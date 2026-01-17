Nová třetí řada sedadel v Tesle Model Y vypadá jako stvořená pro děti, které potají nesnášíte

Buďme realisté, s některými dětmi je těžké vyjít. Třetí řada sedadel ve faceliftovaném krátkém Modelu Y od Tesly vypadají jako za trest, ale upřímně, i taková řešení mají svá smysluplná využití.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Nová třetí řada sedadel v Tesle Model Y vypadá jako stvořená pro děti, které potají nesnášíte

před 2 hodinami | Petr Prokopec

Nová třetí řada sedadel v Tesle Model Y vypadá jako stvořená pro děti, které potají nesnášíte

/

Foto: Tesla

Buďme realisté, s některými dětmi je těžké vyjít. Třetí řada sedadel ve faceliftovaném krátkém Modelu Y od Tesly vypadají jako za trest, ale upřímně, i taková řešení mají svá smysluplná využití.

V roce 2024 zaznamenala Tesla vůbec poprvé za celou dekádu pokles prodejů, zákazníkům tehdy dodala 1 789 226 nových aut. Elon Musk si ovšem i přesto dokázal investory omotat okolo prstu, neboť jim slíbil, že v roce 2025 dojde na 25- až 30procentní růst. Možná si něco sliboval i od svého spojenectví s Donaldem Trumpem, který si později jednu Teslu koupil a veřejně prohlásil, že jde o „skvělý produkt“, záhy ale jeho administrativa postupně sebrala elektromobilům část umělých zvýhodnění.

Na tento krok došlo k 30. září, oznámen byl ale měsíce dopředu. „Elektrická Amerika” se tak dočkala velmi silného třetího kvartálu, hlavně pak září, neboť kdokoli, kdo toužil po elektromobilu, se snažil, aby jej koupil s pomocí cizích peněz. Poté ovšem nastalo citelné ochlazení zájmu. Jak tedy dopadla Muskova prognóza? Asi nepřekvapí, že na růst nedošlo, místo toho přišel další propad, a to opravdu razantní.

Zajímavá je reakce analytiků, kteří značce prorokují pro příští léta růst, který je až těžko uvěřitelný - dle nich by totiž značka měla letos dosáhnout na 1,75 milionu registrací, příští rok na 2 miliony, v roce 2028 na 2,35 milionu a v roce 2029 dokonce na více než 3 miliony. Něco takového nám ovšem přijde jako střela vypálená od boku někam do tmy. Zájem o Teslu totiž neklesal jen v USA a pouze ve čtvrtém kvartálu. Třeba kanadské prodeje jsou dole o víc než 60 procent a ty evropské o 28 procent, pokles navíc trvá navzdory zachovaným zvýhodněními.

Letos má navíc na trh dorazit celá řada zajímavých nových elektromobilů konkurenčních značek, které mohou Tesle sebrat další vítr z plachet. Inovace, s jakými totiž přichází Muskova automobilka, jsou spíš minimální. Přesto nějaké jsou. Na úvod roku můžeme zmínit možnost koupě sedmimístné Tesly Model Y v „krátké”, rozumějte standardní verzi. Ta byla k dispozici už dřív, nyní se do nabídky vrací ve faceliftovaném provedení. Na zadní lavici se ale jakákoliv modernizace zjevně neprojevila, i nadále vypadá jako určená pro děti, které potají nesnášíte

Místa totiž ve třetí řadě vážně není na rozdávání, cestující tam navíc mají k dispozici jen dva držáky na nápoje a loketní opěrku integrovanou do boků zavazadelníku. To je ale vše, přičemž značka si tuto úpravu účtuje o 2 500 dolarů neboli o lehce přes 52 tisíc korun navíc. Buďme ale realisté - na rodinnou cestu na Rivéru to nebude (ovšem to ani jinak...), pokud ale potřebujete čas od čas svézt o něco víc než pět lidí po městě a okolí, je to příjemné rozšíření možností.

Pokud byste měli zájem, vězte, že v USA je sedmimístné provedení k dispozici pouze na úrovni výbavy Premium, a to v kombinaci se dvěma motory a pohonem všech kol. Jako takové tedy startuje na 51 490 USD, což je 1 074 000 Kč. V české nabídce značky ho zatím nevidíme.

Patrně dorazí i sem a pár lidí navíc jistě zláká, ale masy to nebudou. Stejně jako k dramatickému zvýšení prodejů nepovede ani zvětšení centrálního displeje z 15,4 na 16 palců, ke kterému dochází u všech verzí na úrovni výbav Premium a Performance. Doby soustavného růstu jsou tak zřejmě definitivně minulostí, místo toho bude Tesla nyní ráda, že bude dosahovat podobných výsledků jako loni a předloni. Tak to alespoň vidíme my, akciové trhy tradičně nikoli.


Nová třetí řada sedadel v Tesle Model Y vypadá jako stvořená pro děti, které potají nesnášíte - 1 - Tesla Model Y 2025 facelift vs pre-facelift srovnani 01Nová třetí řada sedadel v Tesle Model Y vypadá jako stvořená pro děti, které potají nesnášíte - 2 - Tesla Model Y 2025 facelift vs pre-facelift srovnani 02Nová třetí řada sedadel v Tesle Model Y vypadá jako stvořená pro děti, které potají nesnášíte - 3 - Tesla Model Y 7 seater sedadel 2026 oficialni 01Nová třetí řada sedadel v Tesle Model Y vypadá jako stvořená pro děti, které potají nesnášíte - 4 - Tesla Model Y 7 seater sedadel 2026 oficialni 03Nová třetí řada sedadel v Tesle Model Y vypadá jako stvořená pro děti, které potají nesnášíte - 5 - Tesla Model Y 7 seater sedadel 2026 oficialni 04Nová třetí řada sedadel v Tesle Model Y vypadá jako stvořená pro děti, které potají nesnášíte - 6 - Tesla Model Y 7 seater sedadel 2026 oficialni 05Nová třetí řada sedadel v Tesle Model Y vypadá jako stvořená pro děti, které potají nesnášíte - 7 - Tesla Model Y 7 seater sedadel 2026 oficialni 06
Model Y je znovu k mání také v sedmimístné verzi. Sedět v zadní řadě ale bude spíš za trest, ale pro krátké přesuny mohou přijít vhod. Foto: Tesla

Zdroj: Tesla

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše