Nová Supra je v Evropě stále větší průšvih, na prodej jsou stovky aut s velkými slevami

Měl to být velkolepý návrat japonské legendy, k něčemu takovému má ale s odstupem času hodně daleko. Od začátku malý zájem dále uvadá, převážně u dealerů stojí stovky aut, i když jich letos bylo v Evropě prodáno jen 567 vozů.

Nový sporťák Toyoty na první pohled není špatným vozem. Pod kapotou má třílitrový řadový šestiválec se dvěma turby, navíc z produkce BMW. Tato automobilka se ke všemu postarala také o osmistupňovou automatickou převodovku i celou řadu dalších komponentů včetně multimediálního systému iDrive. Suma sumárum tak tradiční japonskou spolehlivost obohatila o zajímavé ingredience, které se na jídelníčku Toyoty běžně nenachází. Bylo by to fajn, kdyby ale oním sporťákem nebyla nová generace modelu Supra.

Japonské kupé se postupem času stalo legendou v mnohém ztělesňující specifika Země vycházejícího slunce. To však o novince kvůli výše zmíněnému říci nelze. Jakkoliv tedy fanoušci značky za jiných okolností dovedou spolupráci s jiným výrobcem nejen přejít, ale dokonce i kvitovat (na mysli máme GT 86, které vzniklo v kooperaci se Subaru), Supra je evidentně kategorií samou pro sebe. Nová generace se tak nedočkala obdivu, nýbrž kritiky.

Palce dolů novince přitom nedávají pouze ti nejvěrnější příznivci předchozího provedení, ale prakticky všichni. Už dříve jsme vám ukázali, co tento stav dělá s cenami v USA, v Evropě je ale situace ještě mnohem kritičtější. Na starý kontinent sice v rámci úvodní série zamířilo v loňském roce jen 900 exemplářů, které byly velmi rychle vyprodány, jak se ale nyní ukazuje, šlo spíš o dealery a spekulanty, ne běžné zákazníky. Letošní celkové prodeje Supry v celé Evropě činí pouhých 567 aut a když se podíváte do nabídky nových a ojetých vozů jen v Německu, na prodej jsou jich více než dvě stovky.

Jít aspoň o auta koncových zákazníků, kteří třeba v koronavirových časech zjistili, že více než sportovní kupé potřebují jiné věci, dalo by se to chápat, ale tak to není. Jde téměř bezvýhradně o skladové či předváděcí kusy s minimálními nájezdy stojícími dále u dealerů, o něž je evidentně mizivý zájem. To nejlépe dokladují opět ceny.

Jakkoli v Německu stojí nová šestiválcová Supra v základu 61 314,29 Eur, tedy asi 1,7 milionu Kč, vybírat si můžete hned ze 133 nejetých aut ve verzích s motorem R6 od 49 990 Eur, tj. asi 1 364 tisíc Kč. A to je třeba říci, že žádný z těchto vozů není v úplném základu, tj. oproti pořizovačce ztratily na ceně 400 a více tisíc Kč. To je pořádný sešup, ani taková auta ale z nabídek rychle nemizí.

Tomu se nakonec nelze divit v momentě, kdy se prodávají stovky aut po celé Evropě za celý rok a právě teď stojí stovky aut jen u německých dealerů. Pochopitelně, pokud o tento vůz máte zájem, je to pro vás jen výhoda, a to i kdybyste chtěli koupit v ČR. U nás se ceny drží výše (okolo 1,5 milionu Kč), nepředpokládáme ale, že by zdejším dealerům tento model dělal jakkoli větší radost. Při konfrontaci s tím, co se dá koupit v Německu, by tak mohli být ochotni dále slevit. Za méně než 1,4 milionu je to zajímavé sportovní auto, ať už se na něj podíváme jakkoli.

