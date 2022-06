Nová studie jmenovala nejvíce a nejméně kvalitní nová auta, drazí Evropané totálně propadli před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volvo

Kvalita nových aut klesá, to je hlavní závěr nového ročníku tradiční studie IQS. Stojí za tím i pozměněné vnímání klientely dané rapidním zdražováním, které doprovází dlouhé čekací lhůty.

Za poslední dva roky jsme si v automobilové branži museli zvyknout na nové „standardy“. Ceny šly razantně nahoru, stejně jako se kvůli nedostatku čipů a dalších komponentů zásadně prodloužily dodací lhůty. To logicky vede k vyšším očekáváním zákazníků. Pokud se musí obrnit trpělivostí a po několik měsíců mohou jen koukat na obrovskou díru v rozpočtu, kterou jim podpis kupní smlouvy způsobil, pak logicky na bedra vyhlédnutého vozu již dopředu kladou nemalý tlak. Není tedy vlastně až tak moc překvapivé, že dochází na stále četnější zklamání.

Stav věcí dobře vykresluje i anketa IQS (Initial Quality Study) společnosti J.D. Power zaměřující se na vnímání kvality nových vozů ze strany zákazníků. Poslední kolo se odehrálo v období od února do května, kdy na 223 otázek rozdělených do devíti kategorií odpovědělo 84 165 lidí. To není zrovna malý výpovědní vzorek, do jisté míry tak výsledky lze považovat za pověstnou bernou minci. Pro evropské prémiové výrobce se ale jedná o velmi špatnou zprávu.

Než se ovšem dostaneme k detailům, je třeba dodat, že letošní již šestatřicátý ročník přinesl podstatné zhoršení. Počet problémů na sto aut (vyjádřený hodnotou PP100) vzrostl o 11 procent na 180 PP100. Mainstreamové značky se přitom v průměru dostaly na 175 PP100, zatímco ty prestižní dosáhly 196 PP100. Čím nižší skóre je, tím větší panuje u zákazníků spokojenost. Ač tedy lidé za prémiovky platí podstatně více, problémů řeší více.

Každé pravidlo má pochopitelně svou výjimku, přičemž v tomto případě jí jsou automobilky Genesis a Lexus. Ani jedna se však nevyhoupla na trůn, ba co více, ani jednu nenajdete na pódiu. Místo toho zlato pobral Buick, stříbro Dodge a bronz Chevrolet. To je překvapivé, neboť jakkoli jde o americké kolo, zákazníci v předchozích letech s domácími výrobci až tak spokojeni nebyli. Nyní ale v jejich prospěch hovoří jednodušší technika, a tedy i nižší ceny.

Pro evropské značky aktuální kolo představuje neskutečný výprask. Nad průměrem najdeme pouze BMW a Mini, všichni ostatní výrobci ale již zamířili „pod čáru“. Zajímavý je pohled zejména na Švédy, neboť Volvo má na kontě 256 PP100 a patří tak k vůbec nejhorším automobilkám. Ještě hůře je však na tom jeho bývalá sportovní a nyní elektrická divize Polestar s 328 PP100. To jsou opravdu smutné výsledky, které dokonce dalece zaostávají i za Teslou (226 PP100), která je nekvalitou vyhlášená jako málokdo jiný.

Výrobci elektromobilů jsou přitom plnohodnotnými účastníky ankety vůbec poprvé, a jakkoliv by měli těžit z méně komplexního ústrojí, realita je jiná. Spalovací vozy totiž v průměru dosahují na 175 PP100, zatímco s plug-in hybridy je již spojeno 239 PP100 a s ryze bateriovými auty dokonce 240 PP100. To je již opravdová propast, jejíž šíři ještě umocňuje pohled na Chevrolet Corvette. Osmiválcový sporťák je totiž nejlépe hodnoceným vozem letoška (101 PP100).

Lze už jen dodat, že nejvíce ocenění mají na kontě koncern General Motors (9) a BMW (5). Obě značky pak zabodovaly i svými továrnami, kde se trofeje udělují nikoliv na základě dojmu zákazníků, ale s ohledem na míru defektů a selhání. Znamená to tedy, že Chevrolet Equinox, GMC Terrain a BMW X1 a X2 by měly být vcelku bezproblémovými vozy. Není tak vlastně divu, že Equinox a X1 dominují i ve svých segmentech.

V rámci posledního kola IQS došlo na mnohá překvapení. Prémiové značky totiž zaostávají za těmi mainstreamovými, pódium pak patří jen americkým automobilkám. Evropští výrobci naopak pohořeli. Foto: J.D. Power



Nejlépe hodnoceným vozem letošního roku se stala Corvette osmé generace, tedy osmiválcový sporťák. Foto: Chevrolet



Jednou z nejhůře hodnocených značek je švédské Volvo, evropské prémiovky jsou na tom ale obecně mizerně. Foto: Volvo

Petr Prokopec

