Nová třetí řada sedadel v Tesle Model Y vypadá jako stvořená pro děti, které potají nesnášíte
Petr ProkopecBuďme realisté, s některými dětmi je těžké vyjít. Třetí řada sedadel ve faceliftovaném krátkém Modelu Y od Tesly vypadají jako za trest, ale upřímně, i taková řešení mají svá smysluplná využití.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Nová třetí řada sedadel v Tesle Model Y vypadá jako stvořená pro děti, které potají nesnášíte
před 2 hodinami | Petr Prokopec
Buďme realisté, s některými dětmi je těžké vyjít. Třetí řada sedadel ve faceliftovaném krátkém Modelu Y od Tesly vypadají jako za trest, ale upřímně, i taková řešení mají svá smysluplná využití.
V roce 2024 zaznamenala Tesla vůbec poprvé za celou dekádu pokles prodejů, zákazníkům tehdy dodala 1 789 226 nových aut. Elon Musk si ovšem i přesto dokázal investory omotat okolo prstu, neboť jim slíbil, že v roce 2025 dojde na 25- až 30procentní růst. Možná si něco sliboval i od svého spojenectví s Donaldem Trumpem, který si později jednu Teslu koupil a veřejně prohlásil, že jde o „skvělý produkt“, záhy ale jeho administrativa postupně sebrala elektromobilům část umělých zvýhodnění.
Na tento krok došlo k 30. září, oznámen byl ale měsíce dopředu. „Elektrická Amerika” se tak dočkala velmi silného třetího kvartálu, hlavně pak září, neboť kdokoli, kdo toužil po elektromobilu, se snažil, aby jej koupil s pomocí cizích peněz. Poté ovšem nastalo citelné ochlazení zájmu. Jak tedy dopadla Muskova prognóza? Asi nepřekvapí, že na růst nedošlo, místo toho přišel další propad, a to opravdu razantní.
Zajímavá je reakce analytiků, kteří značce prorokují pro příští léta růst, který je až těžko uvěřitelný - dle nich by totiž značka měla letos dosáhnout na 1,75 milionu registrací, příští rok na 2 miliony, v roce 2028 na 2,35 milionu a v roce 2029 dokonce na více než 3 miliony. Něco takového nám ovšem přijde jako střela vypálená od boku někam do tmy. Zájem o Teslu totiž neklesal jen v USA a pouze ve čtvrtém kvartálu. Třeba kanadské prodeje jsou dole o víc než 60 procent a ty evropské o 28 procent, pokles navíc trvá navzdory zachovaným zvýhodněními.
Letos má navíc na trh dorazit celá řada zajímavých nových elektromobilů konkurenčních značek, které mohou Tesle sebrat další vítr z plachet. Inovace, s jakými totiž přichází Muskova automobilka, jsou spíš minimální. Přesto nějaké jsou. Na úvod roku můžeme zmínit možnost koupě sedmimístné Tesly Model Y v „krátké”, rozumějte standardní verzi. Ta byla k dispozici už dřív, nyní se do nabídky vrací ve faceliftovaném provedení. Na zadní lavici se ale jakákoliv modernizace zjevně neprojevila, i nadále vypadá jako určená pro děti, které potají nesnášíte
Místa totiž ve třetí řadě vážně není na rozdávání, cestující tam navíc mají k dispozici jen dva držáky na nápoje a loketní opěrku integrovanou do boků zavazadelníku. To je ale vše, přičemž značka si tuto úpravu účtuje o 2 500 dolarů neboli o lehce přes 52 tisíc korun navíc. Buďme ale realisté - na rodinnou cestu na Rivéru to nebude (ovšem to ani jinak...), pokud ale potřebujete čas od čas svézt o něco víc než pět lidí po městě a okolí, je to příjemné rozšíření možností.
Pokud byste měli zájem, vězte, že v USA je sedmimístné provedení k dispozici pouze na úrovni výbavy Premium, a to v kombinaci se dvěma motory a pohonem všech kol. Jako takové tedy startuje na 51 490 USD, což je 1 074 000 Kč. V české nabídce značky ho zatím nevidíme.
Patrně dorazí i sem a pár lidí navíc jistě zláká, ale masy to nebudou. Stejně jako k dramatickému zvýšení prodejů nepovede ani zvětšení centrálního displeje z 15,4 na 16 palců, ke kterému dochází u všech verzí na úrovni výbav Premium a Performance. Doby soustavného růstu jsou tak zřejmě definitivně minulostí, místo toho bude Tesla nyní ráda, že bude dosahovat podobných výsledků jako loni a předloni. Tak to alespoň vidíme my, akciové trhy tradičně nikoli.
Model Y je znovu k mání také v sedmimístné verzi. Sedět v zadní řadě ale bude spíš za trest, ale pro krátké přesuny mohou přijít vhod. Foto: Tesla
Zdroj: Tesla
Bleskovky
- Muži za jízdy začalo docházet palivo a rozsvítilo se „hladové oko”. Zmáčkl kouzelné tlačítko a najednou má zase plnou
15.1.2026
- Špičkové Ferrari za 19 milionů vyzvalo na souboj čínské Porsche za cenu Octavie, nemělo to dělat
13.1.2026
- Tento majitel si své Bugatti schopné udělat 500 km/h za 20 sekund naspecifikoval tak, aby ladilo s jeho soukromým tryskáčem
13.1.2026
Nejnovější články
- Nová třetí řada sedadel v Tesle Model Y vypadá jako stvořená pro děti, které potají nesnášíte
před 3 hodinami
- Hybridy jsou pro lidi moc drahé, přiznala Honda. Proto už v Evropě nic jiného nenabízí, to dá rozum
před 4 hodinami
- Evropské auto roku 2026 je zjevně ušité horkou jehlou, nucených svolání do servisů už má na kontě skoro tolik co hvězd
před 6 hodinami
- Velké motory u nás nekončí, vysmál se technický šéf BMW opařené konkurenci, Mnichov bude dál nabízet R6, V8 a dokonce i V12
před 7 hodinami
- Další evropská továrna na baterie fakticky zkrachovala, všichni zbývající zaměstnanci byli propuštěni
před 9 hodinami
Živá témata na fóru
- Volkswagen obecne 01.17. 16:41 - abgx1
- Fiat a vše kolem nich 01.17. 12:59 - pavproch
- Přituhuje 01.17. 11:07 - Truck Daškam
- Řidiči, co to mají v ruce... 01.17. 09:54 - Truck Daškam
- Lampárna (stěžovatelna) 01.17. 08:48 - řidičBOB
- Policejní kontroly a měření 01.16. 08:59 - kumarbr
- SUV / Terénní vůz se sv. výškou 200mm+ k prodeji 01.16. 08:32 - petr_riha
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 01.15. 20:14 - řidičBOB