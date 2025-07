Nová specialita Porsche vypadá jako stvořená pro Česko, dvouocasý lev ho nezdobí zdaleka jen tady před 9 hodinami | Petr Prokopec

Žádný profesionální ani amatérský tuning, tahle 911 vznikla v této podobě přímo v továrně. Navíc jde o výjimečnou sportovně-cestovní verzi GT3 Touring. Čechům imponuje, naše země ale není tou jedinou v Evropě, která má ve znaku dvouocasého lva. A tohle auto se váže k té druhé.

Lucembursko patří optikou HDP na obyvatele mezi absolutně nejbohatší země na světě, do této pozice se navíc nedostalo zrovna včera. Není tedy až tak překvapivé, že právě v této zemi vzniklo jedno z prvních oficiálních zastoupení Porsche mimo Německo a Rakousko. Tato automobilka byla založena v roce 1931, nicméně se svým prvním modelem 356 přišla až o 17 let později. Zpočátku jej navíc vyráběla jen kusově v Gmündu, než se v roce 1950 přestěhovala do Zuffenhausenu, kde montážní linky rozjely výrobu ve vyšší tempu.

Ve stejném roce bylo založeno dealerství Porsche Luxembourg, letošek je tak významným jak pro automobilku, tak i pro společnost Losch Group, která tamní zastoupení provozuje - v obou případech dochází na oslavu 75. výročí. Lucemburské zastoupení kvůli tomuto jubileu zadalo tovární zakázkové divizi opravdu nemalý úkol, a sice přijít s vozem, který by byl zasvěcen malému státu ležícímu mezi Belgií, Německem a Francií. A povedlo se, i když první reakcí na něj u nás bývá spojení s Českem.

Stejně jako my má totiž i Lucembursko ve znaku lva, a to dokonce dvouocasého. Tento motiv je pak hlavním, který byl v rámci individualizace použit, objevuje se totiž jak na kapotě, tak na bocích, zadním spoileru či střeše. A narazit na něj můžete také v interiéru v podobě vyraženého znaku na opěrkách sedadel. Postaral se o něj lucemburský umělec Jacques Schneider, přičemž jemu a celému týmu práce zabraly přes 700 hodin. Veškerou grafiku bylo totiž nutné aplikovat ručně ve víc než 20 fázích.

Schneider podobné postupy používá u porcelánu, v případě automobilové branže se ovšem jednalo o novinku. Podobně tomu pak bylo u vnitřního potahu stropu, neboť do látky zvané Racetex je vyšita jak mapa Lucemburska, tak i úvodní sloka tamní hymny. Ta je navíc vyvedena Schneiderovým rukopisem. Kvůli tomu musely být nakoupeny a naprogramovány speciální vyšívací stroje. Středy sedadel či středovou loketní opěrku ale již znovu zdobí motiv lva.

Aby divize Sonderwunsch, která se o individuální požadavky zákazníků stará, mohla zadání splnit, musela již dopředu připravit různé variace lvího emblému dle Schneiderových specifikací. Poté v několika krocích došlo na jejich postupné nanášení na samotnou kůži, která byla následně opatřena povrchovou úpravou zabraňující drolení či sloupávání unikátní grafiky. Došlo ovšem i na speciální úpravu zadní části sedadel, kde byl vůbec poprvé použit černě lakovaný broušený hliník.

Kromě toho je možné zvenčí i zevnitř počítat s číslicí 75 odkazující na výročí lucemburského zastoupení, stejně jako s heslem „Vive“ odkazujícím na národní heslo „Ať žije Lucembursko“. Třikrát za sebou se objevuje i na kolech s centrální maticí, kde bylo vyřezáváno laserem. Máme tu tedy vskutku pastvu pro oči, ať se již podíváte kamkoli. Platí to ostatně i o samotném výchozím voze, veškerých úprav se totiž dočkalo Porsche 911 GT3 Touring.

Technika nicméně již zůstala standardní, pod kapotou lze tedy očekávat čtyřlitrový plochý šestiválec produkující 510 koní. Jejich přenos na zadní kola pak v tomto případě na starosti automatická převodovka (škoda, pro Touring je primárně k dispozici manuál), jejíchž pádla žádné dodatečné úpravy nezdobí. To nicméně již není případ klíčku, na který byla nejen použita stejná barva Ice Grey Metallic, jaká zdobí i karoserii vozu, ale znovu rovněž motiv červeného dvouocasého lva. Na prodej tento exemplář není, tedy alespoň teď, za pár let kdo ví.

Na tomto Porsche 911 GT3 Touring lucemburský umělec Jacques Schneider a jeho tým strávili víc než 700 hodin ručními pracemi. A jakkoli vzniklo na počest 75. založení oficiálního dealerství v malé zemi ležící mezi Belgií, Německem a Francií, díky motivu dvouocasého lva vypadá jako stvořené pro nás. Foto: Porsche

