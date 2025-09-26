Nová spalovací verze Fiatu 500 dokázala zdánlivě nemožné. Je současně nejrychlejší i nejpomalejší v nabídce celého motoru
Petr ProkopecJe to i na Italy zdánlivě moc velký protimluv, ale skutečně to dokázali. Tušíme však, že ani jeden z těchto „titulů” zákazníky zajímat nebude, ti chtěli dostupné malé „funky” auto nevyžadující zvláštní péči. A přesně to také dostali.
včera | Petr Prokopec
Po víc než roční pauze se na trh konečně znovu dostává spalovací verze Fiatu 500. Ta se minulý týden ukázala v první speciální edici Ibrida Torino, která odkazuje nejen na továrnu Mirafiori, kde se bude vyrábět, ale i na své pohonné ústrojí. I když trochu mate tělem - tohle auto není hybrid, je to mild-hybrid, takže spalovací vůz se zanedbatelnou elektrickou asistencí s pomocí startéru-generátoru. Ale Fiat si zjevně netroufl přijít s čistě spalovacím provedením, popř. tomu mild-hybridnímu takto říkat.
Buď jak buď, venku jsou nyní veškerá technická data, která znovu poukazují na marnost už téměř nikým nechtěné elektrické verze (v srpnu pouhých 1 165 prodaných aut na celém kontinentu!). Ta v základu disponuje bateriemi o kapacitě pouhých 24 kWh, což je ekvivalent sotva šestilitrové nádrže na naftu. Reálně tedy daleko opravdu nedojede. A může vám tak být celkem jedno, že disponuje 95 koňmi, s nimiž stovku zdoláte za slušných 9,5 sekundy. O moc dál už se nejede - maximálka dosahuje pouhých 135 km/h - Škoda 120 byla rychlejší.
Pokud přestoupíte k verzi s paketem o kapacitě 42 kWh, můžete počítat se 120 kobylami, 9sekundovým zrychlením a nejvyšší rychlostí 150 km/h. Stejné baterie používá také Abarth 500e, který již disponuje 155 koňmi. S těmi je možné se na stovku dostat za 7 sekund, maximálka ale činí pořád jen 155 km/h. Spalovací verze je pak s akcelerací na stovku za dlouhých 16,2 sekundy na jednu stranu nejpomalejší, současně je ale také tou nejrychlejší v nabídce - maximální rychlostí 155 km/h dorovnává i vrcholný elektrický Abarth se základní ceníkovou cenou 1 049 900 Kč. To je opravdu absurdita.
Tušíme ale, že kupcům bude ukradené jak to, že spalovací pětistovka jede nejrychleji, tak to že akceleruje nejpomaleji. České ceny zatím neznáme, očekávejme ale skoro třetinovou cifru (něco mezi 350 a 400 tisíci Kč? Uvidíme). Zákazníci pak při spotřebě 5,3 l/100 km a 35litrové palivové nádrži budou moci jednou za měsíc natankovat a pak s autem jezdit po městě, jak zrovna potřebují. To je u drahé elektrické varianty jen sen.
Spalovací pětistovka si připsala pozoruhodné duo titulů současně - v celé nabídce tohoto modelu je nejrychlejší i nejpomalejší současně. Nejrychleji jede co do maximálky, nejpomaleji jede co do akcelerace. Foto: Fiat
Zdroj: Fiat
