míří do Evropy, automobilka k tomu potichu nechala další vodítko - 5 - Skoda Kylaq 2024 2025 oficialni lepsi vse 05Nová Škoda za 165 tisíc Kč skutečně míří do Evropy, automobilka k tomu potichu nechala další vodítko - 6 - Skoda Kylaq 2024 2025 oficialni lepsi vse 06Nová Škoda za 165 tisíc Kč skutečně míří do Evropy, automobilka k tomu potichu nechala další vodítko - 7 - Skoda Kylaq 2024 2025 oficialni lepsi vse 07Nová Škoda za 165 tisíc Kč skutečně míří do Evropy, automobilka k tomu potichu nechala další vodítko - 8 - Skoda Kylaq 2024 2025 oficialni lepsi vse 08Nová Škoda za 165 tisíc Kč skutečně míří do Evropy, automobilka k tomu potichu nechala další vodítko - 9 - Skoda Kylaq 2025 oficialni nove 02Nová Škoda za 165 tisíc Kč skutečně míří do Evropy, automobilka k tomu potichu nechala další vodítko - 10 - Skoda Kylaq 2025 oficialni nove 03Nová Škoda za 165 tisíc Kč skutečně míří do Evropy, automobilka k tomu potichu nechala další vodítko - 11 - Skoda Kylaq 2025 oficialni nove 04Nová Škoda za 165 tisíc Kč skutečně míří do Evropy, automobilka k tomu potichu nechala další vodítko - 12 - Skoda Kylaq 2025 oficialni nove 05Nová Škoda za 165 tisíc Kč skutečně míří do Evropy, automobilka k tomu potichu nechala další vodítko - 13 - Skoda Kylaq 2025 oficialni nove 06Nová Škoda za 165 tisíc Kč skutečně míří do Evropy, automobilka k tomu potichu nechala další vodítko - 14 - Skoda Kylaq 2025 oficialni nove 07
Škoda Kylaq se v Indii prodává od prosince 2024 a i díky nízké ceně skutečně boduje. Česká automobilka už otevřeně zvažuje jeho import do Evropy a místní registrace naznčuje, že na tom potichu skutečně pracuje. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto Week

Petr Prokopec

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